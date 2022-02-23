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Виннипег Джетс - Нью-Йорк Рейнджерс 07 Марта прямая трансляция

Стадион: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада), вместимость: 15325
07 марта 2022, понедельник. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Виннипег Джетс Нью-Йорк Рейнджерс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Виннипег Джетс - Нью-Йорк Рейнджерс, которое состоится 07 Марта 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Виннипег Джетс
Виннипег
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Главные тренеры
КанадаДэйв Лоури (и.о.)
КанадаЖерар Галлан
История личных встреч
12.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс1 : 4Нью-Йорк Рейнджерс
04.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс6 : 4Виннипег Джетс
13.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
03.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 4 БВиннипег Джетс
07.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс0 : 3Виннипег Джетс
11.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс1 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
09.12.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс1 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
07.11.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс5 : 2Виннипег Джетс
19.12.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс5 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
14.10.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс1 : 4Виннипег Джетс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5633431411222-1598575,9
2 Каролина Харрикейнз5532510512188-1328173,6
3 Флорида Пантерз5528723213227-1637971,8
4 Тампа-Бэй Лайтнинг5427724212186-1527872,2
5 Питтсбург Пингвинз5728425414185-1527767,5
6 Нью-Йорк Рейнджерс5530142315165-1387568,2
7 Торонто Мэйпл Лифс5529421316202-1637467,3
8 Калгари Флэймз5428320714190-1337367,6
9 Бостон Брюинз5628422218171-1527264,3
10 Сент-Луис Блюз5429122416192-1487064,8
11 Вашингтон Кэпиталз5725322718185-1586960,5
12 Миннесота Уайлд5324443018200-1716763,2
13 Лос-Анджелес Кингз5624422519166-1606759,8
14 Нэшвилл Предаторз5524522220174-1556660,0
15 Вегас Голден Найтс5625241321182-1666658,9
16 Даллас Старз5420832120159-1576560,2
17 Эдмонтон Ойлерз5625230422184-1806457,1
18 Ванкувер Кэнакс5722333323164-1656254,4
19 Анахайм Дакс5718444522169-1776153,5
20 Коламбус Блю Джекетс5619632125186-2055952,7
21 Виннипег Джетс5521214621166-1705852,7
22 Сан-Хосе Шаркс5516622425143-1765449,1
23 Детройт Ред Уингз5613831526163-2035448,2
24 Нью-Йорк Айлендерс5219115323133-1475048,1
25 Чикаго Блэкхоукс5612532628141-1924842,9
26 Филадельфия Флайерз5513404628139-1924440,0
27 Баффало Сэйбрз5615121730153-2004439,3
28 Оттава Сенаторз5416211430142-1774339,8
29 Нью-Джерси Дэвилз5514414131168-2004339,1
30 Сиэтл Кракен5715111435146-2043934,2
31 Монреаль Канадиенс5611220734137-2123733,0
32 Аризона Койотс5512314035132-2013632,7
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5532510512188-1328173,6
2 Флорида Пантерз5528723213227-1637971,8
3 Тампа-Бэй Лайтнинг5427724212186-1527872,2
4 Питтсбург Пингвинз5728425414185-1527767,5
5 Нью-Йорк Рейнджерс5530142315165-1387568,2
6 Торонто Мэйпл Лифс5529421316202-1637467,3
7 Бостон Брюинз5628422218171-1527264,3
8 Вашингтон Кэпиталз5725322718185-1586960,5
9 Коламбус Блю Джекетс5619632125186-2055952,7
10 Детройт Ред Уингз5613831526163-2035448,2
11 Нью-Йорк Айлендерс5219115323133-1475048,1
12 Филадельфия Флайерз5513404628139-1924440,0
13 Баффало Сэйбрз5615121730153-2004439,3
14 Оттава Сенаторз5416211430142-1774339,8
15 Нью-Джерси Дэвилз5514414131168-2004339,1
16 Монреаль Канадиенс5611220734137-2123733,0
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5633431411222-1598575,9
2 Калгари Флэймз5428320714190-1337367,6
3 Сент-Луис Блюз5429122416192-1487064,8
4 Миннесота Уайлд5324443018200-1716763,2
5 Лос-Анджелес Кингз5624422519166-1606759,8
6 Нэшвилл Предаторз5524522220174-1556660,0
7 Вегас Голден Найтс5625241321182-1666658,9
8 Даллас Старз5420832120159-1576560,2
9 Эдмонтон Ойлерз5625230422184-1806457,1
10 Ванкувер Кэнакс5722333323164-1656254,4
11 Анахайм Дакс5718444522169-1776153,5
12 Виннипег Джетс5521214621166-1705852,7
13 Сан-Хосе Шаркс5516622425143-1765449,1
14 Чикаго Блэкхоукс5612532628141-1924842,9
15 Сиэтл Кракен5715111435146-2043934,2
16 Аризона Койотс5512314035132-2013632,7
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5532510512188-1328173,6
2 Питтсбург Пингвинз5728425414185-1527767,5
3 Нью-Йорк Рейнджерс5530142315165-1387568,2
4 Вашингтон Кэпиталз5725322718185-1586960,5
5 Коламбус Блю Джекетс5619632125186-2055952,7
6 Нью-Йорк Айлендерс5219115323133-1475048,1
7 Филадельфия Флайерз5513404628139-1924440,0
8 Нью-Джерси Дэвилз5514414131168-2004339,1
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз5528723213227-1637971,8
2 Тампа-Бэй Лайтнинг5427724212186-1527872,2
3 Торонто Мэйпл Лифс5529421316202-1637467,3
4 Бостон Брюинз5628422218171-1527264,3
5 Детройт Ред Уингз5613831526163-2035448,2
6 Баффало Сэйбрз5615121730153-2004439,3
7 Оттава Сенаторз5416211430142-1774339,8
8 Монреаль Канадиенс5611220734137-2123733,0
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5633431411222-1598575,9
2 Сент-Луис Блюз5429122416192-1487064,8
3 Миннесота Уайлд5324443018200-1716763,2
4 Нэшвилл Предаторз5524522220174-1556660,0
5 Даллас Старз5420832120159-1576560,2
6 Виннипег Джетс5521214621166-1705852,7
7 Чикаго Блэкхоукс5612532628141-1924842,9
8 Аризона Койотс5512314035132-2013632,7
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз5428320714190-1337367,6
2 Лос-Анджелес Кингз5624422519166-1606759,8
3 Вегас Голден Найтс5625241321182-1666658,9
4 Эдмонтон Ойлерз5625230422184-1806457,1
5 Ванкувер Кэнакс5722333323164-1656254,4
6 Анахайм Дакс5718444522169-1776153,5
7 Сан-Хосе Шаркс5516622425143-1765449,1
8 Сиэтл Кракен5715111435146-2043934,2

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