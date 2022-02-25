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Филадельфия Сиксерс - Чикаго Буллз прямая трансляция 08.03.2022

Стадион: Веллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 21600
08 марта 2022, вторник. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Филадельфия Сиксерс Чикаго Буллз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Сиксерс - Чикаго Буллз, которое состоится 08 Марта 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Веллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Чикаго Буллз
Чикаго
Главные тренеры
СШАДок Риверс
СШАБилли Донован
История личных встреч
06.02.2022 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз108 : 119Филадельфия Сиксерс
07.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз105 : 114Филадельфия Сиксерс
04.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс103 : 98Чикаго Буллз
04.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз94 : 106Филадельфия Сиксерс
12.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз105 : 127Филадельфия Сиксерс
20.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс112 : 105Чикаго Буллз
10.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс118 : 111Чикаго Буллз
18.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс100 : 89Чикаго Буллз
11.04.2019 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс125 : 109Чикаго Буллз
07.04.2019 НБА - регулярный чемпионат Чикаго Буллз96 : 116Филадельфия Сиксерс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6451137289-67951150,7970,0
2 Голден Стэйт Уорриорз6443217102-66951070,6728,0
3 Мемфис Гриззлиз6644227519-72101100,6678,0
4 Майами Хит6543227117-67991080,6628,5
5 Юта Джаз6340237167-67761030,63510,5
6 Филадельфия Сиксерс6339246824-66831020,61911,5
7 Милуоки Бакс6540257413-71741050,61511,5
8 Чикаго Буллз6439257202-70961030,60912,0
9 Даллас Маверикс6439256853-66391030,60912,0
10 Денвер Наггетс6438267101-69141020,59413,0
11 Бостон Селтикс6639277233-68701050,59113,0
12 Кливленд Кавальерс6437276824-66051010,57814,0
13 Миннесота Тимбервулвз6536297427-72961010,55415,5
14 Торонто Рэпторс6434306928-6865980,53117,0
15 Лос-Анджелес Клипперс6634327060-70961000,51518,0
16 Шарлотт Хорнетс6532337428-7448970,49219,5
17 Бруклин Нетс6532337200-7269970,49219,5
18 Атланта Хоукс6331327090-7039940,49219,5
19 Вашингтон Уизардс6329346811-6973920,46021,5
20 Лос-Анджелес Лейкерс6328356969-7103910,44422,5
21 Нью-Орлеан Пеликанс6427376893-6983910,42224,0
22 Нью-Йорк Никс6426386745-6858900,40625,0
23 Портленд Трэйл Блэйзерс6325386780-7121880,39725,5
24 Сан-Антонио Спёрс6424407216-7230880,37527,0
25 Сакраменто Кингз6624427266-7596900,36428,0
26 Индиана Пэйсерс6622447265-7430880,33330,0
27 Оклахома-Сити Тандер6420446536-6996840,31331,0
28 Детройт Пистонс6417476617-7201810,26634,0
29 Хьюстон Рокетс6416486952-7543800,25035,0
30 Орландо Мэджик6516496750-7274810,24635,5
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит6543227117-67991080,6620,0
2 Филадельфия Сиксерс6339246824-66831020,6193,0
3 Милуоки Бакс6540257413-71741050,6153,0
4 Чикаго Буллз6439257202-70961030,6093,5
5 Бостон Селтикс6639277233-68701050,5914,5
6 Кливленд Кавальерс6437276824-66051010,5785,5
7 Торонто Рэпторс6434306928-6865980,5318,5
8 Шарлотт Хорнетс6532337428-7448970,49211,0
9 Бруклин Нетс6532337200-7269970,49211,0
10 Атланта Хоукс6331327090-7039940,49211,0
11 Вашингтон Уизардс6329346811-6973920,46013,0
12 Нью-Йорк Никс6426386745-6858900,40616,5
13 Индиана Пэйсерс6622447265-7430880,33321,5
14 Детройт Пистонс6417476617-7201810,26625,5
15 Орландо Мэджик6516496750-7274810,24627,0
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6451137289-67951150,7970,0
2 Голден Стэйт Уорриорз6443217102-66951070,6728,0
3 Мемфис Гриззлиз6644227519-72101100,6678,0
4 Юта Джаз6340237167-67761030,63510,5
5 Даллас Маверикс6439256853-66391030,60912,0
6 Денвер Наггетс6438267101-69141020,59413,0
7 Миннесота Тимбервулвз6536297427-72961010,55415,5
8 Лос-Анджелес Клипперс6634327060-70961000,51518,0
9 Лос-Анджелес Лейкерс6328356969-7103910,44422,5
10 Нью-Орлеан Пеликанс6427376893-6983910,42224,0
11 Портленд Трэйл Блэйзерс6325386780-7121880,39725,5
12 Сан-Антонио Спёрс6424407216-7230880,37527,0
13 Сакраменто Кингз6624427266-7596900,36428,0
14 Оклахома-Сити Тандер6420446536-6996840,31331,0
15 Хьюстон Рокетс6416486952-7543800,25035,0
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Филадельфия Сиксерс6339246824-66831020,6190,0
2 Бостон Селтикс6639277233-68701050,5911,5
3 Торонто Рэпторс6434306928-6865980,5315,5
4 Бруклин Нетс6532337200-7269970,4928,0
5 Нью-Йорк Никс6426386745-6858900,40613,5
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Милуоки Бакс6540257413-71741050,6150,0
2 Чикаго Буллз6439257202-70961030,6090,5
3 Кливленд Кавальерс6437276824-66051010,5782,5
4 Индиана Пэйсерс6622447265-7430880,33318,5
5 Детройт Пистонс6417476617-7201810,26622,5
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит6543227117-67991080,6620,0
2 Шарлотт Хорнетс6532337428-7448970,49211,0
3 Атланта Хоукс6331327090-7039940,49211,0
4 Вашингтон Уизардс6329346811-6973920,46013,0
5 Орландо Мэджик6516496750-7274810,24627,0
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз6340237167-67761030,6350,0
2 Денвер Наггетс6438267101-69141020,5942,5
3 Миннесота Тимбервулвз6536297427-72961010,5545,0
4 Портленд Трэйл Блэйзерс6325386780-7121880,39715,0
5 Оклахома-Сити Тандер6420446536-6996840,31320,5
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6451137289-67951150,7970,0
2 Голден Стэйт Уорриорз6443217102-66951070,6728,0
3 Лос-Анджелес Клипперс6634327060-70961000,51518,0
4 Лос-Анджелес Лейкерс6328356969-7103910,44422,5
5 Сакраменто Кингз6624427266-7596900,36428,0
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз6644227519-72101100,6670,0
2 Даллас Маверикс6439256853-66391030,6094,0
3 Нью-Орлеан Пеликанс6427376893-6983910,42216,0
4 Сан-Антонио Спёрс6424407216-7230880,37519,0
5 Хьюстон Рокетс6416486952-7543800,25027,0

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