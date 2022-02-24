Калгари Флэймз - Эдмонтон Ойлерз 08 Марта прямая трансляция
Стадион: Скотиабанк Саддлдом (Калгари, Канада), вместимость: 19289
08 марта 2022, вторник. 05:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Калгари Флэймз - Эдмонтон Ойлерз, которое состоится 08 Марта 2022 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скотиабанк Саддлдом (Калгари, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Калгари Флэймз
Калгари
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Главные тренеры
|Дэррил Саттер
|Джей Вудкрофт
История личных встреч
|23.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|17.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|05.10.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 3 Б
|27.09.2021
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|0 : 4 Б
|02.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|30.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|11.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|03.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|18.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 7
|16.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|56
|33
|4
|3
|1
|4
|11
|222-159
|85
|75,9
|2
|Каролина Харрикейнз
|56
|33
|5
|1
|0
|5
|12
|191-134
|83
|74,1
|3
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|55
|28
|7
|2
|4
|2
|12
|192-155
|80
|72,7
|4
|Флорида Пантерз
|55
|28
|7
|2
|3
|2
|13
|227-163
|79
|71,8
|5
|Нью-Йорк Рейнджерс
|56
|31
|1
|4
|2
|3
|15
|169-139
|77
|68,8
|6
|Питтсбург Пингвинз
|57
|28
|4
|2
|5
|4
|14
|185-152
|77
|67,5
|7
|Торонто Мэйпл Лифс
|55
|29
|4
|2
|1
|3
|16
|202-163
|74
|67,3
|8
|Калгари Флэймз
|54
|28
|3
|2
|0
|7
|14
|190-133
|73
|67,6
|9
|Бостон Брюинз
|56
|28
|4
|2
|2
|2
|18
|171-152
|72
|64,3
|10
|Сент-Луис Блюз
|55
|29
|1
|2
|2
|5
|16
|194-151
|71
|64,5
|11
|Лос-Анджелес Кингз
|57
|25
|4
|2
|2
|5
|19
|169-160
|69
|60,5
|12
|Вашингтон Кэпиталз
|57
|25
|3
|2
|2
|7
|18
|185-158
|69
|60,5
|13
|Вегас Голден Найтс
|57
|26
|2
|4
|1
|3
|21
|184-167
|68
|59,6
|14
|Миннесота Уайлд
|54
|24
|4
|4
|3
|0
|19
|203-177
|67
|62,0
|15
|Даллас Старз
|55
|21
|8
|3
|2
|1
|20
|165-160
|67
|60,9
|16
|Нэшвилл Предаторз
|55
|24
|5
|2
|2
|2
|20
|174-155
|66
|60,0
|17
|Эдмонтон Ойлерз
|56
|25
|2
|3
|0
|4
|22
|184-180
|64
|57,1
|18
|Анахайм Дакс
|58
|18
|5
|4
|4
|5
|22
|172-179
|63
|54,3
|19
|Ванкувер Кэнакс
|57
|22
|3
|3
|3
|3
|23
|164-165
|62
|54,4
|20
|Коламбус Блю Джекетс
|56
|19
|6
|3
|2
|1
|25
|186-205
|59
|52,7
|21
|Виннипег Джетс
|56
|21
|2
|1
|4
|6
|22
