Миннесота Уайлд - Даллас Старз 07 Марта прямая трансляция
Стадион: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США), вместимость: 19326
07 марта 2022, понедельник. 00:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Миннесота Уайлд - Даллас Старз, которое состоится 07 Марта 2022 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Даллас Старз
Даллас
Главные тренеры
|Дин Эвасон
|Рик Боунесс
История личных встреч
|21.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|19.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 2
|08.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|19.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 0
|01.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|30.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|07.04.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|15.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|02.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|23.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|56
|33
|4
|3
|1
|4
|11
|222-159
|85
|75,9
|2
|Каролина Харрикейнз
|55
|32
|5
|1
|0
|5
|12
|188-132
|81
|73,6
|3
|Флорида Пантерз
|55
|28
|7
|2
|3
|2
|13
|227-163
|79
|71,8
|4
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|54
|27
|7
|2
|4
|2
|12
|186-152
|78
|72,2
|5
|Питтсбург Пингвинз
|57
|28
|4
|2
|5
|4
|14
|185-152
|77
|67,5
|6
|Нью-Йорк Рейнджерс
|55
|30
|1
|4
|2
|3
|15
|165-138
|75
|68,2
|7
|Торонто Мэйпл Лифс
|55
|29
|4
|2
|1
|3
|16
|202-163
|74
|67,3
|8
|Калгари Флэймз
|54
|28
|3
|2
|0
|7
|14
|190-133
|73
|67,6
|9
|Бостон Брюинз
|56
|28
|4
|2
|2
|2
|18
|171-152
|72
|64,3
|10
|Сент-Луис Блюз
|54
|29
|1
|2
|2
|4
|16
|192-148
|70
|64,8
|11
|Вашингтон Кэпиталз
|57
|25
|3
|2
|2
|7
|18
|185-158
|69
|60,5
|12
|Миннесота Уайлд
|53
|24
|4
|4
|3
|0
|18
|200-171
|67
|63,2
|13
|Лос-Анджелес Кингз
|56
|24
|4
|2
|2
|5
|19
|166-160
|67
|59,8
|14
|Нэшвилл Предаторз
|55
|24
|5
|2
|2
|2
|20
|174-155
|66
|60,0
|15
|Вегас Голден Найтс
|56
|25
|2
|4
|1
|3
|21
|182-166
|66
|58,9
|16
|Даллас Старз
|54
|20
|8
|3
|2
|1
|20
|159-157
|65
|60,2
|17
|Эдмонтон Ойлерз
|56
|25
|2
|3
|0
|4
|22
|184-180
|64
|57,1
|18
|Ванкувер Кэнакс
|57
|22
|3
|3
|3
|3
|23
|164-165
|62
|54,4
|19
|Анахайм Дакс
|57
|18
|4
|4
|4
|5
|22
|169-177
|61
|53,5
|20
|Коламбус Блю Джекетс
|56
|19
|6
|3
|2
|1
|25
|186-205
|59
|52,7
|21
|Виннипег Джетс
|55
|21
|2
|1
|4
|6
|21
|166-170
|58
|52,7
|22
|Сан-Хосе Шаркс
|55
|16
|6
|2
|2
|4
|25
|143-176
|54
|49,1
|23
|Детройт Ред Уингз
|56
|13
|8
|3
|1
|5
|26
|163-203
|54
|48,2
|24
|Нью-Йорк Айлендерс
|52
|19
