Миннесота Тимбервулвз - Портленд Трэйл Блэйзерс прямая трансляция 08.03.2022
Стадион: Таргет-центр (Миннеаполис, США), вместимость: 20500
08 марта 2022, вторник. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Миннесота Тимбервулвз - Портленд Трэйл Блэйзерс, которое состоится 08 Марта 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Таргет-центр (Миннеаполис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
История личных встреч
|06.03.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|135 : 121
|26.01.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 109
|13.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 116
|15.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 112
|14.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|121 : 125
|08.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|135 : 117
|10.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 102
|22.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 106
|02.04.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|122 : 132
|09.12.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 105
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|64
|51
|13
|7289-6795
|115
|0,797
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|64
|43
|21
|7102-6695
|107
|0,672
|8,0
|3
|Мемфис Гриззлиз
|66
|44
|22
|7519-7210
|110
|0,667
|8,0
|4
|Майами Хит
|65
|43
|22
|7117-6799
|108
|0,662
|8,5
|5
|Юта Джаз
|63
|40
|23
|7167-6776
|103
|0,635
|10,5
|6
|Филадельфия Сиксерс
|63
|39
|24
|6824-6683
|102
|0,619
|11,5
|7
|Милуоки Бакс
|65
|40
|25
|7413-7174
|105
|0,615
|11,5
|8
|Чикаго Буллз
|64
|39
|25
|7202-7096
|103
|0,609
|12,0
|9
|Даллас Маверикс
|64
|39
|25
|6853-6639
|103
|0,609
|12,0
|10
|Денвер Наггетс
|64
|38
|26
|7101-6914
|102
|0,594
|13,0
|11
|Бостон Селтикс
|66
|39
|27
|7233-6870
|105
|0,591
|13,0
|12
|Кливленд Кавальерс
|64
|37
|27
|6824-6605
|101
|0,578
|14,0
|13
|Миннесота Тимбервулвз
|65
|36
|29
|7427-7296
|101
|0,554
|15,5
|14
|Торонто Рэпторс
|64
|34
|30
|6928-6865
|98
|0,531
|17,0
|15
|Лос-Анджелес Клипперс
|66
|34
|32
|7060-7096
|100
|0,515
|18,0
|16
|Шарлотт Хорнетс
|65
|32
|33
|7428-7448
|97
|0,492
|19,5
|17
|Бруклин Нетс
|65
|32
|33
|7200-7269
|97
|0,492
|19,5
|18
|Атланта Хоукс
|63
|31
|32
|7090-7039
|94
|0,492
|19,5
|19
|Вашингтон Уизардс
|63
|29
|34
|6811-6973
|92
|0,460
|21,5
|20
|Лос-Анджелес Лейкерс
|63
|28
|35
|6969-7103
|91
|0,444
|22,5
|21
|Нью-Орлеан Пеликанс
|64
|27
|37
|6893-6983
|91
|0,422
|24,0
|22
|Нью-Йорк Никс
|64
|26
|38
|6745-6858
|90
|0,406
|25,0
|23
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|63
|25
|38
|6780-7121
|88
|0,397
|25,5
|24
|Сан-Антонио Спёрс
|64
|24
|40
|7216-7230
|88
|0,375
|27,0
|25
|Сакраменто Кингз
|66
|24
|42
|7266-7596
|90
|0,364
|28,0
|26
|Индиана Пэйсерс
|66
|22
|44
|7265-7430
|88
|0,333
|30,0
|27
|Оклахома-Сити Тандер
|64
|20
|44
|6536-6996
|84
|0,313
|31,0
|28
|Детройт Пистонс
|64
|17
|47
|6617-7201
|81
|0,266
|34,0
|29
|Хьюстон Рокетс
|64
|16
|48
|6952-7543
|80
|0,250
|35,0
|30
|Орландо Мэджик
|65
|16
|49
|6750-7274
|81
|0,246
|35,5
Восточная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|65
|43
|22
|7117-6799
|108
|0,662
|0,0
|2
|Филадельфия Сиксерс
|63
|39
|24
|6824-6683
|102
|0,619
|3,0
|3
|Милуоки Бакс
|65
|40
|25
|7413-7174
|105
|0,615
|3,0
|4
|Чикаго Буллз
|64
|39
|25
|7202-7096
|103
|0,609
|3,5
|5
|Бостон Селтикс
|66
|39
|27
|7233-6870
|105
|0,591
|4,5
|6
|Кливленд Кавальерс
|64
|37
|27
|6824-6605
|101
|0,578
|5,5
|7
|Торонто Рэпторс
|64
|34
|30
|6928-6865
|98
|0,531
|8,5
|8
|Шарлотт Хорнетс
|65
|32
|33
|7428-7448
|97
|0,492
|11,0
|9
|Бруклин Нетс
|65
|32
|33
