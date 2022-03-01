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Барнсли - Сток Сити 08 Марта прямая трансляция

Стадион: Оаквелл (Барнсли, Англия), вместимость: 23009
08 марта 2022, вторник. 22:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 24-й тур
Главный судья: Ли Даути (Англия);
Барнсли Сток Сити

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барнсли - Сток Сити, которое состоится 08 Марта 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 24-й тур, оно проводится на стадионе: Оаквелл (Барнсли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барнсли
Барнсли
Сток Сити
Сток-он-Трент
Главные тренеры
Швеция Поя Асбаги
Испания Ферран Сибила Понт
Северная Ирландия Майкл О'Нил
История личных встреч
15.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 7 Сток Сити1 : 1Барнсли
24.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 32 Барнсли2 : 0Сток Сити
21.10.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 6 Сток Сити2 : 2Барнсли
04.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 41 Сток Сити4 : 0Барнсли
09.11.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 16 Барнсли2 : 4Сток Сити
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм34 73
2
Повышение
Хаддерсфилд Таун36 62
3
Плей-офф за повышение
Борнмут32 61
4
Плей-офф за повышение
Блэкберн Роверс35 57
5
Плей-офф за повышение
Куинз Парк Рейнджерс35 56
6
Плей-офф за повышение
Мидлсбро34 55
7 Шеффилд Юнайтед34 54
8 Лутон Таун34 54
9 Ноттингем Форест34 52
10 Миллуолл34 52
11 Ковентри Сити34 51
12 Престон Норт Энд36 50
13 Вест Бромвич Альбион35 49
14 Блэкпул35 48
15 Сток Сити34 44
16 Суонси Сити33 44
17 Кардифф Сити36 42
18 Бирмингем Сити36 40
19 Бристоль Сити36 40
20 Халл Сити36 37
21 Рединг35 29
22
Зона вылета
Дерби Каунти36 24
23
Зона вылета
Барнсли34 23
24
Зона вылета
Питерборо Юнайтед34 21

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