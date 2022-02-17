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Хьюстон Рокетс - Мемфис Гриззлиз прямая трансляция 07.03.2022

Стадион: Тойота-центр (Хьюстон, США), вместимость: 18462
07 марта 2022, понедельник. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Хьюстон Рокетс Мемфис Гриззлиз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Хьюстон Рокетс - Мемфис Гриззлиз, которое состоится 07 Марта 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Тойота-центр (Хьюстон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Главные тренеры
СШАСтивен Сайлас
СШАТейлор Дженкинс
История личных встреч
12.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз113 : 106Хьюстон Рокетс
16.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз136 : 102Хьюстон Рокетс
30.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс110 : 120Мемфис Гриззлиз
01.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс84 : 133Мемфис Гриззлиз
05.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз103 : 115Хьюстон Рокетс
27.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс140 : 112Мемфис Гриззлиз
15.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз121 : 110Хьюстон Рокетс
05.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз100 : 107Хьюстон Рокетс
21.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз126 : 125 ОТХьюстон Рокетс
15.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс112 : 94Мемфис Гриззлиз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6351127167-66631140,8100,0
2 Мемфис Гриззлиз6544217407-70871090,6778,0
3 Голден Стэйт Уорриорз6443217102-66951070,6728,5
4 Майами Хит6543227117-67991080,6629,0
5 Юта Джаз6239237051-66731010,62911,5
6 Филадельфия Сиксерс6339246824-66831020,61912,0
7 Милуоки Бакс6439257281-70521030,60912,5
8 Даллас Маверикс6439256853-66391030,60912,5
9 Чикаго Буллз6439257202-70961030,60912,5
10 Денвер Наггетс6337266963-67841000,58714,0
11 Бостон Селтикс6538277107-67501030,58514,0
12 Кливленд Кавальерс6336276720-6509990,57115,0
13 Миннесота Тимбервулвз6536297427-72961010,55416,0
14 Торонто Рэпторс6334296832-6761970,54017,0
15 Лос-Анджелес Клипперс6534316967-6980990,52318,0
16 Бруклин Нетс6432327080-7143960,50019,5
17 Шарлотт Хорнетс6532337428-7448970,49220,0
18 Атланта Хоукс6331327090-7039940,49220,0
19 Вашингтон Уизардс6228346678-6850900,45222,5
20 Лос-Анджелес Лейкерс6328356969-7103910,44423,0
21 Нью-Орлеан Пеликанс6327366763-6845900,42924,0
22 Портленд Трэйл Блэйзерс6325386780-7121880,39726,0
23 Нью-Йорк Никс6325386629-6765880,39726,0
24 Сан-Антонио Спёрс6424407216-7230880,37527,5
25 Сакраменто Кингз6624427266-7596900,36428,5
26 Индиана Пэйсерс6522437142-7297870,33830,0
27 Оклахома-Сити Тандер6320436433-6880830,31731,0
28 Детройт Пистонс6417476617-7201810,26634,5
29 Орландо Мэджик6516496750-7274810,24636,0
30 Хьюстон Рокетс6315486829-7431780,23836,0
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит6543227117-67991080,6620,0
2 Филадельфия Сиксерс6339246824-66831020,6193,0
3 Милуоки Бакс6439257281-70521030,6093,5
4 Чикаго Буллз6439257202-70961030,6093,5
5 Бостон Селтикс6538277107-67501030,5855,0
6 Кливленд Кавальерс6336276720-6509990,5716,0
7 Торонто Рэпторс6334296832-6761970,5408,0
8 Бруклин Нетс6432327080-7143960,50010,5
9 Шарлотт Хорнетс6532337428-7448970,49211,0
10 Атланта Хоукс6331327090-7039940,49211,0
11 Вашингтон Уизардс6228346678-6850900,45213,5
12 Нью-Йорк Никс6325386629-6765880,39717,0
13 Индиана Пэйсерс6522437142-7297870,33821,0
14 Детройт Пистонс6417476617-7201810,26625,5
15 Орландо Мэджик6516496750-7274810,24627,0
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6351127167-66631140,8100,0
2 Мемфис Гриззлиз6544217407-70871090,6778,0
3 Голден Стэйт Уорриорз6443217102-66951070,6728,5
4 Юта Джаз6239237051-66731010,62911,5
5 Даллас Маверикс6439256853-66391030,60912,5
6 Денвер Наггетс6337266963-67841000,58714,0
7 Миннесота Тимбервулвз6536297427-72961010,55416,0
8 Лос-Анджелес Клипперс6534316967-6980990,52318,0
9 Лос-Анджелес Лейкерс6328356969-7103910,44423,0
10 Нью-Орлеан Пеликанс6327366763-6845900,42924,0
11 Портленд Трэйл Блэйзерс6325386780-7121880,39726,0
12 Сан-Антонио Спёрс6424407216-7230880,37527,5
13 Сакраменто Кингз6624427266-7596900,36428,5
14 Оклахома-Сити Тандер6320436433-6880830,31731,0
15 Хьюстон Рокетс6315486829-7431780,23836,0
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Филадельфия Сиксерс6339246824-66831020,6190,0
2 Бостон Селтикс6538277107-67501030,5852,0
3 Торонто Рэпторс6334296832-6761970,5405,0
4 Бруклин Нетс6432327080-7143960,5007,5
5 Нью-Йорк Никс6325386629-6765880,39714,0
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Милуоки Бакс6439257281-70521030,6090,0
2 Чикаго Буллз6439257202-70961030,6090,0
3 Кливленд Кавальерс6336276720-6509990,5712,5
4 Индиана Пэйсерс6522437142-7297870,33817,5
5 Детройт Пистонс6417476617-7201810,26622,0
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит6543227117-67991080,6620,0
2 Шарлотт Хорнетс6532337428-7448970,49211,0
3 Атланта Хоукс6331327090-7039940,49211,0
4 Вашингтон Уизардс6228346678-6850900,45213,5
5 Орландо Мэджик6516496750-7274810,24627,0
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз6239237051-66731010,6290,0
2 Денвер Наггетс6337266963-67841000,5872,5
3 Миннесота Тимбервулвз6536297427-72961010,5544,5
4 Портленд Трэйл Блэйзерс6325386780-7121880,39714,5
5 Оклахома-Сити Тандер6320436433-6880830,31719,5
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6351127167-66631140,8100,0
2 Голден Стэйт Уорриорз6443217102-66951070,6728,5
3 Лос-Анджелес Клипперс6534316967-6980990,52318,0
4 Лос-Анджелес Лейкерс6328356969-7103910,44423,0
5 Сакраменто Кингз6624427266-7596900,36428,5
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз6544217407-70871090,6770,0
2 Даллас Маверикс6439256853-66391030,6094,5
3 Нью-Орлеан Пеликанс6327366763-6845900,42916,0
4 Сан-Антонио Спёрс6424407216-7230880,37519,5
5 Хьюстон Рокетс6315486829-7431780,23828,0

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