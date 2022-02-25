Свернуть список

Нью-Джерси Дэвилз - Колорадо Эвеланш 09 Марта прямая трансляция

Стадион: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США), вместимость: 17625
09 марта 2022, среда. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Джерси Дэвилз Колорадо Эвеланш

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Джерси Дэвилз - Колорадо Эвеланш, которое состоится 09 Марта 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пруденшиал-центр (Ньюарк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Колорадо Эвеланш
Денвер
32СШАврДжон Гиллис
00:00
50КанадаврНико Доус
59:29
7КанадазщДаги Хэмилтон
19:25
24КанадазщТай Смит
12:50
28КанадазщДэймон Сиверсон
27:00
33КанадазщРайан Грейвз
19:16
71ШвейцариязщЙонас Зигенталер
23:02
76КанадазщПи Кей Суббэн
15:17
55КанадазщМэйсон Гиртсен
02:55
11ШвециянпАндреас Юнссон
11:39
14КанаданпНатан Бастиан
12:08
16СШАнпДжимми Веси
17:20
17БеларусьнпЕгор Шарангович
18:55
18КанаданпДоусон Мерсер
18:39
20КанаданпМайкл Маклауд
13:11
37ЧехиянпПавел Заха
18:02
63ШвециянпЙеспер Братт
16:18
70ШвециянпЙеспер Боквист
12:40
86СШАнпДжек Хьюз
20:48
90СловакиянпТомаш Татар
15:43
35КанадаврДарси Кемпер
57:53
39ЧехияврПавел Францоуз
00:00
3СШАзщДжек Джонсон
16:36
6СШАзщЭрик Джонсон
13:42
7КанадазщДевон Тэйвз
22:50
8КанадазщКейл Макар
25:45
28КанадазщРайан Мюррей
13:21
49КанадазщСамуэль Жирар
22:13
13РоссиянпВалерий Ничушкин
13:58
16КанаданпНиколя Обе-Кюбель
07:22
17КанаданпТайсон Джост
07:51
18КанаданпАлекс Ньюхук
14:39
25КанаданпЛоган О'Коннор
14:44
29КанаданпНатан Маккиннон
21:05
37СШАнпДжей Ти Комфер
16:30
43КанаданпДаррен Хельм
08:19
91КанаданпНазем Кадри
20:00
92ШвециянпГабриэль Ландеског
20:03
95ШвециянпАндре Бураковски
15:09
96ФинляндиянпМикко Рантанен
22:50
Главные тренеры
КанадаЛинди Рафф
КанадаДжаред Беднар
История личных встреч
05.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 5Колорадо Эвеланш
14.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш3 : 1Нью-Джерси Дэвилз
17.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш3 : 0Нью-Джерси Дэвилз
19.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 5Колорадо Эвеланш
02.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш1 : 2Нью-Джерси Дэвилз
07.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз4 : 1Колорадо Эвеланш
10.03.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш3 : 2Нью-Джерси Дэвилз
15.02.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 2Колорадо Эвеланш
15.01.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш3 : 0Нью-Джерси Дэвилз
02.12.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз1 : 2Колорадо Эвеланш
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5834431412230-1688775,0
2 Каролина Харрикейнз5633510512191-1348374,1
3 Флорида Пантерз5730723213237-1678372,8
4 Тампа-Бэй Лайтнинг5528724212192-1558072,7
5 Нью-Йорк Рейнджерс5631142315169-1397768,8
6 Питтсбург Пингвинз5828425415188-1567766,4
7 Торонто Мэйпл Лифс5630421316207-1677667,9
8 Калгари Флэймз5529320714193-1347568,2
9 Бостон Брюинз5728422318173-1557364,0
10 Сент-Луис Блюз5529122516194-1517164,5
11 Лос-Анджелес Кингз5825522519172-1627161,2
12 Вашингтон Кэпиталз5725322718185-1586960,5
13 Вегас Голден Найтс5826241322185-1696858,6
14 Миннесота Уайлд5424443019203-1776762,0
15 Даллас Старз5521832120165-1606760,9
16 Нэшвилл Предаторз5524522220174-1556660,0
17 Эдмонтон Ойлерз5725230423185-1836456,1
18 Анахайм Дакс5818544522172-1796354,3
19 Ванкувер Кэнакс5722333323164-1656254,4
