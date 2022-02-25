Нью-Джерси Дэвилз - Колорадо Эвеланш 09 Марта прямая трансляция
Стадион: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США), вместимость: 17625
09 марта 2022, среда. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Джерси Дэвилз - Колорадо Эвеланш, которое состоится 09 Марта 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Колорадо Эвеланш
Денвер
|32
|вр
|Джон Гиллис
00:00
|50
|вр
|Нико Доус
59:29
|7
|зщ
|Даги Хэмилтон
19:25
|24
|зщ
|Тай Смит
12:50
|28
|зщ
|Дэймон Сиверсон
27:00
|33
|зщ
|Райан Грейвз
19:16
|71
|зщ
|Йонас Зигенталер
23:02
|76
|зщ
|Пи Кей Суббэн
15:17
|55
|зщ
|Мэйсон Гиртсен
02:55
|11
|нп
|Андреас Юнссон
11:39
|14
|нп
|Натан Бастиан
12:08
|16
|нп
|Джимми Веси
17:20
|17
|нп
|Егор Шарангович
18:55
|18
|нп
|Доусон Мерсер
18:39
|20
|нп
|Майкл Маклауд
13:11
|37
|нп
|Павел Заха
18:02
|63
|нп
|Йеспер Братт
16:18
|70
|нп
|Йеспер Боквист
12:40
|86
|нп
|Джек Хьюз
20:48
|90
|нп
|Томаш Татар
15:43
|35
|вр
|Дарси Кемпер
57:53
|39
|вр
|Павел Францоуз
00:00
|3
|зщ
|Джек Джонсон
16:36
|6
|зщ
|Эрик Джонсон
13:42
|7
|зщ
|Девон Тэйвз
22:50
|8
|зщ
|Кейл Макар
25:45
|28
|зщ
|Райан Мюррей
13:21
|49
|зщ
|Самуэль Жирар
22:13
|13
|нп
|Валерий Ничушкин
13:58
|16
|нп
|Николя Обе-Кюбель
07:22
|17
|нп
|Тайсон Джост
07:51
|18
|нп
|Алекс Ньюхук
14:39
|25
|нп
|Логан О'Коннор
14:44
|29
|нп
|Натан Маккиннон
21:05
|37
|нп
|Джей Ти Комфер
16:30
|43
|нп
|Даррен Хельм
08:19
|91
|нп
|Назем Кадри
20:00
|92
|нп
|Габриэль Ландеског
20:03
|95
|нп
|Андре Бураковски
15:09
|96
|нп
|Микко Рантанен
22:50
Главные тренеры
|Линди Рафф
|Джаред Беднар
История личных встреч
|05.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|14.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|17.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|19.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|02.12.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|07.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|10.03.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|15.02.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|15.01.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|02.12.2015
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|58
|34
|4
|3
|1
|4
|12
|230-168
|87
|75,0
|2
|Каролина Харрикейнз
|56
|33
|5
|1
|0
|5
|12
|191-134
|83
|74,1
|3
|Флорида Пантерз
|57
|30
|7
|2
|3
|2
|13
|237-167
|83
|72,8
|4
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|55
|28
|7
|2
|4
|2
|12
|192-155
|80
|72,7
|5
|Нью-Йорк Рейнджерс
|56
|31
|1
|4
|2
|3
|15
|169-139
|77
|68,8
|6
|Питтсбург Пингвинз
|58
|28
|4
|2
|5
|4
|15
|188-156
|77
|66,4
|7
|Торонто Мэйпл Лифс
|56
|30
|4
|2
|1
|3
|16
|207-167
|76
|67,9
|8
|Калгари Флэймз
|55
|29
|3
|2
|0
|7
|14
|193-134
|75
|68,2
|9
|Бостон Брюинз
|57
|28
|4
|2
|2
|3
|18
|173-155
|73
|64,0
|10
|Сент-Луис Блюз
|55
|29
|1
|2
|2
|5
|16
|194-151
|71
|64,5
|11
|Лос-Анджелес Кингз
|58
|25
