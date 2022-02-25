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Филадельфия Флайерз - Вегас Голден Найтс 09 Марта прямая трансляция

Стадион: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 20011
09 марта 2022, среда. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Филадельфия Флайерз Вегас Голден Найтс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Флайерз - Вегас Голден Найтс, которое состоится 09 Марта 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Вегас Голден Найтс
Парадайс
35КанадаврМартин Джонс
79КанадаврКартер Харт
3СШАзщКейт Яндл
6КанадазщТрэвис Санхайм
9РоссиязщИван Проворов
61СШАзщДжастин Браун
70ФинляндиязщРасмус Ристолайнен
24СШАзщНик Силер
11КанаданпТрэвис Конечны
13СШАнпКевин Хейз
17КанаданпЗак Макьюэн
19КанаданпДерик Брассар
21КанаданпСкотт Лотон
23ШвециянпОскар Линдблом
25СШАнпДжеймс ван Римсдайк
28КанаданпКлод Жиру
38СШАнпПатрик Браун
86СШАнпДжоэль Фараби
89СШАнпКэм Аткинсон
20СШАнпДжерри Мейхью
39КанадаврЛоран Броссуа
90ШвецияврРобин Ленер
2КанадазщЗак Уайтклауд
7КанадазщАлекс Пьетранджело
14КанадазщНиколас Хаг
17КанадазщБен Хаттон
27КанадазщШи Теодор
52КанадазщДилан Коглан
9СШАнпДжек Айкел
10КанаданпНиколя Руа
15КанаданпДжейк Лешишин
19КанаданпРайлли Смит
20КанаданпЧандлер Стивенсон
22КанаданпМайкл Амадио
28КанаданпУильям Каррье
55КанаданпКиган Колесар
63РоссиянпЕвгений Дадонов
67СШАнпМакс Пасиоретти
71ШвециянпВильям Карлссон
81КанаданпДжонатан Маршессо
Главные тренеры
КанадаМайк Йео (и.о.)
КанадаПитер Дебур
История личных встреч
11.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс3 : 4Филадельфия Флайерз
03.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс5 : 4Филадельфия Флайерз
22.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз6 : 2Вегас Голден Найтс
13.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз0 : 1Вегас Голден Найтс
05.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс2 : 5Филадельфия Флайерз
13.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз2 : 3Вегас Голден Найтс
12.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс1 : 4Филадельфия Флайерз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5834431412230-1688775,0
2 Каролина Харрикейнз5633510512191-1348374,1
3 Флорида Пантерз5730723213237-1678372,8
4 Тампа-Бэй Лайтнинг5528724212192-1558072,7
5 Нью-Йорк Рейнджерс5631142315169-1397768,8
6 Питтсбург Пингвинз5828425415188-1567766,4
7 Торонто Мэйпл Лифс5630421316207-1677667,9
8 Калгари Флэймз5529320714193-1347568,2
9 Бостон Брюинз5728422318173-1557364,0
10 Сент-Луис Блюз5529122516194-1517164,5
11 Лос-Анджелес Кингз5825522519172-1627161,2
12 Вашингтон Кэпиталз5725322718185-1586960,5
13 Вегас Голден Найтс5726241321184-1676859,6
14 Миннесота Уайлд5424443019203-1776762,0
15 Даллас Старз5521832120165-1606760,9
16 Нэшвилл Предаторз5524522220174-1556660,0
17 Эдмонтон Ойлерз5725230423185-1836456,1
18 Анахайм Дакс5818544522172-1796354,3
19 Ванкувер Кэнакс5722333323164-1656254,4
20 Коламбус Блю Джекетс5719632126190-2105951,8
21 Виннипег Джетс5621214622167-1745851,8
22 Сан-Хосе Шаркс5616622525145-1795549,1
23 Детройт Ред Уингз5613831526163-2035448,2
24 Нью-Йорк Айлендерс5319115324137-1525047,2
25 Чикаго Блэкхоукс5712532629144-1984842,1
