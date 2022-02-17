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Бетис - Айнтрахт Ф 09 Марта прямая трансляция

Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
09 марта 2022, среда. 20:45 МСК. Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Бетис Айнтрахт Ф

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Айнтрахт Ф, которое состоится 09 Марта 2022 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бетис
Севилья, Испания
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Главные тренеры
Чили Мануэль Пеллегрини
Австрия Оливер Гласнер
Турнирная таблица
1/16 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
A07
 Шериф (Молдавия)
Брага (Португалия)
Шериф
Брага
2 : 0
Брага
Шериф
2 : 0 3 : 2
1
1
2
2
A06
 Боруссия Д (Германия)
Рейнджерс (Шотландия)
Боруссия Д
Рейнджерс
2 : 4
Рейнджерс
Боруссия Д
2 : 2
0
1
4
6
A05
 Зенит (Россия)
Бетис (Испания)
Зенит
Бетис
2 : 3
Бетис
Зенит
0 : 0
0
1
2
3
A04
 Барселона (Испания)
Наполи (Италия)
Барселона
Наполи
1 : 1
Наполи
Барселона
2 : 4
1
0
5
3
A08
 Порту (Португалия)
Лацио (Италия)
Порту
Лацио
2 : 1
Лацио
Порту
2 : 2
1
0
4
3
A02
 Аталанта (Италия)
Олимпиакос (Греция)
Аталанта
Олимпиакос
2 : 1
Олимпиакос
Аталанта
0 : 3
2
0
5
1
A01
 Севилья (Испания)
Динамо З (Хорватия)
Севилья
Динамо З
3 : 1
Динамо З
Севилья
1 : 0
1
1
3
2
A03
 РБ Лейпциг (Германия)
Реал Сосьедад (Испания)
РБ Лейпциг
Реал Сосьедад
2 : 2
Реал Сосьедад
РБ Лейпциг
1 : 3
1
0
5
3
1/8 финала
Метка12 Выигрыши Мячи
B03
 Порту (Португалия)
Лион (Франция)
Порту
Лион
09.03
Лион
Порту
17.03
0
0
0
0
B08
 Бетис (Испания)
Айнтрахт Ф (Германия)
Бетис
Айнтрахт Ф
09.03
Айнтрахт Ф
Бетис
17.03
0
0
0
0
B07
 РБ Лейпциг (Германия)
Спартак М (Россия)
РБ Лейпциг
Спартак М
10.03
Спартак М
РБ Лейпциг
17.03
0
0
0
0
B05
 Севилья (Испания)
Вест Хэм Юнайтед (Англия)
Севилья
Вест Хэм Юнайтед
10.03
Вест Хэм Юнайтед
Севилья
17.03
0
0
0
0
B06
 Барселона (Испания)
Галатасарай (Турция)
Барселона
Галатасарай
10.03
Галатасарай
Барселона
17.03
0
0
0
0
B04
 Аталанта (Италия)
Байер (Германия)
Аталанта
Байер
10.03
Байер
Аталанта
17.03
0
0
0
0
B01
 Рейнджерс (Шотландия)
Црвена Звезда (Сербия)
Рейнджерс
Црвена Звезда
10.03
Црвена Звезда
Рейнджерс
17.03
0
0
0
0
B02
 Брага (Португалия)
Монако (Монако)
Брага
Монако
10.03
Монако
Брага
17.03
0
0
0
0

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