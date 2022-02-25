Филадельфия Флайерз - Вегас Голден Найтс 09 Марта прямая трансляция
Стадион: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США), вместимость: 20011
09 марта 2022, среда. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Филадельфия Флайерз - Вегас Голден Найтс, которое состоится 09 Марта 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Уэллс Фарго-центр (Филадельфия, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Вегас Голден Найтс
Парадайс
|35
|вр
|Мартин Джонс
|79
|вр
|Картер Харт
|3
|зщ
|Кейт Яндл
|6
|зщ
|Трэвис Санхайм
|9
|зщ
|Иван Проворов
|61
|зщ
|Джастин Браун
|70
|зщ
|Расмус Ристолайнен
|24
|зщ
|Ник Силер
|11
|нп
|Трэвис Конечны
|13
|нп
|Кевин Хейз
|17
|нп
|Зак Макьюэн
|19
|нп
|Дерик Брассар
|21
|нп
|Скотт Лотон
|23
|нп
|Оскар Линдблом
|25
|нп
|Джеймс ван Римсдайк
|28
|нп
|Клод Жиру
|38
|нп
|Патрик Браун
|86
|нп
|Джоэль Фараби
|89
|нп
|Кэм Аткинсон
|20
|нп
|Джерри Мейхью
|39
|вр
|Лоран Броссуа
|90
|вр
|Робин Ленер
|2
|зщ
|Зак Уайтклауд
|7
|зщ
|Алекс Пьетранджело
|14
|зщ
|Николас Хаг
|17
|зщ
|Бен Хаттон
|27
|зщ
|Ши Теодор
|52
|зщ
|Дилан Коглан
|9
|нп
|Джек Айкел
|10
|нп
|Николя Руа
|15
|нп
|Джейк Лешишин
|19
|нп
|Райлли Смит
|20
|нп
|Чандлер Стивенсон
|22
|нп
|Майкл Амадио
|28
|нп
|Уильям Каррье
|55
|нп
|Киган Колесар
|63
|нп
|Евгений Дадонов
|67
|нп
|Макс Пасиоретти
|71
|нп
|Вильям Карлссон
|81
|нп
|Джонатан Маршессо
Главные тренеры
|Майк Йео (и.о.)
|Питер Дебур
История личных встреч
|11.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|03.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|22.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|13.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 1
|05.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|13.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|12.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|58
|34
|4
|3
|1
|4
|12
|230-168
|87
|75,0
|2
|Каролина Харрикейнз
|56
|33
|5
|1
|0
|5
|12
|191-134
|83
|74,1
|3
|Флорида Пантерз
|57
|30
|7
|2
|3
|2
|13
|237-167
|83
|72,8
|4
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|55
|28
|7
|2
|4
|2
|12
|192-155
|80
|72,7
|5
|Нью-Йорк Рейнджерс
|56
|31
|1
|4
|2
|3
|15
|169-139
|77
|68,8
|6
|Питтсбург Пингвинз
|58
|28
|4
|2
|5
|4
|15
|188-156
|77
|66,4
|7
|Торонто Мэйпл Лифс
|56
|30
|4
|2
|1
|3
|16
|207-167
|76
|67,9
|8
|Калгари Флэймз
|55
|29
|3
|2
|0
|7
|14
|193-134
|75
|68,2
|9
|Бостон Брюинз
|57
|28
|4
|2
|2
|3
|18
|173-155
|73
|64,0
|10
|Сент-Луис Блюз
|55
|29
|1
|2
|2
|5
|16
|194-151
|71
|64,5
|11
|Лос-Анджелес Кингз
|58
|25
|5
|2
|2
|5
|19
|172-162
|71
|61,2
|12
|Вашингтон Кэпиталз
|57
|25
|3
|2
|2
|7
|18
|185-158
|69
|60,5
|13
|Вегас Голден Найтс
|57
|26
|2
|4
|1
|3
|21
|184-167
|68
|59,6
|14
|Миннесота Уайлд
|54
|24
|4
|4
|3
|0
|19
|203-177
