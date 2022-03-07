Ростов - Сочи 07 Марта прямая трансляция
Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
07 марта 2022, понедельник. 16:30 МСК. Россия - Премьер-Лига, 20-й тур
Главный судья: Игорь Панин (Дмитров, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Сочи, которое состоится 07 Марта 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Сочи
Сочи
Главные тренеры
|Виталий Витальевич Кафанов
|Владимир Валентинович Федотов
История личных встреч
|16.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 11
|3 : 2
|06.03.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 21
|0 : 0
|04.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 10
|4 : 2
|19.06.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 23
|10 : 1
|26.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 14
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Зенит
|19
|12
|5
|2
|47-22
|41
|71,9
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо М
|19
|12
|3
|4
|36-20
|39
|68,4
| 3
Квалификация Лиги конференций
|ЦСКА
|20
|11
|3
|6
|24-16
|36
|60,0
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Сочи
|19
|11
|1
|7
|32-21
|34
|59,6
|5
|Локомотив М
|19
|8
|7
|4
|27-21
|31
|54,4
|6
|Ахмат
|19
|10
|0
|9
|26-25
|30
|52,6
|7
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|53,7
|8
|Крылья Советов
|19
|8
|4
|7
|24-20
|28
|49,1
|9
|Спартак М
|19
|6
|5
|8
|20-28
|23
|40,4
|10
|Нижний Новгород
|20
|6
|4
|10
|19-31
|22
|36,7
|11
|Рубин
|19
|6
|4
|9
|25-30
|22
|38,6
|12
|Арсенал
|20
|5
|5
|10
|23-39
|20
|33,3
| 13
Стыковая зона
|Урал
|19
|4
|7
|8
|12-19
|19
|33,3
| 14
Стыковая зона
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|33,3
| 15
Зона вылета
|Уфа
|19
|3
|7
|9
|18-28
|16
|28,1
| 16
Зона вылета
|Химки
|20
|2
|8
|10
|18-37
|14
|23,3