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Калгари Флэймз - Эдмонтон Ойлерз 08 Марта прямая трансляция

Стадион: Скотиабанк Саддлдом (Калгари, Канада), вместимость: 19289
08 марта 2022, вторник. 05:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Калгари Флэймз Эдмонтон Ойлерз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Калгари Флэймз - Эдмонтон Ойлерз, которое состоится 08 Марта 2022 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скотиабанк Саддлдом (Калгари, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Калгари Флэймз
Калгари
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Главные тренеры
КанадаДэррил Саттер
КанадаДжей Вудкрофт
История личных встреч
23.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз5 : 3Калгари Флэймз
17.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз5 : 2Калгари Флэймз
05.10.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Эдмонтон Ойлерз4 : 3 БКалгари Флэймз
27.09.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Калгари Флэймз0 : 4 БЭдмонтон Ойлерз
02.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз4 : 1Калгари Флэймз
30.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз1 : 3Калгари Флэймз
11.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз5 : 0Эдмонтон Ойлерз
03.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз3 : 2Калгари Флэймз
18.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз3 : 7Эдмонтон Ойлерз
16.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз4 : 3Эдмонтон Ойлерз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5633431411222-1598575,9
2 Каролина Харрикейнз5633510512191-1348374,1
3 Тампа-Бэй Лайтнинг5528724212192-1558072,7
4 Флорида Пантерз5528723213227-1637971,8
5 Нью-Йорк Рейнджерс5631142315169-1397768,8
6 Питтсбург Пингвинз5728425414185-1527767,5
7 Торонто Мэйпл Лифс5529421316202-1637467,3
8 Калгари Флэймз5428320714190-1337367,6
9 Бостон Брюинз5628422218171-1527264,3
10 Сент-Луис Блюз5529122516194-1517164,5
11 Лос-Анджелес Кингз5725422519169-1606960,5
12 Вашингтон Кэпиталз5725322718185-1586960,5
13 Вегас Голден Найтс5726241321184-1676859,6
14 Миннесота Уайлд5424443019203-1776762,0
15 Даллас Старз5521832120165-1606760,9
16 Нэшвилл Предаторз5524522220174-1556660,0
17 Эдмонтон Ойлерз5625230422184-1806457,1
18 Анахайм Дакс5818544522172-1796354,3
19 Ванкувер Кэнакс5722333323164-1656254,4
20 Коламбус Блю Джекетс5619632125186-2055952,7
21 Виннипег Джетс5621214622167-1745851,8
22 Сан-Хосе Шаркс5616622525145-1795549,1
23 Детройт Ред Уингз5613831526163-2035448,2
24 Нью-Йорк Айлендерс5219115323133-1475048,1
25 Чикаго Блэкхоукс5712532629144-1984842,1
26 Нью-Джерси Дэвилз5614514131171-2024540,2
27 Филадельфия Флайерз5513404628139-1924440,0
28 Баффало Сэйбрз5715121731153-2034438,6
29 Оттава Сенаторз5516211431143-1794339,1
30 Сиэтл Кракен5815111436148-2073933,6
31 Монреаль Канадиенс5611220734137-2123733,0
32 Аризона Койотс5512314035132-2013632,7
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5633510512191-1348374,1
2 Тампа-Бэй Лайтнинг5528724212192-1558072,7
3 Флорида Пантерз5528723213227-1637971,8
4 Нью-Йорк Рейнджерс5631142315169-1397768,8
5 Питтсбург Пингвинз5728425414185-1527767,5
6 Торонто Мэйпл Лифс5529421316202-1637467,3
7 Бостон Брюинз5628422218171-1527264,3
8 Вашингтон Кэпиталз5725322718185-1586960,5
9 Коламбус Блю Джекетс5619632125186-2055952,7
10 Детройт Ред Уингз5613831526163-2035448,2
11 Нью-Йорк Айлендерс5219115323133-1475048,1
12 Нью-Джерси Дэвилз5614514131171-2024540,2
13 Филадельфия Флайерз5513404628139-1924440,0
14 Баффало Сэйбрз5715121731153-2034438,6
15 Оттава Сенаторз5516211431143-1794339,1
16 Монреаль Канадиенс5611220734137-2123733,0
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5633431411222-1598575,9
2 Калгари Флэймз5428320714190-1337367,6
3 Сент-Луис Блюз5529122516194-1517164,5
4 Лос-Анджелес Кингз5725422519169-1606960,5
5 Вегас Голден Найтс5726241321184-1676859,6
6 Миннесота Уайлд5424443019203-1776762,0
7 Даллас Старз5521832120165-1606760,9
8 Нэшвилл Предаторз5524522220174-1556660,0
9 Эдмонтон Ойлерз5625230422184-1806457,1
10 Анахайм Дакс5818544522172-1796354,3
11 Ванкувер Кэнакс5722333323164-1656254,4
12 Виннипег Джетс5621214622167-1745851,8
13 Сан-Хосе Шаркс5616622525145-1795549,1
14 Чикаго Блэкхоукс5712532629144-1984842,1
15 Сиэтл Кракен5815111436148-2073933,6
16 Аризона Койотс5512314035132-2013632,7
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5633510512191-1348374,1
2 Нью-Йорк Рейнджерс5631142315169-1397768,8
3 Питтсбург Пингвинз5728425414185-1527767,5
4 Вашингтон Кэпиталз5725322718185-1586960,5
5 Коламбус Блю Джекетс5619632125186-2055952,7
6 Нью-Йорк Айлендерс5219115323133-1475048,1
7 Нью-Джерси Дэвилз5614514131171-2024540,2
8 Филадельфия Флайерз5513404628139-1924440,0
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Тампа-Бэй Лайтнинг5528724212192-1558072,7
2 Флорида Пантерз5528723213227-1637971,8
3 Торонто Мэйпл Лифс5529421316202-1637467,3
4 Бостон Брюинз5628422218171-1527264,3
5 Детройт Ред Уингз5613831526163-2035448,2
6 Баффало Сэйбрз5715121731153-2034438,6
7 Оттава Сенаторз5516211431143-1794339,1
8 Монреаль Канадиенс5611220734137-2123733,0
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5633431411222-1598575,9
2 Сент-Луис Блюз5529122516194-1517164,5
3 Миннесота Уайлд5424443019203-1776762,0
4 Даллас Старз5521832120165-1606760,9
5 Нэшвилл Предаторз5524522220174-1556660,0
6 Виннипег Джетс5621214622167-1745851,8
7 Чикаго Блэкхоукс5712532629144-1984842,1
8 Аризона Койотс5512314035132-2013632,7
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз5428320714190-1337367,6
2 Лос-Анджелес Кингз5725422519169-1606960,5
3 Вегас Голден Найтс5726241321184-1676859,6
4 Эдмонтон Ойлерз5625230422184-1806457,1
5 Анахайм Дакс5818544522172-1796354,3
6 Ванкувер Кэнакс5722333323164-1656254,4
7 Сан-Хосе Шаркс5616622525145-1795549,1
8 Сиэтл Кракен5815111436148-2073933,6

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