|1
|1
|5
|3
|23
|133-147
|50
|48,1
|25
|Чикаго Блэкхоукс
|56
|12
|5
|3
|2
|6
|28
|141-192
|48
|42,9
|26
|Филадельфия Флайерз
|55
|13
|4
|0
|4
|6
|28
|139-192
|44
|40,0
|27
|Баффало Сэйбрз
|56
|15
|1
|2
|1
|7
|30
|153-200
|44
|39,3
|28
|Оттава Сенаторз
|54
|16
|2
|1
|1
|4
|30
|142-177
|43
|39,8
|29
|Нью-Джерси Дэвилз
|55
|14
|4
|1
|4
|1
|31
|168-200
|43
|39,1
|30
|Сиэтл Кракен
|57
|15
|1
|1
|1
|4
|35
|146-204
|39
|34,2
|31
|Монреаль Канадиенс
|56
|11
|2
|2
|0
|7
|34
|137-212
|37
|33,0
|32
|Аризона Койотс
|55
|12
|3
|1
|4
|0
|35
|132-201
|36
|32,7
Восточная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|55
|32
|5
|1
|0
|5
|12
|188-132
|81
|73,6
|2
|Флорида Пантерз
|55
|28
|7
|2
|3
|2
|13
|227-163
|79
|71,8
|3
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|54
|27
|7
|2
|4
|2
|12
|186-152
|78
|72,2
|4
|Питтсбург Пингвинз
|57
|28
|4
|2
|5
|4
|14
|185-152
|77
|67,5
|5
|Нью-Йорк Рейнджерс
|55
|30
|1
|4
|2
|3
|15
|165-138
|75
|68,2
|6
|Торонто Мэйпл Лифс
|55
|29
|4
|2
|1
|3
|16
|202-163
|74
|67,3
|7
|Бостон Брюинз
|56
|28
|4
|2
|2
|2
|18
|171-152
|72
|64,3
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|57
|25
|3
|2
|2
|7
|18
|185-158
|69
|60,5
|9
|Коламбус Блю Джекетс
|56
|19
|6
|3
|2
|1
|25
|186-205
|59
|52,7
|10
|Детройт Ред Уингз
|56
|13
|8
|3
|1
|5
|26
|163-203
|54
|48,2
|11
|Нью-Йорк Айлендерс
|52
|19
|1
|1
|5
|3
|23
|133-147
|50
|48,1
|12
|Филадельфия Флайерз
|55
|13
|4
|0
|4
|6
|28
|139-192
|44
|40,0
|13
|Баффало Сэйбрз
|56
|15
|1
|2
|1
|7
|30
|153-200
|44
|39,3
|14
|Оттава Сенаторз
|54
|16
|2
|1
|1
|4
|30
|142-177
|43
|39,8
|15
|Нью-Джерси Дэвилз
|55
|14
|4
|1
|4
|1
|31
|168-200
|43
|39,1
|16
|Монреаль Канадиенс
|56
|11
|2
|2
|0
|7
|34
|137-212
|37
|33,0
Западная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|56
|33
|4
|3
|1
|4
|11
|222-159
|85
|75,9
|2
|Калгари Флэймз
|54
|28
|3
|2
|0
|7
|14
|190-133
|73
|67,6
|3
|Сент-Луис Блюз
|54
|29
|1
|2
|2
|4
|16
|192-148
|70
|64,8
|4
|Миннесота Уайлд
|53
|24
|4
|4
|3
|0
|18
|200-171
|67
|63,2
|5
|Лос-Анджелес Кингз
|56
|24
|4
|2
|2
|5
|19
|166-160
|67
|59,8
|6
|Нэшвилл Предаторз
|55
|24
|5
|2
|2
|2
|20
|174-155
|66
|60,0
|7
|Вегас Голден Найтс
|56
|25
|2
|4
|1
|3
|21
|182-166
|66
|58,9
|8
|Даллас Старз
|54
|20
|8
|3
|2
|1
|20
|159-157
|65
|60,2
|9
|Эдмонтон Ойлерз
|56
|25
|2
|3
|0
|4
|22
|184-180
|64
|57,1
|10
|Ванкувер Кэнакс
|57
|22
|3
|3
|3
|3
|23
|164-165
|62
|54,4
|11
|Анахайм Дакс
|57
|18
|4
|4
|4
|5
|22
|169-177
|61
|53,5
|12
|Виннипег Джетс
|55
|21
|2
|1
|4
|6
|21
|166-170
|58
|52,7
|13
|Сан-Хосе Шаркс
|55
|16
|6
|2
