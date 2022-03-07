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Зенит - Уфа 07 Марта прямая трансляция

Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
07 марта 2022, понедельник. 16:30 МСК. Россия - Премьер-Лига, 20-й тур
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия);
Зенит Уфа

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Уфа, которое состоится 07 Марта 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Уфа
Уфа
Главные тренеры
Россия Сергей Богданович Семак
Россия Алексей Борисович Стукалов
История личных встреч
21.08.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 5 Уфа1 : 1Зенит
08.05.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 29 Уфа0 : 0Зенит
26.09.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Зенит6 : 0Уфа
09.03.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 21 Зенит0 : 0Уфа
24.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Уфа1 : 0Зенит
10.03.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Зенит2 : 1Уфа
26.08.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 5 Уфа0 : 2Зенит
01.04.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Уфа1 : 2Зенит
18.09.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Зенит3 : 0Уфа
26.03.2017 Товарищеские матчи (клубы) Март 2017 Зенит1 : 0Уфа
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Зенит19125247-224171,9
2
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо М19123436-203968,4
3
Квалификация Лиги конференций
ЦСКА20113624-163660,0
4
Квалификация Лиги конференций
Сочи19111732-213459,6
5 Локомотив М1987427-213154,4
6 Ахмат19100926-253052,6
7 Краснодар1885529-182953,7
8 Крылья Советов1984724-202849,1
9 Спартак М1965820-282340,4
10 Нижний Новгород20641019-312236,7
11 Рубин1964925-302238,6
12 Арсенал20551023-392033,3
13
Стыковая зона
Урал1947812-191933,3
14
Стыковая зона
Ростов1846830-351833,3
15
Зона вылета
Уфа1937918-281628,1
16
Зона вылета
Химки20281018-371423,3

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