Свернуть список

Ноттингем Форест - Хаддерсфилд Таун 07 Марта прямая трансляция

Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30602
07 марта 2022, понедельник. 22:30 МСК. Кубок Англии, 1/8 финала
Главный судья: Грэм Скотт (Оксфордшир, Англия);
Ноттингем Форест Хаддерсфилд Таун

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Хаддерсфилд Таун, которое состоится 07 Марта 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Главные тренеры
Уэльс Стивен Купер
Испания Карлос Корберан
Англия Дэнни Скофилд
История личных встреч
30.12.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 25 Ноттингем Форест0 : 1Хаддерсфилд Таун
18.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 8 Хаддерсфилд Таун0 : 2Ноттингем Форест
17.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 42 Ноттингем Форест0 : 2Хаддерсфилд Таун
25.09.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 3 Хаддерсфилд Таун1 : 0Ноттингем Форест
28.06.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 39 Ноттингем Форест3 : 1Хаддерсфилд Таун
21.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 23 Хаддерсфилд Таун2 : 1Ноттингем Форест
08.04.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 41 Ноттингем Форест2 : 0Хаддерсфилд Таун
26.12.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 23 Хаддерсфилд Таун2 : 1Ноттингем Форест
13.02.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 31 Ноттингем Форест0 : 2Хаддерсфилд Таун
24.09.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 9 Хаддерсфилд Таун1 : 1Ноттингем Форест
Турнирная таблица
1/32 финала
Метка
Суиндон Таун
Манчестер Сити
1 : 4
Мэнсфилд Таун
Мидлсбро
2 : 3
Бристоль Сити
Фулхэм
0 : 1 ДВ
Хартлпул Юнайтед
Блэкпул
2 : 1
Бёрнли
Хаддерсфилд Таун
1 : 2
Ковентри Сити
Дерби Каунти
1 : 0
Миллуолл
Кристал Пэлас
1 : 2
Вест Бромвич Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
1 : 2 ДВ
Барнсли
Барроу
5 : 4 ДВ
Куинз Парк Рейнджерс
Ротерхэм Юнайтед
1 : 1 8 : 7
Борхэм Вуд
Уимблдон
2 : 0
Уиган Атлетик
Блэкберн Роверс
3 : 2
Питерборо Юнайтед
Бристоль Роверс
2 : 1
Ньюкасл Юнайтед
Кембридж Юнайтед
0 : 1
Лестер Сити
Уотфорд
4 : 1
Киддерминстер Харриерс
Рединг
2 : 1
Порт Вейл
Брентфорд
1 : 4
Челси
Честерфилд
5 : 1
Суонси Сити
Саутгемптон
2 : 3 ДВ
Халл Сити
Эвертон
2 : 3 ДВ
Бирмингем Сити
Плимут Аргайл
0 : 1 ДВ
Йовил Таун
Борнмут
1 : 3
Лутон Таун
Харрогейт Таун
4 : 0
Вулверхэмптон
Шеффилд Юнайтед
3 : 0
Вест Хэм Юнайтед
Лидс Юнайтед
2 : 0
Чарльтон Атлетик
Норвич Сити
0 : 1
Сток Сити
Лейтон Ориент
2 : 0
Ливерпуль
Шрусбери Таун
4 : 1
Кардифф Сити
Престон Норт Энд
2 : 1 ДВ
Тоттенхэм Хотспур
Моркам
3 : 1
Ноттингем Форест
Арсенал
1 : 0
Манчестер Юнайтед
Астон Вилла
1 : 0
1/16 финала
Метка
A15
 Манчестер Юнайтед
Мидлсбро
1 : 1 7 : 8
A09
 Киддерминстер Харриерс
Вест Хэм Юнайтед
1 : 2 ДВ
A07
 Челси
Плимут Аргайл
2 : 1 ДВ
A10
 Манчестер Сити
Фулхэм
4 : 1
A13
 Сток Сити
Уиган Атлетик
2 : 0
A03
 Хаддерсфилд Таун
Барнсли
1 : 0
A01
 Кристал Пэлас
Хартлпул Юнайтед
2 : 0
A16
 Вулверхэмптон
Норвич Сити
0 : 1
A08
 Эвертон
Брентфорд
4 : 1
A06
 Саутгемптон
Ковентри Сити
2 : 1 ДВ
A04
 Питерборо Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 0
A05
 Кембридж Юнайтед
Лутон Таун
0 : 3
A11
 Тоттенхэм Хотспур
Брайтон энд Хоув Альбион
3 : 1
A12
 Ливерпуль
Кардифф Сити
3 : 1
A14
 Ноттингем Форест
Лестер Сити
4 : 1
A02
 Борнмут
Борхэм Вуд
0 : 1
1/8 финала
Метка
B03
 Питерборо Юнайтед
Манчестер Сити
0 : 2
B02
 Кристал Пэлас
Сток Сити
2 : 1
B06
 Мидлсбро
Тоттенхэм Хотспур
1 : 0 ДВ
B01
 Лутон Таун
Челси
2 : 3
B05
 Саутгемптон
Вест Хэм Юнайтед
3 : 1
B04
 Ливерпуль
Норвич Сити
2 : 1
B08
 Эвертон
Борхэм Вуд
2 : 0
B07
 Ноттингем Форест
Хаддерсфилд Таун
07.03
1/4 финала
Метка
Кристал Пэлас
Эвертон
19.03
Саутгемптон
Манчестер Сити
19.03
Ливерпуль
19.03
Мидлсбро
Челси
19.03

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close