|167-174
|58
|51,8
|22
|Сан-Хосе Шаркс
|56
|16
|6
|2
|2
|5
|25
|145-179
|55
|49,1
|23
|Детройт Ред Уингз
|56
|13
|8
|3
|1
|5
|26
|163-203
|54
|48,2
|24
|Нью-Йорк Айлендерс
|52
|19
|1
|1
|5
|3
|23
|133-147
|50
|48,1
|25
|Чикаго Блэкхоукс
|57
|12
|5
|3
|2
|6
|29
|144-198
|48
|42,1
|26
|Нью-Джерси Дэвилз
|56
|14
|5
|1
|4
|1
|31
|171-202
|45
|40,2
|27
|Филадельфия Флайерз
|55
|13
|4
|0
|4
|6
|28
|139-192
|44
|40,0
|28
|Баффало Сэйбрз
|57
|15
|1
|2
|1
|7
|31
|153-203
|44
|38,6
|29
|Оттава Сенаторз
|55
|16
|2
|1
|1
|4
|31
|143-179
|43
|39,1
|30
|Сиэтл Кракен
|58
|15
|1
|1
|1
|4
|36
|148-207
|39
|33,6
|31
|Монреаль Канадиенс
|56
|11
|2
|2
|0
|7
|34
|137-212
|37
|33,0
|32
|Аризона Койотс
|55
|12
|3
|1
|4
|0
|35
|132-201
|36
|32,7
Восточная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|56
|33
|5
|1
|0
|5
|12
|191-134
|83
|74,1
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|55
|28
|7
|2
|4
|2
|12
|192-155
|80
|72,7
|3
|Флорида Пантерз
|55
|28
|7
|2
|3
|2
|13
|227-163
|79
|71,8
|4
|Нью-Йорк Рейнджерс
|56
|31
|1
|4
|2
|3
|15
|169-139
|77
|68,8
|5
|Питтсбург Пингвинз
|57
|28
|4
|2
|5
|4
|14
|185-152
|77
|67,5
|6
|Торонто Мэйпл Лифс
|55
|29
|4
|2
|1
|3
|16
|202-163
|74
|67,3
|7
|Бостон Брюинз
|56
|28
|4
|2
|2
|2
|18
|171-152
|72
|64,3
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|57
|25
|3
|2
|2
|7
|18
|185-158
|69
|60,5
|9
|Коламбус Блю Джекетс
|56
|19
|6
|3
|2
|1
|25
|186-205
|59
|52,7
|10
|Детройт Ред Уингз
|56
|13
|8
|3
|1
|5
|26
|163-203
|54
|48,2
|11
|Нью-Йорк Айлендерс
|52
|19
|1
|1
|5
|3
|23
|133-147
|50
|48,1
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|56
|14
|5
|1
|4
|1
|31
|171-202
|45
|40,2
|13
|Филадельфия Флайерз
|55
|13
|4
|0
|4
|6
|28
|139-192
|44
|40,0
|14
|Баффало Сэйбрз
|57
|15
|1
|2
|1
|7
|31
|153-203
|44
|38,6
|15
|Оттава Сенаторз
|55
|16
|2
|1
|1
|4
|31
|143-179
|43
|39,1
|16
|Монреаль Канадиенс
|56
|11
|2
|2
|0
|7
|34
|137-212
|37
|33,0
Западная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|56
|33
|4
|3
|1
|4
|11
|222-159
|85
|75,9
|2
|Калгари Флэймз
|54
|28
|3
|2
|0
|7
|14
|190-133
|73
|67,6
|3
|Сент-Луис Блюз
|55
|29
|1
|2
|2
|5
|16
|194-151
|71
|64,5
|4
|Лос-Анджелес Кингз
|57
|25
|4
|2
|2
|5
|19
|169-160
|69
|60,5
|5
|Вегас Голден Найтс
|57
|26
|2
|4
|1
|3
|21
|184-167
|68
|59,6
|6
|Миннесота Уайлд
|54
|24
|4
|4
|3
|0
|19
|203-177
|67
|62,0
|7
|Даллас Старз
|55
|21
|8
|3
|2
|1
|20
|165-160
|67
|60,9
|8
|Нэшвилл Предаторз
|55
|24
|5
|2
|2
|2
|20
|174-155
|66
|60,0
|9
|Эдмонтон Ойлерз
|56
|25
|2
|3
|0
|4
|22
|184-180
|64
|57,1
|10
|Анахайм Дакс
|58
|18
|5
|4
|4
|5
|22
|172-179
|63
|54,3
|11
|Ванкувер Кэнакс
|57
|22
