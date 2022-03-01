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Тоттенхэм - Эвертон 07 Марта прямая трансляция

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
07 марта 2022, понедельник. 23:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 28-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Тоттенхэм Хотспур Эвертон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Эвертон, которое состоится 07 Марта 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Эвертон
Ливерпуль
Главные тренеры
Италия Антонио Конте
Англия Фрэнк Лэмпард
История личных встреч
07.11.2021 Англия - Премьер-лига Тур 11 Эвертон0 : 0Тоттенхэм Хотспур
16.04.2021 Англия - Премьер-лига Тур 32 Эвертон2 : 2Тоттенхэм Хотспур
10.02.2021 Кубок Англии 1/8 финала Эвертон5 : 4 ДВТоттенхэм Хотспур
13.09.2020 Англия - Премьер-лига Тур 1 Тоттенхэм Хотспур0 : 1Эвертон
06.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 33 Тоттенхэм Хотспур1 : 0Эвертон
03.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 11 Эвертон1 : 1Тоттенхэм Хотспур
12.05.2019 Англия - Премьер-лига Тур 38 Тоттенхэм Хотспур2 : 2Эвертон
23.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 18 Эвертон2 : 6Тоттенхэм Хотспур
13.01.2018 Англия - Премьер-лига Тур 23 Тоттенхэм Хотспур4 : 0Эвертон
09.09.2017 Англия - Премьер-лига Тур 4 Эвертон0 : 3Тоттенхэм Хотспур
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити27213364-176681,5
2
Лига чемпионов
Ливерпуль27196271-206377,8
3
Лига чемпионов
Челси26158353-185367,9
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед27138644-344758,0
5
Лига Европы
Вест Хэм Юнайтед28136946-354553,6
6 Арсенал24143738-274562,5
7 Тоттенхэм Хотспур25133935-324256,0
8 Вулверхэмптон271241124-234049,4
9 Саутгемптон27811834-413543,2
10 Кристал Пэлас28712939-383339,3
11 Астон Вилла261031337-373342,3
12 Лестер Сити25961040-433344,0
13 Брайтон энд Хоув Альбион27712826-323340,7
14 Ньюкасл Юнайтед266101030-462835,9
15 Брентфорд28761530-452732,1
16 Лидс Юнайтед27581429-612328,4
17 Эвертон24641428-412230,6
18
Зона вылета
Бёрнли263121122-362126,9
19
Зона вылета
Уотфорд26541725-471924,4
20
Зона вылета
Норвич Сити27451816-581721,0

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