26 Нью-Джерси Дэвилз5715514131176-2054741,2
27 Филадельфия Флайерз5513404628139-1924440,0
28 Баффало Сэйбрз5815121732154-2094437,9
29 Оттава Сенаторз5516211431143-1794339,1
30 Сиэтл Кракен5815111436148-2073933,6
31 Монреаль Канадиенс5611220734137-2123733,0
32 Аризона Койотс5512314035132-2013632,7
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5633510512191-1348374,1
2 Флорида Пантерз5730723213237-1678372,8
3 Тампа-Бэй Лайтнинг5528724212192-1558072,7
4 Нью-Йорк Рейнджерс5631142315169-1397768,8
5 Питтсбург Пингвинз5828425415188-1567766,4
6 Торонто Мэйпл Лифс5630421316207-1677667,9
7 Бостон Брюинз5728422318173-1557364,0
8 Вашингтон Кэпиталз5725322718185-1586960,5
9 Коламбус Блю Джекетс5719632126190-2105951,8
10 Детройт Ред Уингз5613831526163-2035448,2
11 Нью-Йорк Айлендерс5319115324137-1525047,2
12 Нью-Джерси Дэвилз5715514131176-2054741,2
13 Филадельфия Флайерз5513404628139-1924440,0
14 Баффало Сэйбрз5815121732154-2094437,9
15 Оттава Сенаторз5516211431143-1794339,1
16 Монреаль Канадиенс5611220734137-2123733,0
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5834431412230-1688775,0
2 Калгари Флэймз5529320714193-1347568,2
3 Сент-Луис Блюз5529122516194-1517164,5
4 Лос-Анджелес Кингз5825522519172-1627161,2
5 Вегас Голден Найтс5726241321184-1676859,6
6 Миннесота Уайлд5424443019203-1776762,0
7 Даллас Старз5521832120165-1606760,9
8 Нэшвилл Предаторз5524522220174-1556660,0
9 Эдмонтон Ойлерз5725230423185-1836456,1
10 Анахайм Дакс5818544522172-1796354,3
11 Ванкувер Кэнакс5722333323164-1656254,4
12 Виннипег Джетс5621214622167-1745851,8
13 Сан-Хосе Шаркс5616622525145-1795549,1
14 Чикаго Блэкхоукс5712532629144-1984842,1
15 Сиэтл Кракен5815111436148-2073933,6
16 Аризона Койотс5512314035132-2013632,7
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5633510512191-1348374,1
2 Нью-Йорк Рейнджерс5631142315169-1397768,8
3 Питтсбург Пингвинз5828425415188-1567766,4
4 Вашингтон Кэпиталз5725322718185-1586960,5
5 Коламбус Блю Джекетс5719632126190-2105951,8
6 Нью-Йорк Айлендерс5319115324137-1525047,2
7 Нью-Джерси Дэвилз5715514131176-2054741,2
8 Филадельфия Флайерз5513404628139-1924440,0
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз5730723213237-1678372,8
2 Тампа-Бэй Лайтнинг5528724212192-1558072,7
3 Торонто Мэйпл Лифс5630421316207-1677667,9
4 Бостон Брюинз5728422318173-1557364,0
5 Детройт Ред Уингз5613831526163-2035448,2
6 Баффало Сэйбрз5815121732154-2094437,9
7 Оттава Сенаторз5516211431143-1794339,1
8 Монреаль Канадиенс5611220734137-2123733,0
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5834431412230-1688775,0
2 Сент-Луис Блюз5529122516194-1517164,5
3 Миннесота Уайлд5424443019203-1776762,0
4 Даллас Старз5521832120165-1606760,9
5 Нэшвилл Предаторз5524522220174-1556660,0
6 Виннипег Джетс5621214622167-1745851,8
7 Чикаго Блэкхоукс5712532629144-1984842,1
8 Аризона Койотс5512314035132-2013632,7
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз5529320714193-1347568,2
2 Лос-Анджелес Кингз5825522519172-1627161,2
3 Вегас Голден Найтс5726241321184-1676859,6
4 Эдмонтон Ойлерз5725230423185-1836456,1
5 Анахайм Дакс5818544522172-1796354,3
6 Ванкувер Кэнакс5722333323164-1656254,4
7 Сан-Хосе Шаркс5616622525145-1795549,1
8 Сиэтл Кракен5815111436148-2073933,6

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