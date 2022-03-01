Суонси Сити - Фулхэм 08 Марта прямая трансляция
Стадион: Либерти (Суонси, Уэльс), вместимость: 21088
08 марта 2022, вторник. 22:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Суонси Сити - Фулхэм, которое состоится 08 Марта 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур, оно проводится на стадионе: Либерти (Суонси, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Суонси Сити
Суонси
Фулхэм
Лондон
Главные тренеры
|Расселл Мартин
|Марку Силва
История личных встреч
|29.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 10
|3 : 1
|26.02.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 35
|1 : 0
|29.11.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 19
|1 : 2
|28.01.2014
|Англия - Премьер-лига
|Тур 23
|2 : 0
|23.11.2013
|Англия - Премьер-лига
|Тур 12
|1 : 2
|19.05.2013
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|0 : 3
|29.12.2012
|Англия - Премьер-лига
|Тур 20
|1 : 2
|17.03.2012
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|0 : 3
|10.12.2011
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Фулхэм
|34
|73
| 2
Повышение
|Хаддерсфилд Таун
|36
|62
| 3
Плей-офф за повышение
|Борнмут
|32
|61
| 4
Плей-офф за повышение
|Блэкберн Роверс
|35
|57
| 5
Плей-офф за повышение
|Куинз Парк Рейнджерс
|35
|56
| 6
Плей-офф за повышение
|Мидлсбро
|34
|55
|7
|Шеффилд Юнайтед
|34
|54
|8
|Лутон Таун
|34
|54
|9
|Ноттингем Форест
|34
|52
|10
|Миллуолл
|34
|52
|11
|Ковентри Сити
|34
|51
|12
|Престон Норт Энд
|36
|50
|13
|Вест Бромвич Альбион
|35
|49
|14
|Блэкпул
|35
|48
|15
|Сток Сити
|34
|44
|16
|Суонси Сити
|33
|44
|17
|Кардифф Сити
|36
|42
|18
|Бирмингем Сити
|36
|40
|19
|Бристоль Сити
|36
|40
|20
|Халл Сити
|36
|37
|21
|Рединг
|35
|29
| 22
Зона вылета
|Дерби Каунти
|36
|24
| 23
Зона вылета
|Барнсли
|34
|23
| 24
Зона вылета
|Питерборо Юнайтед
|34
|21