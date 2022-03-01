Свернуть список

Манчестер Сити - Спортинг 09 Марта прямая трансляция

Стадион: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия), вместимость: 55097
09 марта 2022, среда. 23:00 МСК. Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч
Главный судья: Халил Мелер (Турция);
Манчестер Сити Спортинг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Спортинг, которое состоится 09 Марта 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Этихад (Сити оф Манчестер) (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
Португалия Рубен Филипе Маркеш Аморим
История личных встреч
15.02.2022 Лига чемпионов 1/8 финала Спортинг0 : 5Манчестер Сити
16.03.2012 Лига Европы 1/8 финала Манчестер Сити3 : 2Спортинг
08.03.2012 Лига Европы 1/8 финала Спортинг1 : 0Манчестер Сити
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Манчестер Сити» — «Спортинг». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени. В первом матче победил «Манчестер Сити» — 5:0.
Турнирная таблица
1/8 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
A08
 ПСЖ (Франция)
Реал Мадрид (Испания)
ПСЖ
Реал Мадрид
1 : 0
Реал Мадрид
ПСЖ
09.03
1
0
1
0
A02
 Спортинг (Португалия)
Манчестер Сити (Англия)
Спортинг
Манчестер Сити
0 : 5
Манчестер Сити
Спортинг
09.03
0
1
0
5
A07
 Интер М (Италия)
Ливерпуль (Англия)
Интер М
Ливерпуль
0 : 2
Ливерпуль
Интер М
08.03
0
1
0
2
A01
 Ред Булл Зальцбург (Австрия)
Бавария (Германия)
Ред Булл Зальцбург
Бавария
1 : 1
Бавария
Ред Булл Зальцбург
08.03
0
0
1
1
A06
 Вильярреал (Испания)
Ювентус (Италия)
Вильярреал
Ювентус
1 : 1
Ювентус
Вильярреал
16.03
0
0
1
1
A04
 Челси (Англия)
Лилль (Франция)
Челси
Лилль
2 : 0
Лилль
Челси
16.03
1
0
2
0
A05
 Атлетико М (Испания)
Манчестер Юнайтед (Англия)
Атлетико М
Манчестер Юнайтед
1 : 1
Манчестер Юнайтед
Атлетико М
15.03
0
0
1
1
A03
 Бенфика (Португалия)
Аякс (Нидерланды)
Бенфика
Аякс
2 : 2
Аякс
Бенфика
15.03
0
0
2
2

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close