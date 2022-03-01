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Блэкберн Роверс - Миллуолл 08 Марта прямая трансляция

Стадион: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия), вместимость: 31367
08 марта 2022, вторник. 22:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 33-й тур
Главный судья: Дин Уайтстоун (Нортгемптон, Англия);
Блэкберн Роверс Миллуолл

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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкберн Роверс - Миллуолл, которое состоится 08 Марта 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 33-й тур, оно проводится на стадионе: Ивуд Парк (Блэкберн, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Блэкберн Роверс
Блэкберн
Миллуолл
Лондон
Главные тренеры
Англия Тони Моубрей
Англия Гари Роуэтт
История личных встреч
14.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 2 Миллуолл1 : 1Блэкберн Роверс
06.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 35 Миллуолл0 : 2Блэкберн Роверс
02.12.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 15 Блэкберн Роверс2 : 1Миллуолл
14.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 44 Миллуолл1 : 0Блэкберн Роверс
14.09.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 7 Блэкберн Роверс2 : 0Миллуолл
12.01.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 27 Миллуолл0 : 2Блэкберн Роверс
11.08.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 2 Блэкберн Роверс0 : 0Миллуолл
21.04.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 41 Блэкберн Роверс2 : 0Миллуолл
04.11.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 16 Миллуолл2 : 2Блэкберн Роверс
29.03.2014 Англия - Чемпионшип Тур 39 Миллуолл2 : 2Блэкберн Роверс
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм34 73
2
Повышение
Хаддерсфилд Таун36 62
3
Плей-офф за повышение
Борнмут32 61
4
Плей-офф за повышение
Блэкберн Роверс35 57
5
Плей-офф за повышение
Куинз Парк Рейнджерс35 56
6
Плей-офф за повышение
Мидлсбро34 55
7 Шеффилд Юнайтед34 54
8 Лутон Таун34 54
9 Ноттингем Форест34 52
10 Миллуолл34 52
11 Ковентри Сити34 51
12 Престон Норт Энд36 50
13 Вест Бромвич Альбион35 49
14 Блэкпул35 48
15 Сток Сити34 44
16 Суонси Сити33 44
17 Кардифф Сити36 42
18 Бирмингем Сити36 40
19 Бристоль Сити36 40
20 Халл Сити36 37
21 Рединг35 29
22
Зона вылета
Дерби Каунти36 24
23
Зона вылета
Барнсли34 23
24
Зона вылета
Питерборо Юнайтед34 21

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