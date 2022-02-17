Лос-Анджелес Клипперс - Нью-Йорк Никс прямая трансляция 07.03.2022
Стадион: Крипто.ком Арена (Лос-Анджелес, США), вместимость: 19506
07 марта 2022, понедельник. 06:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Клипперс - Нью-Йорк Никс, которое состоится 07 Марта 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Крипто.ком Арена (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Главные тренеры
|Тайрон Лю
|Том Тибодо
История личных встреч
|23.01.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|110 : 102
|09.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|100 : 106
|31.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|115 : 129
|05.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|135 : 132
|24.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 124
|03.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|128 : 107
|03.03.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|128 : 105
|21.11.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 85
|21.03.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 105
|09.02.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|115 : 119
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|63
|51
|12
|7167-6663
|114
|0,810
|0,0
|2
|Мемфис Гриззлиз
|65
|44
|21
|7407-7087
|109
|0,677
|8,0
|3
|Голден Стэйт Уорриорз
|64
|43
|21
|7102-6695
|107
|0,672
|8,5
|4
|Майами Хит
|65
|43
|22
|7117-6799
|108
|0,662
|9,0
|5
|Юта Джаз
|62
|39
|23
|7051-6673
|101
|0,629
|11,5
|6
|Филадельфия Сиксерс
|63
|39
|24
|6824-6683
|102
|0,619
|12,0
|7
|Милуоки Бакс
|64
|39
|25
|7281-7052
|103
|0,609
|12,5
|8
|Даллас Маверикс
|64
|39
|25
|6853-6639
|103
|0,609
|12,5
|9
|Чикаго Буллз
|64
|39
|25
|7202-7096
|103
|0,609
|12,5
|10
|Денвер Наггетс
|63
|37
|26
|6963-6784
|100
|0,587
|14,0
|11
|Бостон Селтикс
|65
|38
|27
|7107-6750
|103
|0,585
|14,0
|12
|Кливленд Кавальерс
|63
|36
|27
|6720-6509
|99
|0,571
|15,0
|13
|Миннесота Тимбервулвз
|65
|36
|29
|7427-7296
|101
|0,554
|16,0
|14
|Торонто Рэпторс
|63
|34
|29
|6832-6761
|97
|0,540
|17,0
|15
|Лос-Анджелес Клипперс
|65
|34
|31
|6967-6980
|99
|0,523
|18,0
|16
|Бруклин Нетс
|64
|32
|32
|7080-7143
|96
|0,500
|19,5
|17
|Шарлотт Хорнетс
|65
|32
|33
|7428-7448
|97
|0,492
|20,0
|18
|Атланта Хоукс
|63
|31
|32
|7090-7039
|94
|0,492
|20,0
|19
|Вашингтон Уизардс
|62
|28
|34
|6678-6850
|90
|0,452
|22,5
|20
|Лос-Анджелес Лейкерс
|63
|28
|35
|6969-7103
|91
|0,444
|23,0
|21
|Нью-Орлеан Пеликанс
|63
|27
|36
|6763-6845
|90
|0,429
|24,0
|22
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|63
|25
|38
|6780-7121
|88
|0,397
|26,0
|23
|Нью-Йорк Никс
|63
|25
|38
|6629-6765
|88
|0,397
|26,0
|24
|Сан-Антонио Спёрс
|64
|24
|40
|7216-7230
|88
|0,375
|27,5
|25
|Сакраменто Кингз
|66
|24
|42
|7266-7596
|90
|0,364
|28,5
|26
|Индиана Пэйсерс
|65
|22
|43
|7142-7297
|87
|0,338
|30,0
|27
|Оклахома-Сити Тандер
|63
|20
|43
|6433-6880
|83
|0,317
|31,0
|28
|Детройт Пистонс
|64
|17
|47
|6617-7201
|81
|0,266
|34,5
|29
|Орландо Мэджик
|65
|16
|49
|6750-7274
|81
|0,246
|36,0
|30
|Хьюстон Рокетс
|63
|15
|48
|6829-7431
|78
|0,238
|36,0
Восточная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|65
|43
|22
|7117-6799
|108
|0,662
|0,0
|2
|Филадельфия Сиксерс
|63
|39
|24
|6824-6683
|102
|0,619
|3,0
|3
|Милуоки Бакс
|64
|39
|25
|7281-7052
|103
|0,609
|3,5
|4
|Чикаго Буллз
|64
|39
|25
|7202-7096
|103
|0,609
|3,5
|5
|Бостон Селтикс
|65
|38
|27
|7107-6750
|103
|0,585
|5,0
|6
|Кливленд Кавальерс
|63
|36
|27
|6720-6509
|99
|0,571
|6,0
|7
|Торонто Рэпторс
|63
|34
|29
|6832-6761
|97
|0,540
|8,0
|8
|Бруклин Нетс
|64
