Свернуть список

Шеффилд Юнайтед - Мидлсбро 08 Марта прямая трансляция

Стадион: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия), вместимость: 32702
08 марта 2022, вторник. 22:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур
Главный судья: Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия);
Шеффилд Юнайтед Мидлсбро

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Юнайтед - Мидлсбро, которое состоится 08 Марта 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур, оно проводится на стадионе: Брэммел Лэйн (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Мидлсбро
Мидлсбро
Главные тренеры
Англия Пол Хекингботтом
Англия Крис Уилдер
История личных встреч
28.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 10 Мидлсбро2 : 0Шеффилд Юнайтед
13.02.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 32 Шеффилд Юнайтед1 : 0Мидлсбро
07.08.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 4 Мидлсбро3 : 0Шеффилд Юнайтед
10.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 42 Шеффилд Юнайтед2 : 1Мидлсбро
12.08.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 2 Мидлсбро1 : 0Шеффилд Юнайтед
01.01.2007 Англия - Премьер-лига Тур 22 Мидлсбро3 : 1Шеффилд Юнайтед
30.09.2006 Англия - Премьер-лига Тур 7 Шеффилд Юнайтед2 : 1Мидлсбро
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм34 73
2
Повышение
Хаддерсфилд Таун36 62
3
Плей-офф за повышение
Борнмут32 61
4
Плей-офф за повышение
Блэкберн Роверс35 57
5
Плей-офф за повышение
Куинз Парк Рейнджерс35 56
6
Плей-офф за повышение
Мидлсбро34 55
7 Шеффилд Юнайтед34 54
8 Лутон Таун34 54
9 Ноттингем Форест34 52
10 Миллуолл34 52
11 Ковентри Сити34 51
12 Престон Норт Энд36 50
13 Вест Бромвич Альбион35 49
14 Блэкпул35 48
15 Сток Сити34 44
16 Суонси Сити33 44
17 Кардифф Сити36 42
18 Бирмингем Сити36 40
19 Бристоль Сити36 40
20 Халл Сити36 37
21 Рединг35 29
22
Зона вылета
Дерби Каунти36 24
23
Зона вылета
Барнсли34 23
24
Зона вылета
Питерборо Юнайтед34 21

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close