|7200-7269
|97
|0,492
|11,0
|10
|Атланта Хоукс
|63
|31
|32
|7090-7039
|94
|0,492
|11,0
|11
|Вашингтон Уизардс
|63
|29
|34
|6811-6973
|92
|0,460
|13,0
|12
|Нью-Йорк Никс
|64
|26
|38
|6745-6858
|90
|0,406
|16,5
|13
|Индиана Пэйсерс
|66
|22
|44
|7265-7430
|88
|0,333
|21,5
|14
|Детройт Пистонс
|64
|17
|47
|6617-7201
|81
|0,266
|25,5
|15
|Орландо Мэджик
|65
|16
|49
|6750-7274
|81
|0,246
|27,0
Западная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|64
|51
|13
|7289-6795
|115
|0,797
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|64
|43
|21
|7102-6695
|107
|0,672
|8,0
|3
|Мемфис Гриззлиз
|66
|44
|22
|7519-7210
|110
|0,667
|8,0
|4
|Юта Джаз
|63
|40
|23
|7167-6776
|103
|0,635
|10,5
|5
|Даллас Маверикс
|64
|39
|25
|6853-6639
|103
|0,609
|12,0
|6
|Денвер Наггетс
|64
|38
|26
|7101-6914
|102
|0,594
|13,0
|7
|Миннесота Тимбервулвз
|65
|36
|29
|7427-7296
|101
|0,554
|15,5
|8
|Лос-Анджелес Клипперс
|66
|34
|32
|7060-7096
|100
|0,515
|18,0
|9
|Лос-Анджелес Лейкерс
|63
|28
|35
|6969-7103
|91
|0,444
|22,5
|10
|Нью-Орлеан Пеликанс
|64
|27
|37
|6893-6983
|91
|0,422
|24,0
|11
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|63
|25
|38
|6780-7121
|88
|0,397
|25,5
|12
|Сан-Антонио Спёрс
|64
|24
|40
|7216-7230
|88
|0,375
|27,0
|13
|Сакраменто Кингз
|66
|24
|42
|7266-7596
|90
|0,364
|28,0
|14
|Оклахома-Сити Тандер
|64
|20
|44
|6536-6996
|84
|0,313
|31,0
|15
|Хьюстон Рокетс
|64
|16
|48
|6952-7543
|80
|0,250
|35,0
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Филадельфия Сиксерс
|63
|39
|24
|6824-6683
|102
|0,619
|0,0
|2
|Бостон Селтикс
|66
|39
|27
|7233-6870
|105
|0,591
|1,5
|3
|Торонто Рэпторс
|64
|34
|30
|6928-6865
|98
|0,531
|5,5
|4
|Бруклин Нетс
|65
|32
|33
|7200-7269
|97
|0,492
|8,0
|5
|Нью-Йорк Никс
|64
|26
|38
|6745-6858
|90
|0,406
|13,5
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Милуоки Бакс
|65
|40
|25
|7413-7174
|105
|0,615
|0,0
|2
|Чикаго Буллз
|64
|39
|25
|7202-7096
|103
|0,609
|0,5
|3
|Кливленд Кавальерс
|64
|37
|27
|6824-6605
|101
|0,578
|2,5
|4
|Индиана Пэйсерс
|66
|22
|44
|7265-7430
|88
|0,333
|18,5
|5
|Детройт Пистонс
|64
|17
|47
|6617-7201
|81
|0,266
|22,5
Юго-Восточный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|65
|43
|22
|7117-6799
|108
|0,662
|0,0
|2
|Шарлотт Хорнетс
|65
|32
|33
|7428-7448
|97
|0,492
|11,0
|3
|Атланта Хоукс
|63
|31
|32
|7090-7039
|94
|0,492
|11,0
|4
|Вашингтон Уизардс
|63
|29
|34
|6811-6973
|92
|0,460
|13,0
|5
|Орландо Мэджик
|65
|16
|49
|6750-7274
|81
|0,246
|27,0
Северо-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Юта Джаз
|63
|40
|23
|7167-6776
|103
|0,635
|0,0
|2
|Денвер Наггетс
|64
|38
|26
|7101-6914
|102
|0,594
|2,5
|3
|Миннесота Тимбервулвз
|65
|36
|29
|7427-7296
|101
|0,554
|5,0
|4
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|63
|25
|38
|6780-7121
|88
|0,397
|15,0
|5
|Оклахома-Сити Тандер
|64
|20
|44
|6536-6996
|84
|0,313
|20,5
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|64
|51
|13
|7289-6795
|115
|0,797
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|64
|43
|21
|7102-6695
|107
|0,672
|8,0
|3
|Лос-Анджелес Клипперс
|66
|34
|32
|7060-7096
|100
|0,515
|18,0
|4
|Лос-Анджелес Лейкерс
|63
|28
|35
|6969-7103
|91
|0,444
|22,5
|5
|Сакраменто Кингз
|66
|24
|42
|7266-7596
|90
|0,364
|28,0
Юго-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Мемфис Гриззлиз
|66
|44
|22
|7519-7210
|110
|0,667
|0,0
|2
|Даллас Маверикс
|64
|39
|25
|6853-6639
|103
|0,609
|4,0
|3
|Нью-Орлеан Пеликанс
|64
|27
|37
|6893-6983
|91
|0,422
|16,0
|4
|Сан-Антонио Спёрс
|64
|24
|40
|7216-7230
|88
|0,375
|19,0
|5
|Хьюстон Рокетс
|64
|16
|48
|6952-7543
|80
|0,250
|27,0