20 Коламбус Блю Джекетс5719632126190-2105951,8
21 Виннипег Джетс5621214622167-1745851,8
22 Сан-Хосе Шаркс5616622525145-1795549,1
23 Детройт Ред Уингз5613831526163-2035448,2
24 Нью-Йорк Айлендерс5319115324137-1525047,2
25 Чикаго Блэкхоукс5712532629144-1984842,1
26 Нью-Джерси Дэвилз5715514131176-2054741,2
27 Филадельфия Флайерз5614404628141-1934641,1
28 Баффало Сэйбрз5815121732154-2094437,9
29 Оттава Сенаторз5516211431143-1794339,1
30 Сиэтл Кракен5815111436148-2073933,6
31 Монреаль Канадиенс5611220734137-2123733,0
32 Аризона Койотс5512314035132-2013632,7
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5633510512191-1348374,1
2 Флорида Пантерз5730723213237-1678372,8
3 Тампа-Бэй Лайтнинг5528724212192-1558072,7
4 Нью-Йорк Рейнджерс5631142315169-1397768,8
5 Питтсбург Пингвинз5828425415188-1567766,4
6 Торонто Мэйпл Лифс5630421316207-1677667,9
7 Бостон Брюинз5728422318173-1557364,0
8 Вашингтон Кэпиталз5725322718185-1586960,5
9 Коламбус Блю Джекетс5719632126190-2105951,8
10 Детройт Ред Уингз5613831526163-2035448,2
11 Нью-Йорк Айлендерс5319115324137-1525047,2
12 Нью-Джерси Дэвилз5715514131176-2054741,2
13 Филадельфия Флайерз5614404628141-1934641,1
14 Баффало Сэйбрз5815121732154-2094437,9
15 Оттава Сенаторз5516211431143-1794339,1
16 Монреаль Канадиенс5611220734137-2123733,0
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5834431412230-1688775,0
2 Калгари Флэймз5529320714193-1347568,2
3 Сент-Луис Блюз5529122516194-1517164,5
4 Лос-Анджелес Кингз5825522519172-1627161,2
5 Вегас Голден Найтс5826241322185-1696858,6
6 Миннесота Уайлд5424443019203-1776762,0
7 Даллас Старз5521832120165-1606760,9
8 Нэшвилл Предаторз5524522220174-1556660,0
9 Эдмонтон Ойлерз5725230423185-1836456,1
10 Анахайм Дакс5818544522172-1796354,3
11 Ванкувер Кэнакс5722333323164-1656254,4
12 Виннипег Джетс5621214622167-1745851,8
13 Сан-Хосе Шаркс5616622525145-1795549,1
14 Чикаго Блэкхоукс5712532629144-1984842,1
15 Сиэтл Кракен5815111436148-2073933,6
16 Аризона Койотс5512314035132-2013632,7
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5633510512191-1348374,1
2 Нью-Йорк Рейнджерс5631142315169-1397768,8
3 Питтсбург Пингвинз5828425415188-1567766,4
4 Вашингтон Кэпиталз5725322718185-1586960,5
5 Коламбус Блю Джекетс5719632126190-2105951,8
6 Нью-Йорк Айлендерс5319115324137-1525047,2
7 Нью-Джерси Дэвилз5715514131176-2054741,2
8 Филадельфия Флайерз5614404628141-1934641,1
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз5730723213237-1678372,8
2 Тампа-Бэй Лайтнинг5528724212192-1558072,7
3 Торонто Мэйпл Лифс5630421316207-1677667,9
4 Бостон Брюинз5728422318173-1557364,0
5 Детройт Ред Уингз5613831526163-2035448,2
6 Баффало Сэйбрз5815121732154-2094437,9
7 Оттава Сенаторз5516211431143-1794339,1
8 Монреаль Канадиенс5611220734137-2123733,0
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5834431412230-1688775,0
2 Сент-Луис Блюз5529122516194-1517164,5
3 Миннесота Уайлд5424443019203-1776762,0
4 Даллас Старз5521832120165-1606760,9
5 Нэшвилл Предаторз5524522220174-1556660,0
6 Виннипег Джетс5621214622167-1745851,8
7 Чикаго Блэкхоукс5712532629144-1984842,1
8 Аризона Койотс5512314035132-2013632,7
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз5529320714193-1347568,2
2 Лос-Анджелес Кингз5825522519172-1627161,2
3 Вегас Голден Найтс5826241322185-1696858,6
4 Эдмонтон Ойлерз5725230423185-1836456,1
5 Анахайм Дакс5818544522172-1796354,3
6 Ванкувер Кэнакс5722333323164-1656254,4
7 Сан-Хосе Шаркс5616622525145-1795549,1
8 Сиэтл Кракен5815111436148-2073933,6

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close