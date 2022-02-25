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Питтсбург Пингвинз - Флорида Пантерз 09 Марта прямая трансляция

Стадион: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США), вместимость: 18673
09 марта 2022, среда. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Питтсбург Пингвинз Флорида Пантерз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Питтсбург Пингвинз - Флорида Пантерз, которое состоится 09 Марта 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Флорида Пантерз
Санрайз
1СШАврКейси Десмит
35КанадаврТристан Джерри
2СШАзщЧад Руведел
6СШАзщДжон Марино
8СШАзщБрайан Дюмулен
28ШвециязщМаркус Петтерссон
52КанадазщМарк Фридман
58КанадазщКрис Летанг
9КанаданпЭван Родригес
12СШАнпЗак Астон-Риз
17СШАнпБрайан Раст
23КанаданпБрок Макгинн
42ФинляндиянпКаспери Капанен
43КанаданпДэнтон Хайнен
49ЧехиянпДоминик Симон
59СШАнпДжейк Гюнцель
71РоссиянпЕвгений Малкин
77КанаданпДжефф Картер
87КанаданпСидни Кросби
53ЛатвиянпТеодор Блюгерс
35ШвецияврЮнас Юханссон
72РоссияврСергей Бобровский
5КанадазщАарон Экблад
7ЧехиязщРадко Гудас
32ШвециязщЛукас Карлссон
42ШвециязщГустав Форслинг
52КанадазщМаккензи Уигар
62КанадазщБрэндон Монтур
9КанаданпСэм Беннетт
10КанаданпЭнтони Дюклер
11КанаданпДжонатан Юбердо
13КанаданпСэм Райнхарт
16ФинляндиянпАлександр Барков
17КанаданпМэйсон Марчмент
23КанаданпКартер Вераге
27ФинляндиянпЭэту Луостаринен
55СШАнпНоэль Аччари
70ШвециянпПатрик Хёрнквист
77СШАнпФрэнк Ватрано
98РоссиянпМаксим Мамин
Главные тренеры
СШАМайк Салливан
КанадаЭндрю Брюнетт (и.о.)
История личных встреч
12.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз3 : 2 БФлорида Пантерз
15.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз5 : 4 ОТПиттсбург Пингвинз
09.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз2 : 3Питтсбург Пингвинз
06.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз1 : 4Флорида Пантерз
23.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 2Питтсбург Пингвинз
06.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз3 : 2 ОТФлорида Пантерз
08.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 2 ОТПиттсбург Пингвинз
09.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз5 : 1Флорида Пантерз
25.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз6 : 5Питтсбург Пингвинз
21.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 4Питтсбург Пингвинз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5834431412230-1688775,0
2 Каролина Харрикейнз5633510512191-1348374,1
3 Флорида Пантерз5730723213237-1678372,8
4 Тампа-Бэй Лайтнинг5528724212192-1558072,7
5 Нью-Йорк Рейнджерс5631142315169-1397768,8
6 Питтсбург Пингвинз5828425415188-1567766,4
7 Торонто Мэйпл Лифс5630421316207-1677667,9
8 Калгари Флэймз5529320714193-1347568,2
9 Бостон Брюинз5728422318173-1557364,0
10 Сент-Луис Блюз5529122516194-1517164,5
11 Лос-Анджелес Кингз5825522519172-1627161,2
12 Вашингтон Кэпиталз5725322718185-1586960,5
13 Вегас Голден Найтс5826241322185-1696858,6
14 Миннесота Уайлд5424443019203-1776762,0
15 Даллас Старз5521832120165-1606760,9
16 Нэшвилл Предаторз5524522220174-1556660,0
17 Эдмонтон Ойлерз5725230423185-1836456,1
18 Анахайм Дакс5818544522172-1796354,3
19 Ванкувер Кэнакс5722333323164-1656254,4
20 Коламбус Блю Джекетс5719632126190-2105951,8
21 Виннипег Джетс5621214622167-1745851,8
22 Сан-Хосе Шаркс5616622525145-1795549,1
