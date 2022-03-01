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Суонси Сити - Фулхэм 08 Марта прямая трансляция

Стадион: Либерти (Суонси, Уэльс), вместимость: 21088
08 марта 2022, вторник. 22:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Суонси Сити Фулхэм

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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Суонси Сити - Фулхэм, которое состоится 08 Марта 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур, оно проводится на стадионе: Либерти (Суонси, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Суонси Сити
Суонси
Фулхэм
Лондон
Главные тренеры
Шотландия Расселл Мартин
Португалия Марку Силва
История личных встреч
29.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 10 Фулхэм3 : 1Суонси Сити
26.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 35 Фулхэм1 : 0Суонси Сити
29.11.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 19 Суонси Сити1 : 2Фулхэм
28.01.2014 Англия - Премьер-лига Тур 23 Суонси Сити2 : 0Фулхэм
23.11.2013 Англия - Премьер-лига Тур 12 Фулхэм1 : 2Суонси Сити
19.05.2013 Англия - Премьер-лига Тур 38 Суонси Сити0 : 3Фулхэм
29.12.2012 Англия - Премьер-лига Тур 20 Фулхэм1 : 2Суонси Сити
17.03.2012 Англия - Премьер-лига Тур 29 Фулхэм0 : 3Суонси Сити
10.12.2011 Англия - Премьер-лига Тур 15 Суонси Сити2 : 0Фулхэм
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм34 73
2
Повышение
Хаддерсфилд Таун36 62
3
Плей-офф за повышение
Борнмут32 61
4
Плей-офф за повышение
Блэкберн Роверс35 57
5
Плей-офф за повышение
Куинз Парк Рейнджерс35 56
6
Плей-офф за повышение
Мидлсбро34 55
7 Шеффилд Юнайтед34 54
8 Лутон Таун34 54
9 Ноттингем Форест34 52
10 Миллуолл34 52
11 Ковентри Сити34 51
12 Престон Норт Энд36 50
13 Вест Бромвич Альбион35 49
14 Блэкпул35 48
15 Сток Сити34 44
16 Суонси Сити33 44
17 Кардифф Сити36 42
18 Бирмингем Сити36 40
19 Бристоль Сити36 40
20 Халл Сити36 37
21 Рединг35 29
22
Зона вылета
Дерби Каунти36 24
23
Зона вылета
Барнсли34 23
24
Зона вылета
Питерборо Юнайтед34 21

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