|67
|62,0
|15
|Даллас Старз
|55
|21
|8
|3
|2
|1
|20
|165-160
|67
|60,9
|16
|Нэшвилл Предаторз
|55
|24
|5
|2
|2
|2
|20
|174-155
|66
|60,0
|17
|Эдмонтон Ойлерз
|57
|25
|2
|3
|0
|4
|23
|185-183
|64
|56,1
|18
|Анахайм Дакс
|58
|18
|5
|4
|4
|5
|22
|172-179
|63
|54,3
|19
|Ванкувер Кэнакс
|57
|22
|3
|3
|3
|3
|23
|164-165
|62
|54,4
|20
|Коламбус Блю Джекетс
|57
|19
|6
|3
|2
|1
|26
|190-210
|59
|51,8
|21
|Виннипег Джетс
|56
|21
|2
|1
|4
|6
|22
|167-174
|58
|51,8
|22
|Сан-Хосе Шаркс
|56
|16
|6
|2
|2
|5
|25
|145-179
|55
|49,1
|23
|Детройт Ред Уингз
|56
|13
|8
|3
|1
|5
|26
|163-203
|54
|48,2
|24
|Нью-Йорк Айлендерс
|53
|19
|1
|1
|5
|3
|24
|137-152
|50
|47,2
|25
|Чикаго Блэкхоукс
|57
|12
|5
|3
|2
|6
|29
|144-198
|48
|42,1
|26
|Нью-Джерси Дэвилз
|57
|15
|5
|1
|4
|1
|31
|176-205
|47
|41,2
|27
|Филадельфия Флайерз
|55
|13
|4
|0
|4
|6
|28
|139-192
|44
|40,0
|28
|Баффало Сэйбрз
|58
|15
|1
|2
|1
|7
|32
|154-209
|44
|37,9
|29
|Оттава Сенаторз
|55
|16
|2
|1
|1
|4
|31
|143-179
|43
|39,1
|30
|Сиэтл Кракен
|58
|15
|1
|1
|1
|4
|36
|148-207
|39
|33,6
|31
|Монреаль Канадиенс
|56
|11
|2
|2
|0
|7
|34
|137-212
|37
|33,0
|32
|Аризона Койотс
|55
|12
|3
|1
|4
|0
|35
|132-201
|36
|32,7
Восточная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|56
|33
|5
|1
|0
|5
|12
|191-134
|83
|74,1
|2
|Флорида Пантерз
|57
|30
|7
|2
|3
|2
|13
|237-167
|83
|72,8
|3
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|55
|28
|7
|2
|4
|2
|12
|192-155
|80
|72,7
|4
|Нью-Йорк Рейнджерс
|56
|31
|1
|4
|2
|3
|15
|169-139
|77
|68,8
|5
|Питтсбург Пингвинз
|58
|28
|4
|2
|5
|4
|15
|188-156
|77
|66,4
|6
|Торонто Мэйпл Лифс
|56
|30
|4
|2
|1
|3
|16
|207-167
|76
|67,9
|7
|Бостон Брюинз
|57
|28
|4
|2
|2
|3
|18
|173-155
|73
|64,0
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|57
|25
|3
|2
|2
|7
|18
|185-158
|69
|60,5
|9
|Коламбус Блю Джекетс
|57
|19
|6
|3
|2
|1
|26
|190-210
|59
|51,8
|10
|Детройт Ред Уингз
|56
|13
|8
|3
|1
|5
|26
|163-203
|54
|48,2
|11
|Нью-Йорк Айлендерс
|53
|19
|1
|1
|5
|3
|24
|137-152
|50
|47,2
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|57
|15
|5
|1
|4
|1
|31
|176-205
|47
|41,2
|13
|Филадельфия Флайерз
|55
|13
|4
|0
|4
|6
|28
|139-192
|44
|40,0
|14
|Баффало Сэйбрз
|58
|15
|1
|2
|1
|7
|32
|154-209
|44
|37,9
|15
|Оттава Сенаторз
|55
|16
|2
|1
|1
|4
|31
|143-179
|43
|39,1
|16
|Монреаль Канадиенс
|56
|11
|2
|2
|0
|7
|34
|137-212
|37
|33,0
Западная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|58
|34
|4
|3
|1
|4
|12
|230-168
|87
|75,0
|2
|Калгари Флэймз
|55
|29
|3
|2
|0
|7
|14
|193-134
|75
|68,2
|3
|Сент-Луис Блюз
|55
|29
|1
|2
|2
|5
|16
|194-151
|71
|64,5
|4
|Лос-Анджелес Кингз
|58
|25
|5
|2
|2
|5
|19
|172-162
|71
|61,2
|5
|Вегас Голден Найтс
|57
|26
|2
|4
|1
|3
|21
|184-167
|68
|59,6
|6
|Миннесота Уайлд
|54
|24
|4
|4
|3
|0
|19
|203-177
|67
|62,0
|7
|Даллас Старз
|55
|21
|8
|3
|2
|1
|20
|165-160
|67
|60,9
|8
