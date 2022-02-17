Бетис - Айнтрахт Ф 09 Марта прямая трансляция
Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
09 марта 2022, среда. 20:45 МСК. Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Айнтрахт Ф, которое состоится 09 Марта 2022 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бетис
Севилья, Испания
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Главные тренеры
|Мануэль Пеллегрини
|Оливер Гласнер
Турнирная таблица
1/16 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
A07
| Шериф (Молдавия)
Брага (Португалия)
Шериф2 : 0
Брага
Брага2 : 0 3 : 2
Шериф
1
1
2
2
A06
| Боруссия Д (Германия)
Рейнджерс (Шотландия)
Боруссия Д2 : 4
Рейнджерс
Рейнджерс2 : 2
Боруссия Д
0
1
4
6
A05
| Зенит (Россия)
Бетис (Испания)
Зенит2 : 3
Бетис
Бетис0 : 0
Зенит
0
1
2
3
A04
| Барселона (Испания)
Наполи (Италия)
Барселона1 : 1
Наполи
Наполи2 : 4
Барселона
1
0
5
3
A08
| Порту (Португалия)
Лацио (Италия)
Порту2 : 1
Лацио
Лацио2 : 2
Порту
1
0
4
3
A02
| Аталанта (Италия)
Олимпиакос (Греция)
Аталанта2 : 1
Олимпиакос
Олимпиакос0 : 3
Аталанта
2
0
5
1
A01
| Севилья (Испания)
Динамо З (Хорватия)
Севилья3 : 1
Динамо З
Динамо З1 : 0
Севилья
1
1
3
2
A03
| РБ Лейпциг (Германия)
Реал Сосьедад (Испания)
РБ Лейпциг2 : 2
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад1 : 3
РБ Лейпциг
1
0
5
3
1/8 финала
|Метка
|1
|2
|Выигрыши
|Мячи
B03
| Порту (Португалия)
Лион (Франция)
Порту09.03
Лион
Лион17.03
Порту
0
0
0
0
B08
| Бетис (Испания)
Айнтрахт Ф (Германия)
Бетис09.03
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф17.03
Бетис
0
0
0
0
B07
| РБ Лейпциг (Германия)
Спартак М (Россия)
РБ Лейпциг10.03
Спартак М
Спартак М17.03
РБ Лейпциг
0
0
0
0
B05
| Севилья (Испания)
Вест Хэм Юнайтед (Англия)
Севилья10.03
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед17.03
Севилья
0
0
0
0
B06
| Барселона (Испания)
Галатасарай (Турция)
Барселона10.03
Галатасарай
Галатасарай17.03
Барселона
0
0
0
0
B04
| Аталанта (Италия)
Байер (Германия)
Аталанта10.03
Байер
Байер17.03
Аталанта
0
0
0
0
B01
| Рейнджерс (Шотландия)
Црвена Звезда (Сербия)
Рейнджерс10.03
Црвена Звезда
Црвена Звезда17.03
Рейнджерс
0
0
0
0
B02
| Брага (Португалия)
Монако (Монако)
Брага10.03
Монако
Монако17.03
Брага
0
0
0
0