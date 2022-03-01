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Атлетик - Леванте 07 Марта прямая трансляция

Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
07 марта 2022, понедельник. 23:00 МСК. Испания - Примера, 27-й тур
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания);
Атлетик Б Леванте

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Леванте, которое состоится 07 Марта 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Леванте
Валенсия
Главные тренеры
Испания Марселино Гарсия Тораль
Италия Алессио Лисси
История личных встреч
19.11.2021 Испания - Примера Тур 14 Леванте0 : 0Атлетик Б
04.03.2021 Кубок Испании 1/2 финала Леванте1 : 2 ДВАтлетик Б
26.02.2021 Испания - Примера Тур 25 Леванте1 : 1Атлетик Б
11.02.2021 Кубок Испании 1/2 финала Атлетик Б1 : 1Леванте
18.10.2020 Испания - Примера Тур 6 Атлетик Б2 : 0Леванте
12.07.2020 Испания - Примера Тур 36 Леванте1 : 2Атлетик Б
10.11.2019 Испания - Примера Тур 13 Атлетик Б2 : 1Леванте
03.04.2019 Испания - Примера Тур 30 Атлетик Б3 : 2Леванте
03.12.2018 Испания - Примера Тур 14 Леванте3 : 0Атлетик Б
23.04.2018 Испания - Примера Тур 34 Атлетик Б1 : 3Леванте
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид27196256-216377,8
2
Лига чемпионов
Севилья271510239-185567,9
3
Лига чемпионов
Бетис26144848-324659,0
4
Лига чемпионов
Барселона25129446-284560,0
5
Лига Европы
Атлетико М26136747-344557,7
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад27128728-294454,3
7 Вильярреал27119747-264251,9
8 Атлетик Б26910729-253747,4
9 Валенсия2799941-433644,4
10 Осасуна27981026-313543,2
11 Сельта26881029-283241,0
12 Эспаньол27881133-403239,5
13 Райо Вальекано25941228-303141,3
14 Эльче26781128-372937,2
15 Хетафе27691226-322733,3
16 Мальорка26681223-412633,3
17 Гранада275101228-432530,9
18
Зона вылета
Алавес27571521-442227,2
19
Зона вылета
Кадис263121121-392126,9
20
Зона вылета
Леванте26391428-511823,1

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