|Нэшвилл Предаторз
|55
|24
|5
|2
|2
|2
|20
|174-155
|66
|60,0
|9
|Эдмонтон Ойлерз
|57
|25
|2
|3
|0
|4
|23
|185-183
|64
|56,1
|10
|Анахайм Дакс
|58
|18
|5
|4
|4
|5
|22
|172-179
|63
|54,3
|11
|Ванкувер Кэнакс
|57
|22
|3
|3
|3
|3
|23
|164-165
|62
|54,4
|12
|Виннипег Джетс
|56
|21
|2
|1
|4
|6
|22
|167-174
|58
|51,8
|13
|Сан-Хосе Шаркс
|56
|16
|6
|2
|2
|5
|25
|145-179
|55
|49,1
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|57
|12
|5
|3
|2
|6
|29
|144-198
|48
|42,1
|15
|Сиэтл Кракен
|58
|15
|1
|1
|1
|4
|36
|148-207
|39
|33,6
|16
|Аризона Койотс
|55
|12
|3
|1
|4
|0
|35
|132-201
|36
|32,7
Столичный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|56
|33
|5
|1
|0
|5
|12
|191-134
|83
|74,1
|2
|Нью-Йорк Рейнджерс
|56
|31
|1
|4
|2
|3
|15
|169-139
|77
|68,8
|3
|Питтсбург Пингвинз
|58
|28
|4
|2
|5
|4
|15
|188-156
|77
|66,4
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|57
|25
|3
|2
|2
|7
|18
|185-158
|69
|60,5
|5
|Коламбус Блю Джекетс
|57
|19
|6
|3
|2
|1
|26
|190-210
|59
|51,8
|6
|Нью-Йорк Айлендерс
|53
|19
|1
|1
|5
|3
|24
|137-152
|50
|47,2
|7
|Нью-Джерси Дэвилз
|57
|15
|5
|1
|4
|1
|31
|176-205
|47
|41,2
|8
|Филадельфия Флайерз
|55
|13
|4
|0
|4
|6
|28
|139-192
|44
|40,0
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|57
|30
|7
|2
|3
|2
|13
|237-167
|83
|72,8
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|55
|28
|7
|2
|4
|2
|12
|192-155
|80
|72,7
|3
|Торонто Мэйпл Лифс
|56
|30
|4
|2
|1
|3
|16
|207-167
|76
|67,9
|4
|Бостон Брюинз
|57
|28
|4
|2
|2
|3
|18
|173-155
|73
|64,0
|5
|Детройт Ред Уингз
|56
|13
|8
|3
|1
|5
|26
|163-203
|54
|48,2
|6
|Баффало Сэйбрз
|58
|15
|1
|2
|1
|7
|32
|154-209
|44
|37,9
|7
|Оттава Сенаторз
|55
|16
|2
|1
|1
|4
|31
|143-179
|43
|39,1
|8
|Монреаль Канадиенс
|56
|11
|2
|2
|0
|7
|34
|137-212
|37
|33,0
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|58
|34
|4
|3
|1
|4
|12
|230-168
|87
|75,0
|2
|Сент-Луис Блюз
|55
|29
|1
|2
|2
|5
|16
|194-151
|71
|64,5
|3
|Миннесота Уайлд
|54
|24
|4
|4
|3
|0
|19
|203-177
|67
|62,0
|4
|Даллас Старз
|55
|21
|8
|3
|2
|1
|20
|165-160
|67
|60,9
|5
|Нэшвилл Предаторз
|55
|24
|5
|2
|2
|2
|20
|174-155
|66
|60,0
|6
|Виннипег Джетс
|56
|21
|2
|1
|4
|6
|22
|167-174
|58
|51,8
|7
|Чикаго Блэкхоукс
|57
|12
|5
|3
|2
|6
|29
|144-198
|48
|42,1
|8
|Аризона Койотс
|55
|12
|3
|1
|4
|0
|35
|132-201
|36
|32,7
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Калгари Флэймз
|55
|29
|3
|2
|0
|7
|14
|193-134
|75
|68,2
|2
|Лос-Анджелес Кингз
|58
|25
|5
|2
|2
|5
|19
|172-162
|71
|61,2
|3
|Вегас Голден Найтс
|57
|26
|2
|4
|1
|3
|21
|184-167
|68
|59,6
|4
|Эдмонтон Ойлерз
|57
|25
|2
|3
|0
|4
|23
|185-183
|64
|56,1
|5
|Анахайм Дакс
|58
|18
|5
|4
|4
|5
|22
|172-179
|63
|54,3
|6
|Ванкувер Кэнакс
|57
|22
|3
|3
|3
|3
|23
|164-165
|62
|54,4
|7
|Сан-Хосе Шаркс
|56
|16
|6
|2
|2
|5
|25
|145-179
|55
|49,1
|8
|Сиэтл Кракен
|58
|15
|1
|1
|1
|4
|36
|148-207
|39
|33,6