|2
|4
|25
|143-176
|54
|49,1
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|56
|12
|5
|3
|2
|6
|28
|141-192
|48
|42,9
|15
|Сиэтл Кракен
|57
|15
|1
|1
|1
|4
|35
|146-204
|39
|34,2
|16
|Аризона Койотс
|55
|12
|3
|1
|4
|0
|35
|132-201
|36
|32,7
Столичный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|55
|32
|5
|1
|0
|5
|12
|188-132
|81
|73,6
|2
|Питтсбург Пингвинз
|57
|28
|4
|2
|5
|4
|14
|185-152
|77
|67,5
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|55
|30
|1
|4
|2
|3
|15
|165-138
|75
|68,2
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|57
|25
|3
|2
|2
|7
|18
|185-158
|69
|60,5
|5
|Коламбус Блю Джекетс
|56
|19
|6
|3
|2
|1
|25
|186-205
|59
|52,7
|6
|Нью-Йорк Айлендерс
|52
|19
|1
|1
|5
|3
|23
|133-147
|50
|48,1
|7
|Филадельфия Флайерз
|55
|13
|4
|0
|4
|6
|28
|139-192
|44
|40,0
|8
|Нью-Джерси Дэвилз
|55
|14
|4
|1
|4
|1
|31
|168-200
|43
|39,1
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|55
|28
|7
|2
|3
|2
|13
|227-163
|79
|71,8
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|54
|27
|7
|2
|4
|2
|12
|186-152
|78
|72,2
|3
|Торонто Мэйпл Лифс
|55
|29
|4
|2
|1
|3
|16
|202-163
|74
|67,3
|4
|Бостон Брюинз
|56
|28
|4
|2
|2
|2
|18
|171-152
|72
|64,3
|5
|Детройт Ред Уингз
|56
|13
|8
|3
|1
|5
|26
|163-203
|54
|48,2
|6
|Баффало Сэйбрз
|56
|15
|1
|2
|1
|7
|30
|153-200
|44
|39,3
|7
|Оттава Сенаторз
|54
|16
|2
|1
|1
|4
|30
|142-177
|43
|39,8
|8
|Монреаль Канадиенс
|56
|11
|2
|2
|0
|7
|34
|137-212
|37
|33,0
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|56
|33
|4
|3
|1
|4
|11
|222-159
|85
|75,9
|2
|Сент-Луис Блюз
|54
|29
|1
|2
|2
|4
|16
|192-148
|70
|64,8
|3
|Миннесота Уайлд
|53
|24
|4
|4
|3
|0
|18
|200-171
|67
|63,2
|4
|Нэшвилл Предаторз
|55
|24
|5
|2
|2
|2
|20
|174-155
|66
|60,0
|5
|Даллас Старз
|54
|20
|8
|3
|2
|1
|20
|159-157
|65
|60,2
|6
|Виннипег Джетс
|55
|21
|2
|1
|4
|6
|21
|166-170
|58
|52,7
|7
|Чикаго Блэкхоукс
|56
|12
|5
|3
|2
|6
|28
|141-192
|48
|42,9
|8
|Аризона Койотс
|55
|12
|3
|1
|4
|0
|35
|132-201
|36
|32,7
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Калгари Флэймз
|54
|28
|3
|2
|0
|7
|14
|190-133
|73
|67,6
|2
|Лос-Анджелес Кингз
|56
|24
|4
|2
|2
|5
|19
|166-160
|67
|59,8
|3
|Вегас Голден Найтс
|56
|25
|2
|4
|1
|3
|21
|182-166
|66
|58,9
|4
|Эдмонтон Ойлерз
|56
|25
|2
|3
|0
|4
|22
|184-180
|64
|57,1
|5
|Ванкувер Кэнакс
|57
|22
|3
|3
|3
|3
|23
|164-165
|62
|54,4
|6
|Анахайм Дакс
|57
|18
|4
|4
|4
|5
|22
|169-177
|61
|53,5
|7
|Сан-Хосе Шаркс
|55
|16
|6
|2
|2
|4
|25
|143-176
|54
|49,1
|8
|Сиэтл Кракен
|57
|15
|1
|1
|1
|4
|35
|146-204
|39
|34,2