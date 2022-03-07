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Ахмат - Рубин 07 Марта прямая трансляция

Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
07 марта 2022, понедельник. 19:00 МСК. Россия - Премьер-Лига, 20-й тур
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия);
Ахмат Рубин

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Рубин, которое состоится 07 Марта 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ахмат
Грозный
Рубин
Казань
Главные тренеры
Россия Андрей Викторович Талалаев
Россия Леонид Викторович Слуцкий
История личных встреч
08.08.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 3 Рубин2 : 1Ахмат
17.12.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 19 Ахмат0 : 0Рубин
04.10.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Рубин1 : 1Ахмат
30.11.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Ахмат1 : 1Рубин
29.07.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 3 Рубин1 : 0Ахмат
02.03.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Рубин1 : 0Ахмат
18.08.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Ахмат1 : 1Рубин
07.04.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 25 Рубин3 : 2Ахмат
25.09.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Ахмат1 : 0Рубин
26.04.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 25 Рубин0 : 1Ахмат
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Зенит19125247-224171,9
2
Квалификация Лиги чемпионов
Динамо М19123436-203968,4
3
Квалификация Лиги конференций
ЦСКА20113624-163660,0
4
Квалификация Лиги конференций
Сочи19111732-213459,6
5 Локомотив М1987427-213154,4
6 Ахмат19100926-253052,6
7 Краснодар1885529-182953,7
8 Крылья Советов1984724-202849,1
9 Спартак М1965820-282340,4
10 Нижний Новгород20641019-312236,7
11 Рубин1964925-302238,6
12 Арсенал20551023-392033,3
13
Стыковая зона
Урал1947812-191933,3
14
Стыковая зона
Ростов1846830-351833,3
15
Зона вылета
Уфа1937918-281628,1
16
Зона вылета
Химки20281018-371423,3

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