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Сибирь - Салават Юлаев 08 Марта прямая трансляция

Стадион: Сибирь (Новосибирск, Россия), вместимость: 7420
08 марта 2022, вторник. 13:30 МСК. КХЛ - плей-офф, 1/4 финала - Восток. 4-й матч
Сибирь Салават Юлаев

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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сибирь - Салават Юлаев, которое состоится 08 Марта 2022 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: КХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Сибирь (Новосибирск, Россия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сибирь
Новосибирская область
Салават Юлаев
Уфа
Главные тренеры
Россия Андрей Алексеевич Мартемьянов
Финляндия Томи Лямся
История личных встреч
06.03.2022 КХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток Сибирь2 : 1 ОТСалават Юлаев
04.03.2022 КХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток Салават Юлаев4 : 2Сибирь
02.03.2022 КХЛ - плей-офф 1/4 финала - Восток Салават Юлаев2 : 1Сибирь
27.12.2021 КХЛ - регулярный чемпионат Сибирь3 : 2 ОТСалават Юлаев
01.10.2021 КХЛ - регулярный чемпионат Салават Юлаев1 : 3Сибирь
12.01.2021 КХЛ - регулярный чемпионат Сибирь1 : 3Салават Юлаев
26.12.2020 КХЛ - регулярный чемпионат Сибирь1 : 3Салават Юлаев
13.12.2020 КХЛ - регулярный чемпионат Салават Юлаев3 : 1Сибирь
08.10.2020 КХЛ - регулярный чемпионат Салават Юлаев4 : 3 БСибирь
17.12.2019 КХЛ - регулярный чемпионат Салават Юлаев2 : 3Сибирь
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию четвёртого матча серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Сибирь» — «Салават Юлаев». Начало встречи запланировано на 13:30 по московскому времени. Счёт в серии — 2-1 в пользу «Салавата Юлаева».
Турнирная таблица
1/4 финала - Запад
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
QFW2
 Йокерит
Спартак
Йокерит
Спартак
- : + Т
Йокерит
Спартак
- : + Т
Спартак
Йокерит
+ : - Т
Спартак
Йокерит
+ : - Т
0
4
0
0
QFW3
 ЦСКА
Локомотив
ЦСКА
Локомотив
4 : 3 ОТ
ЦСКА
Локомотив
4 : 1
Локомотив
ЦСКА
2 : 3 ОТ
Локомотив
ЦСКА
1 : 4
4
0
15
7
QFW4
 Динамо М
Северсталь
Динамо М
Северсталь
3 : 6
Динамо М
Северсталь
3 : 4
Северсталь
Динамо М
1 : 3
Северсталь
Динамо М
08.03
Динамо М
Северсталь
10.03
Северсталь
Динамо М
12.03
Динамо М
Северсталь
14.03
1
2
9
11
QFW1
 СКА
Динамо Мн
СКА
Динамо Мн
8 : 3
СКА
Динамо Мн
3 : 1
Динамо Мн
СКА
2 : 3
Динамо Мн
СКА
08.03
СКА
Динамо Мн
10.03
Динамо Мн
СКА
12.03
СКА
Динамо Мн
14.03
3
0
14
6
1/4 финала - Восток
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
QFE2
 Трактор
Нефтехимик
Трактор
Нефтехимик
4 : 3
Трактор
Нефтехимик
2 : 1
Нефтехимик
Трактор
2 : 3 ОТ
Нефтехимик
Трактор
2 : 3
4
0
12
8
QFE1
 Металлург Мг
Барыс
Металлург Мг
Барыс
2 : 3
Металлург Мг
Барыс
6 : 2
Барыс
Металлург Мг
3 : 5
Барыс
Металлург Мг
2 : 5
Металлург Мг
Барыс
09.03
Барыс
Металлург Мг
11.03
Металлург Мг
Барыс
13.03
3
1
18
10
QFE3
 Салават Юлаев
Сибирь
Салават Юлаев
Сибирь
2 : 1
Салават Юлаев
Сибирь
4 : 2
Сибирь
Салават Юлаев
2 : 1 ОТ
Сибирь
Салават Юлаев
08.03
Салават Юлаев
Сибирь
10.03
Сибирь
Салават Юлаев
12.03
Салават Юлаев
Сибирь
14.03
2
1
7
5
QFE4
 Ак Барс
Авангард
Ак Барс
Авангард
1 : 2 ОТ
Ак Барс
Авангард
2 : 5
Авангард
Ак Барс
2 : 0
Авангард
Ак Барс
08.03
Ак Барс
Авангард
10.03
Авангард
Ак Барс
12.03
Ак Барс
Авангард
14.03
0
3
3
9
1/2 финала - Запад
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
SFW1
 
 
16.03
 
 
18.03
 
 
20.03
 
 
22.03
 
 
24.03
 
 
26.03
 
 
28.03
0
0
0
0
SFW2
 
 
17.03
 
 
19.03
 
 
21.03
 
 
23.03
 
 
25.03
 
 
27.03
 
 
29.03
0
0
0
0
1/2 финала - Восток
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
SFE1
 
 
16.03
 
 
18.03
 
 
20.03
 
 
22.03
 
 
24.03
 
 
26.03
 
 
28.03
0
0
0
0
SFE2
 
 
17.03
 
 
19.03
 
 
21.03
 
 
23.03
 
 
25.03
 
 
27.03
 
 
29.03
0
0
0
0
Финал - Запад
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
FW
 
 
01.04
 
 
03.04
 
 
05.04
 
 
07.04
 
 
09.04
 
 
11.04
 
 
13.04
0
0
0
0
Финал - Восток
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
FE
 
 
02.04
 
 
04.04
 
 
06.04
 
 
08.04
 
 
10.04
 
 
12.04
 
 
14.04
0
0
0
0
Финал Чемпионата
Метка1234567 Выигрыши Шайбы
F1
 
 
17.04
 
 
19.04
 
 
21.04
 
 
23.04
 
 
25.04
 
 
27.04
 
 
29.04
0
0
0
0

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