|5
|2
|2
|5
|19
|172-162
|71
|61,2
|12
|Вашингтон Кэпиталз
|57
|25
|3
|2
|2
|7
|18
|185-158
|69
|60,5
|13
|Вегас Голден Найтс
|58
|26
|2
|4
|1
|3
|22
|185-169
|68
|58,6
|14
|Миннесота Уайлд
|54
|24
|4
|4
|3
|0
|19
|203-177
|67
|62,0
|15
|Даллас Старз
|55
|21
|8
|3
|2
|1
|20
|165-160
|67
|60,9
|16
|Нэшвилл Предаторз
|55
|24
|5
|2
|2
|2
|20
|174-155
|66
|60,0
|17
|Эдмонтон Ойлерз
|57
|25
|2
|3
|0
|4
|23
|185-183
|64
|56,1
|18
|Анахайм Дакс
|58
|18
|5
|4
|4
|5
|22
|172-179
|63
|54,3
|19
|Ванкувер Кэнакс
|57
|22
|3
|3
|3
|3
|23
|164-165
|62
|54,4
|20
|Коламбус Блю Джекетс
|57
|19
|6
|3
|2
|1
|26
|190-210
|59
|51,8
|21
|Виннипег Джетс
|56
|21
|2
|1
|4
|6
|22
|167-174
|58
|51,8
|22
|Сан-Хосе Шаркс
|56
|16
|6
|2
|2
|5
|25
|145-179
|55
|49,1
|23
|Детройт Ред Уингз
|56
|13
|8
|3
|1
|5
|26
|163-203
|54
|48,2
|24
|Нью-Йорк Айлендерс
|53
|19
|1
|1
|5
|3
|24
|137-152
|50
|47,2
|25
|Чикаго Блэкхоукс
|57
|12
|5
|3
|2
|6
|29
|144-198
|48
|42,1
|26
|Нью-Джерси Дэвилз
|57
|15
|5
|1
|4
|1
|31
|176-205
|47
|41,2
|27
|Филадельфия Флайерз
|56
|14
|4
|0
|4
|6
|28
|141-193
|46
|41,1
|28
|Баффало Сэйбрз
|58
|15
|1
|2
|1
|7
|32
|154-209
|44
|37,9
|29
|Оттава Сенаторз
|55
|16
|2
|1
|1
|4
|31
|143-179
|43
|39,1
|30
|Сиэтл Кракен
|58
|15
|1
|1
|1
|4
|36
|148-207
|39
|33,6
|31
|Монреаль Канадиенс
|56
|11
|2
|2
|0
|7
|34
|137-212
|37
|33,0
|32
|Аризона Койотс
|55
|12
|3
|1
|4
|0
|35
|132-201
|36
|32,7
Восточная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|56
|33
|5
|1
|0
|5
|12
|191-134
|83
|74,1
|2
|Флорида Пантерз
|57
|30
|7
|2
|3
|2
|13
|237-167
|83
|72,8
|3
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|55
|28
|7
|2
|4
|2
|12
|192-155
|80
|72,7
|4
|Нью-Йорк Рейнджерс
|56
|31
|1
|4
|2
|3
|15
|169-139
|77
|68,8
|5
|Питтсбург Пингвинз
|58
|28
|4
|2
|5
|4
|15
|188-156
|77
|66,4
|6
|Торонто Мэйпл Лифс
|56
|30
|4
|2
|1
|3
|16
|207-167
|76
|67,9
|7
|Бостон Брюинз
|57
|28
|4
|2
|2
|3
|18
|173-155
|73
|64,0
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|57
|25
|3
|2
|2
|7
|18
|185-158
|69
|60,5
|9
|Коламбус Блю Джекетс
|57
|19
|6
|3
|2
|1
|26
|190-210
|59
|51,8
|10
|Детройт Ред Уингз
|56
|13
|8
|3
|1
|5
|26
|163-203
|54
|48,2
|11
|Нью-Йорк Айлендерс
|53
|19
|1
|1
|5
|3
|24
|137-152
|50
|47,2
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|57
|15
|5
|1
|4
|1
|31
|176-205
|47
|41,2
|13
|Филадельфия Флайерз
|56
|14
|4
|0
|4
|6
|28
|141-193
|46
|41,1
|14
|Баффало Сэйбрз
|58
|15
|1
|2
|1
|7
|32
|154-209
|44
|37,9
|15
|Оттава Сенаторз
|55
|16
|2
|1
|1
|4
|31
|143-179
|43
|39,1
|16
|Монреаль Канадиенс
|56
|11
|2
|2
|0
|7
|34
|137-212
|37
|33,0
Западная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|58
|34
|4
|3
|1
|4
|12
|230-168
|87
|75,0
|2
|Калгари Флэймз
|55
|29
|3
|2
|0
|7
|14
|193-134
|75
|68,2
|3
|Сент-Луис Блюз
|55
|29
|1
|2
|2
|5
|16
|194-151
|71
|64,5
|4
|Лос-Анджелес Кингз
|58
|25
|5
|2
|2
|5
|19
|172-162
|71
|61,2
|5
|Вегас Голден Найтс
|58
|26
|2
|4
|1
|3
|22
|185-169
|68
|58,6
|6
|Миннесота Уайлд
|54
