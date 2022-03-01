Блэкберн Роверс - Миллуолл 08 Марта прямая трансляция
Стадион: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия), вместимость: 31367
08 марта 2022, вторник. 22:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 33-й тур
Главный судья: Дин Уайтстоун (Нортгемптон, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкберн Роверс - Миллуолл, которое состоится 08 Марта 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 33-й тур, оно проводится на стадионе: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Миллуолл
Лондон
Главные тренеры
|Тони Моубрей
|Гари Роуэтт
История личных встреч
|14.08.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 2
|1 : 1
|06.03.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 35
|0 : 2
|02.12.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 15
|2 : 1
|14.07.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 44
|1 : 0
|14.09.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 7
|2 : 0
|12.01.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 27
|0 : 2
|11.08.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 2
|0 : 0
|21.04.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 41
|2 : 0
|04.11.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 16
|2 : 2
|29.03.2014
|Англия - Чемпионшип
|Тур 39
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Фулхэм
|34
|73
| 2
Повышение
|Хаддерсфилд Таун
|36
|62
| 3
Плей-офф за повышение
|Борнмут
|32
|61
| 4
Плей-офф за повышение
|Блэкберн Роверс
|35
|57
| 5
Плей-офф за повышение
|Куинз Парк Рейнджерс
|35
|56
| 6
Плей-офф за повышение
|Мидлсбро
|34
|55
|7
|Шеффилд Юнайтед
|34
|54
|8
|Лутон Таун
|34
|54
|9
|Ноттингем Форест
|34
|52
|10
|Миллуолл
|34
|52
|11
|Ковентри Сити
|34
|51
|12
|Престон Норт Энд
|36
|50
|13
|Вест Бромвич Альбион
|35
|49
|14
|Блэкпул
|35
|48
|15
|Сток Сити
|34
|44
|16
|Суонси Сити
|33
|44
|17
|Кардифф Сити
|36
|42
|18
|Бирмингем Сити
|36
|40
|19
|Бристоль Сити
|36
|40
|20
|Халл Сити
|36
|37
|21
|Рединг
|35
|29
| 22
Зона вылета
|Дерби Каунти
|36
|24
| 23
Зона вылета
|Барнсли
|34
|23
| 24
Зона вылета
|Питерборо Юнайтед
|34
|21