|3
|3
|3
|3
|23
|164-165
|62
|54,4
|12
|Виннипег Джетс
|56
|21
|2
|1
|4
|6
|22
|167-174
|58
|51,8
|13
|Сан-Хосе Шаркс
|56
|16
|6
|2
|2
|5
|25
|145-179
|55
|49,1
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|57
|12
|5
|3
|2
|6
|29
|144-198
|48
|42,1
|15
|Сиэтл Кракен
|58
|15
|1
|1
|1
|4
|36
|148-207
|39
|33,6
|16
|Аризона Койотс
|55
|12
|3
|1
|4
|0
|35
|132-201
|36
|32,7
Столичный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|56
|33
|5
|1
|0
|5
|12
|191-134
|83
|74,1
|2
|Нью-Йорк Рейнджерс
|56
|31
|1
|4
|2
|3
|15
|169-139
|77
|68,8
|3
|Питтсбург Пингвинз
|57
|28
|4
|2
|5
|4
|14
|185-152
|77
|67,5
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|57
|25
|3
|2
|2
|7
|18
|185-158
|69
|60,5
|5
|Коламбус Блю Джекетс
|56
|19
|6
|3
|2
|1
|25
|186-205
|59
|52,7
|6
|Нью-Йорк Айлендерс
|52
|19
|1
|1
|5
|3
|23
|133-147
|50
|48,1
|7
|Нью-Джерси Дэвилз
|56
|14
|5
|1
|4
|1
|31
|171-202
|45
|40,2
|8
|Филадельфия Флайерз
|55
|13
|4
|0
|4
|6
|28
|139-192
|44
|40,0
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|55
|28
|7
|2
|4
|2
|12
|192-155
|80
|72,7
|2
|Флорида Пантерз
|55
|28
|7
|2
|3
|2
|13
|227-163
|79
|71,8
|3
|Торонто Мэйпл Лифс
|55
|29
|4
|2
|1
|3
|16
|202-163
|74
|67,3
|4
|Бостон Брюинз
|56
|28
|4
|2
|2
|2
|18
|171-152
|72
|64,3
|5
|Детройт Ред Уингз
|56
|13
|8
|3
|1
|5
|26
|163-203
|54
|48,2
|6
|Баффало Сэйбрз
|57
|15
|1
|2
|1
|7
|31
|153-203
|44
|38,6
|7
|Оттава Сенаторз
|55
|16
|2
|1
|1
|4
|31
|143-179
|43
|39,1
|8
|Монреаль Канадиенс
|56
|11
|2
|2
|0
|7
|34
|137-212
|37
|33,0
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|56
|33
|4
|3
|1
|4
|11
|222-159
|85
|75,9
|2
|Сент-Луис Блюз
|55
|29
|1
|2
|2
|5
|16
|194-151
|71
|64,5
|3
|Миннесота Уайлд
|54
|24
|4
|4
|3
|0
|19
|203-177
|67
|62,0
|4
|Даллас Старз
|55
|21
|8
|3
|2
|1
|20
|165-160
|67
|60,9
|5
|Нэшвилл Предаторз
|55
|24
|5
|2
|2
|2
|20
|174-155
|66
|60,0
|6
|Виннипег Джетс
|56
|21
|2
|1
|4
|6
|22
|167-174
|58
|51,8
|7
|Чикаго Блэкхоукс
|57
|12
|5
|3
|2
|6
|29
|144-198
|48
|42,1
|8
|Аризона Койотс
|55
|12
|3
|1
|4
|0
|35
|132-201
|36
|32,7
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Калгари Флэймз
|54
|28
|3
|2
|0
|7
|14
|190-133
|73
|67,6
|2
|Лос-Анджелес Кингз
|57
|25
|4
|2
|2
|5
|19
|169-160
|69
|60,5
|3
|Вегас Голден Найтс
|57
|26
|2
|4
|1
|3
|21
|184-167
|68
|59,6
|4
|Эдмонтон Ойлерз
|56
|25
|2
|3
|0
|4
|22
|184-180
|64
|57,1
|5
|Анахайм Дакс
|58
|18
|5
|4
|4
|5
|22
|172-179
|63
|54,3
|6
|Ванкувер Кэнакс
|57
|22
|3
|3
|3
|3
|23
|164-165
|62
|54,4
|7
|Сан-Хосе Шаркс
|56
|16
|6
|2
|2
|5
|25
|145-179
|55
|49,1
|8
|Сиэтл Кракен
|58
|15
|1
|1
|1
|4
|36
|148-207
|39
|33,6