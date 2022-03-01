Свернуть список

Ковентри Сити - Лутон Таун 08 Марта прямая трансляция

Стадион: Сити оф Ковентри - Райко Арена (Ковентри, Англия), вместимость: 32609
08 марта 2022, вторник. 22:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур
Главный судья: Оливер Лэнгфорд (Уэст-Мидлендс, Англия);
Ковентри Сити Лутон Таун

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ковентри Сити - Лутон Таун, которое состоится 08 Марта 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур, оно проводится на стадионе: Сити оф Ковентри - Райко Арена (Ковентри, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Лутон Таун
Лутон
Главные тренеры
Англия Марк Робинс
Уэльс Натан Джонс
История личных встреч
29.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 10 Лутон Таун5 : 0Ковентри Сити
16.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 37 Лутон Таун2 : 0Ковентри Сити
08.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 17 Ковентри Сити0 : 0Лутон Таун
24.02.2019 Англия - Первая лига Первая лига. Тур 34 Лутон Таун1 : 1Ковентри Сити
15.12.2018 Англия - Первая лига Первая лига. Тур 22 Ковентри Сити1 : 2Лутон Таун
13.03.2018 Англия - Вторая лига Вторая лига. Тур 34 Ковентри Сити2 : 2Лутон Таун
28.10.2017 Англия - Вторая лига Вторая лига. Тур 16 Лутон Таун0 : 3Ковентри Сити
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм34 73
2
Повышение
Хаддерсфилд Таун36 62
3
Плей-офф за повышение
Борнмут32 61
4
Плей-офф за повышение
Блэкберн Роверс35 57
5
Плей-офф за повышение
Куинз Парк Рейнджерс35 56
6
Плей-офф за повышение
Мидлсбро34 55
7 Шеффилд Юнайтед34 54
8 Лутон Таун34 54
9 Ноттингем Форест34 52
10 Миллуолл34 52
11 Ковентри Сити34 51
12 Престон Норт Энд36 50
13 Вест Бромвич Альбион35 49
14 Блэкпул35 48
15 Сток Сити34 44
16 Суонси Сити33 44
17 Кардифф Сити36 42
18 Бирмингем Сити36 40
19 Бристоль Сити36 40
20 Халл Сити36 37
21 Рединг35 29
22
Зона вылета
Дерби Каунти36 24
23
Зона вылета
Барнсли34 23
24
Зона вылета
Питерборо Юнайтед34 21

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close