|32
|32
|7080-7143
|96
|0,500
|10,5
|9
|Шарлотт Хорнетс
|65
|32
|33
|7428-7448
|97
|0,492
|11,0
|10
|Атланта Хоукс
|63
|31
|32
|7090-7039
|94
|0,492
|11,0
|11
|Вашингтон Уизардс
|62
|28
|34
|6678-6850
|90
|0,452
|13,5
|12
|Нью-Йорк Никс
|63
|25
|38
|6629-6765
|88
|0,397
|17,0
|13
|Индиана Пэйсерс
|65
|22
|43
|7142-7297
|87
|0,338
|21,0
|14
|Детройт Пистонс
|64
|17
|47
|6617-7201
|81
|0,266
|25,5
|15
|Орландо Мэджик
|65
|16
|49
|6750-7274
|81
|0,246
|27,0
Западная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|63
|51
|12
|7167-6663
|114
|0,810
|0,0
|2
|Мемфис Гриззлиз
|65
|44
|21
|7407-7087
|109
|0,677
|8,0
|3
|Голден Стэйт Уорриорз
|64
|43
|21
|7102-6695
|107
|0,672
|8,5
|4
|Юта Джаз
|62
|39
|23
|7051-6673
|101
|0,629
|11,5
|5
|Даллас Маверикс
|64
|39
|25
|6853-6639
|103
|0,609
|12,5
|6
|Денвер Наггетс
|63
|37
|26
|6963-6784
|100
|0,587
|14,0
|7
|Миннесота Тимбервулвз
|65
|36
|29
|7427-7296
|101
|0,554
|16,0
|8
|Лос-Анджелес Клипперс
|65
|34
|31
|6967-6980
|99
|0,523
|18,0
|9
|Лос-Анджелес Лейкерс
|63
|28
|35
|6969-7103
|91
|0,444
|23,0
|10
|Нью-Орлеан Пеликанс
|63
|27
|36
|6763-6845
|90
|0,429
|24,0
|11
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|63
|25
|38
|6780-7121
|88
|0,397
|26,0
|12
|Сан-Антонио Спёрс
|64
|24
|40
|7216-7230
|88
|0,375
|27,5
|13
|Сакраменто Кингз
|66
|24
|42
|7266-7596
|90
|0,364
|28,5
|14
|Оклахома-Сити Тандер
|63
|20
|43
|6433-6880
|83
|0,317
|31,0
|15
|Хьюстон Рокетс
|63
|15
|48
|6829-7431
|78
|0,238
|36,0
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Филадельфия Сиксерс
|63
|39
|24
|6824-6683
|102
|0,619
|0,0
|2
|Бостон Селтикс
|65
|38
|27
|7107-6750
|103
|0,585
|2,0
|3
|Торонто Рэпторс
|63
|34
|29
|6832-6761
|97
|0,540
|5,0
|4
|Бруклин Нетс
|64
|32
|32
|7080-7143
|96
|0,500
|7,5
|5
|Нью-Йорк Никс
|63
|25
|38
|6629-6765
|88
|0,397
|14,0
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Милуоки Бакс
|64
|39
|25
|7281-7052
|103
|0,609
|0,0
|2
|Чикаго Буллз
|64
|39
|25
|7202-7096
|103
|0,609
|0,0
|3
|Кливленд Кавальерс
|63
|36
|27
|6720-6509
|99
|0,571
|2,5
|4
|Индиана Пэйсерс
|65
|22
|43
|7142-7297
|87
|0,338
|17,5
|5
|Детройт Пистонс
|64
|17
|47
|6617-7201
|81
|0,266
|22,0
Юго-Восточный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|65
|43
|22
|7117-6799
|108
|0,662
|0,0
|2
|Шарлотт Хорнетс
|65
|32
|33
|7428-7448
|97
|0,492
|11,0
|3
|Атланта Хоукс
|63
|31
|32
|7090-7039
|94
|0,492
|11,0
|4
|Вашингтон Уизардс
|62
|28
|34
|6678-6850
|90
|0,452
|13,5
|5
|Орландо Мэджик
|65
|16
|49
|6750-7274
|81
|0,246
|27,0
Северо-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Юта Джаз
|62
|39
|23
|7051-6673
|101
|0,629
|0,0
|2
|Денвер Наггетс
|63
|37
|26
|6963-6784
|100
|0,587
|2,5
|3
|Миннесота Тимбервулвз
|65
|36
|29
|7427-7296
|101
|0,554
|4,5
|4
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|63
|25
|38
|6780-7121
|88
|0,397
|14,5
|5
|Оклахома-Сити Тандер
|63
|20
|43
|6433-6880
|83
|0,317
|19,5
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|63
|51
|12
|7167-6663
|114
|0,810
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|64
|43
|21
|7102-6695
|107
|0,672
|8,5
|3
|Лос-Анджелес Клипперс
|65
|34
|31
|6967-6980
|99
|0,523
|18,0
|4
|Лос-Анджелес Лейкерс
|63
|28
|35
|6969-7103
|91
|0,444
|23,0
|5
|Сакраменто Кингз
|66
|24
|42
|7266-7596
|90
|0,364
|28,5
Юго-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Мемфис Гриззлиз
|65
|44
|21
|7407-7087
|109
|0,677
|0,0
|2
|Даллас Маверикс
|64
|39
|25
|6853-6639
|103
|0,609
|4,5
|3
|Нью-Орлеан Пеликанс
|63
|27
|36
|6763-6845
|90
|0,429
|16,0
|4
|Сан-Антонио Спёрс
|64
|24
|40
|7216-7230
|88
|0,375
|19,5
|5
|Хьюстон Рокетс
|63
|15
|48
|6829-7431
|78
|0,238
|28,0