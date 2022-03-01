Барнсли - Сток Сити 08 Марта прямая трансляция
Стадион: Оаквелл (Барнсли, Англия), вместимость: 23009
08 марта 2022, вторник. 22:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 24-й тур
Главный судья: Ли Даути (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барнсли - Сток Сити, которое состоится 08 Марта 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 24-й тур, оно проводится на стадионе: Оаквелл (Барнсли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барнсли
Барнсли
Сток Сити
Сток-он-Трент
Главные тренеры
|Поя Асбаги
|Ферран Сибила Понт
|Майкл О'Нил
История личных встреч
|15.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 7
|1 : 1
|24.02.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 32
|2 : 0
|21.10.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 6
|2 : 2
|04.07.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 41
|4 : 0
|09.11.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 16
|2 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Фулхэм
|34
|73
| 2
Повышение
|Хаддерсфилд Таун
|36
|62
| 3
Плей-офф за повышение
|Борнмут
|32
|61
| 4
Плей-офф за повышение
|Блэкберн Роверс
|35
|57
| 5
Плей-офф за повышение
|Куинз Парк Рейнджерс
|35
|56
| 6
Плей-офф за повышение
|Мидлсбро
|34
|55
|7
|Шеффилд Юнайтед
|34
|54
|8
|Лутон Таун
|34
|54
|9
|Ноттингем Форест
|34
|52
|10
|Миллуолл
|34
|52
|11
|Ковентри Сити
|34
|51
|12
|Престон Норт Энд
|36
|50
|13
|Вест Бромвич Альбион
|35
|49
|14
|Блэкпул
|35
|48
|15
|Сток Сити
|34
|44
|16
|Суонси Сити
|33
|44
|17
|Кардифф Сити
|36
|42
|18
|Бирмингем Сити
|36
|40
|19
|Бристоль Сити
|36
|40
|20
|Халл Сити
|36
|37
|21
|Рединг
|35
|29
| 22
Зона вылета
|Дерби Каунти
|36
|24
| 23
Зона вылета
|Барнсли
|34
|23
| 24
Зона вылета
|Питерборо Юнайтед
|34
|21