|24
|4
|4
|3
|0
|19
|203-177
|67
|62,0
|7
|Даллас Старз
|55
|21
|8
|3
|2
|1
|20
|165-160
|67
|60,9
|8
|Нэшвилл Предаторз
|55
|24
|5
|2
|2
|2
|20
|174-155
|66
|60,0
|9
|Эдмонтон Ойлерз
|57
|25
|2
|3
|0
|4
|23
|185-183
|64
|56,1
|10
|Анахайм Дакс
|58
|18
|5
|4
|4
|5
|22
|172-179
|63
|54,3
|11
|Ванкувер Кэнакс
|57
|22
|3
|3
|3
|3
|23
|164-165
|62
|54,4
|12
|Виннипег Джетс
|56
|21
|2
|1
|4
|6
|22
|167-174
|58
|51,8
|13
|Сан-Хосе Шаркс
|56
|16
|6
|2
|2
|5
|25
|145-179
|55
|49,1
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|57
|12
|5
|3
|2
|6
|29
|144-198
|48
|42,1
|15
|Сиэтл Кракен
|58
|15
|1
|1
|1
|4
|36
|148-207
|39
|33,6
|16
|Аризона Койотс
|55
|12
|3
|1
|4
|0
|35
|132-201
|36
|32,7
Столичный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|56
|33
|5
|1
|0
|5
|12
|191-134
|83
|74,1
|2
|Нью-Йорк Рейнджерс
|56
|31
|1
|4
|2
|3
|15
|169-139
|77
|68,8
|3
|Питтсбург Пингвинз
|58
|28
|4
|2
|5
|4
|15
|188-156
|77
|66,4
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|57
|25
|3
|2
|2
|7
|18
|185-158
|69
|60,5
|5
|Коламбус Блю Джекетс
|57
|19
|6
|3
|2
|1
|26
|190-210
|59
|51,8
|6
|Нью-Йорк Айлендерс
|53
|19
|1
|1
|5
|3
|24
|137-152
|50
|47,2
|7
|Нью-Джерси Дэвилз
|57
|15
|5
|1
|4
|1
|31
|176-205
|47
|41,2
|8
|Филадельфия Флайерз
|56
|14
|4
|0
|4
|6
|28
|141-193
|46
|41,1
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|57
|30
|7
|2
|3
|2
|13
|237-167
|83
|72,8
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|55
|28
|7
|2
|4
|2
|12
|192-155
|80
|72,7
|3
|Торонто Мэйпл Лифс
|56
|30
|4
|2
|1
|3
|16
|207-167
|76
|67,9
|4
|Бостон Брюинз
|57
|28
|4
|2
|2
|3
|18
|173-155
|73
|64,0
|5
|Детройт Ред Уингз
|56
|13
|8
|3
|1
|5
|26
|163-203
|54
|48,2
|6
|Баффало Сэйбрз
|58
|15
|1
|2
|1
|7
|32
|154-209
|44
|37,9
|7
|Оттава Сенаторз
|55
|16
|2
|1
|1
|4
|31
|143-179
|43
|39,1
|8
|Монреаль Канадиенс
|56
|11
|2
|2
|0
|7
|34
|137-212
|37
|33,0
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|58
|34
|4
|3
|1
|4
|12
|230-168
|87
|75,0
|2
|Сент-Луис Блюз
|55
|29
|1
|2
|2
|5
|16
|194-151
|71
|64,5
|3
|Миннесота Уайлд
|54
|24
|4
|4
|3
|0
|19
|203-177
|67
|62,0
|4
|Даллас Старз
|55
|21
|8
|3
|2
|1
|20
|165-160
|67
|60,9
|5
|Нэшвилл Предаторз
|55
|24
|5
|2
|2
|2
|20
|174-155
|66
|60,0
|6
|Виннипег Джетс
|56
|21
|2
|1
|4
|6
|22
|167-174
|58
|51,8
|7
|Чикаго Блэкхоукс
|57
|12
|5
|3
|2
|6
|29
|144-198
|48
|42,1
|8
|Аризона Койотс
|55
|12
|3
|1
|4
|0
|35
|132-201
|36
|32,7
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Калгари Флэймз
|55
|29
|3
|2
|0
|7
|14
|193-134
|75
|68,2
|2
|Лос-Анджелес Кингз
|58
|25
|5
|2
|2
|5
|19
|172-162
|71
|61,2
|3
|Вегас Голден Найтс
|58
|26
|2
|4
|1
|3
|22
|185-169
|68
|58,6
|4
|Эдмонтон Ойлерз
|57
|25
|2
|3
|0
|4
|23
|185-183
|64
|56,1
|5
|Анахайм Дакс
|58
|18
|5
|4
|4
|5
|22
|172-179
|63
|54,3
|6
|Ванкувер Кэнакс
|57
|22
|3
|3
|3
|3
|23
|164-165
|62
|54,4
|7
|Сан-Хосе Шаркс
|56
|16
|6
|2
|2
|5
|25
|145-179
|55
|49,1
|8
|Сиэтл Кракен
|58
|15
|1
|1
|1
|4
|36
|148-207
|39
|33,6