23 Детройт Ред Уингз5613831526163-2035448,2
24 Нью-Йорк Айлендерс5319115324137-1525047,2
25 Чикаго Блэкхоукс5712532629144-1984842,1
26 Нью-Джерси Дэвилз5715514131176-2054741,2
27 Филадельфия Флайерз5614404628141-1934641,1
28 Баффало Сэйбрз5815121732154-2094437,9
29 Оттава Сенаторз5516211431143-1794339,1
30 Сиэтл Кракен5815111436148-2073933,6
31 Монреаль Канадиенс5611220734137-2123733,0
32 Аризона Койотс5512314035132-2013632,7
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5633510512191-1348374,1
2 Флорида Пантерз5730723213237-1678372,8
3 Тампа-Бэй Лайтнинг5528724212192-1558072,7
4 Нью-Йорк Рейнджерс5631142315169-1397768,8
5 Питтсбург Пингвинз5828425415188-1567766,4
6 Торонто Мэйпл Лифс5630421316207-1677667,9
7 Бостон Брюинз5728422318173-1557364,0
8 Вашингтон Кэпиталз5725322718185-1586960,5
9 Коламбус Блю Джекетс5719632126190-2105951,8
10 Детройт Ред Уингз5613831526163-2035448,2
11 Нью-Йорк Айлендерс5319115324137-1525047,2
12 Нью-Джерси Дэвилз5715514131176-2054741,2
13 Филадельфия Флайерз5614404628141-1934641,1
14 Баффало Сэйбрз5815121732154-2094437,9
15 Оттава Сенаторз5516211431143-1794339,1
16 Монреаль Канадиенс5611220734137-2123733,0
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5834431412230-1688775,0
2 Калгари Флэймз5529320714193-1347568,2
3 Сент-Луис Блюз5529122516194-1517164,5
4 Лос-Анджелес Кингз5825522519172-1627161,2
5 Вегас Голден Найтс5826241322185-1696858,6
6 Миннесота Уайлд5424443019203-1776762,0
7 Даллас Старз5521832120165-1606760,9
8 Нэшвилл Предаторз5524522220174-1556660,0
9 Эдмонтон Ойлерз5725230423185-1836456,1
10 Анахайм Дакс5818544522172-1796354,3
11 Ванкувер Кэнакс5722333323164-1656254,4
12 Виннипег Джетс5621214622167-1745851,8
13 Сан-Хосе Шаркс5616622525145-1795549,1
14 Чикаго Блэкхоукс5712532629144-1984842,1
15 Сиэтл Кракен5815111436148-2073933,6
16 Аризона Койотс5512314035132-2013632,7
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5633510512191-1348374,1
2 Нью-Йорк Рейнджерс5631142315169-1397768,8
3 Питтсбург Пингвинз5828425415188-1567766,4
4 Вашингтон Кэпиталз5725322718185-1586960,5
5 Коламбус Блю Джекетс5719632126190-2105951,8
6 Нью-Йорк Айлендерс5319115324137-1525047,2
7 Нью-Джерси Дэвилз5715514131176-2054741,2
8 Филадельфия Флайерз5614404628141-1934641,1
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз5730723213237-1678372,8
2 Тампа-Бэй Лайтнинг5528724212192-1558072,7
3 Торонто Мэйпл Лифс5630421316207-1677667,9
4 Бостон Брюинз5728422318173-1557364,0
5 Детройт Ред Уингз5613831526163-2035448,2
6 Баффало Сэйбрз5815121732154-2094437,9
7 Оттава Сенаторз5516211431143-1794339,1
8 Монреаль Канадиенс5611220734137-2123733,0
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5834431412230-1688775,0
2 Сент-Луис Блюз5529122516194-1517164,5
3 Миннесота Уайлд5424443019203-1776762,0
4 Даллас Старз5521832120165-1606760,9
5 Нэшвилл Предаторз5524522220174-1556660,0
6 Виннипег Джетс5621214622167-1745851,8
7 Чикаго Блэкхоукс5712532629144-1984842,1
8 Аризона Койотс5512314035132-2013632,7
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз5529320714193-1347568,2
2 Лос-Анджелес Кингз5825522519172-1627161,2
3 Вегас Голден Найтс5826241322185-1696858,6
4 Эдмонтон Ойлерз5725230423185-1836456,1
5 Анахайм Дакс5818544522172-1796354,3
6 Ванкувер Кэнакс5722333323164-1656254,4
7 Сан-Хосе Шаркс5616622525145-1795549,1
8 Сиэтл Кракен5815111436148-2073933,6

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