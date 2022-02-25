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Детройт Ред Уингз - Аризона Койотс 09 Марта прямая трансляция

Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 20000
09 марта 2022, среда. 03:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Детройт Ред Уингз Аризона Койотс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Ред Уингз - Аризона Койотс, которое состоится 09 Марта 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Детройт Ред Уингз
Детройт
Аризона Койотс
Глендейл
29ГерманияврТомас Грайсс
03:45
39СШАврАлекс Неделькович
56:15
2СШАзщНик Ледди
22:31
17ЧехиязщФилип Гронек
22:12
18КанадазщМарк Стаал
17:38
28ШвециязщГустав Линдстрём
17:20
53ГерманиязщМориц Зайдер
19:17
82СШАзщДжордан Истерли
18:00
11ЧехиянпФилип Задина
15:21
14КанаданпРобби Фаббри
18:47
23ШвециянпЛукас Рэймонд
14:49
24ШвейцариянпПиус Зутер
15:10
27КанаданпМайкл Расмуссен
15:55
59КанаданпТайлер Бертуцци
15:11
71СШАнпДилан Ларкин
16:10
73СШАнпАдам Эрни
14:25
89КанаданпСэм Ганье
10:08
90КанаданпДжо Велено
13:24
92РоссиянпВладислав Наместников
15:00
15ЧехиянпЯкуб Врана
15:44
31КанадаврСкотт Уэджвуд
00:00
70ЧехияврКарел Веймелка
60:00
6КанадазщДжейкоб Чикран
23:22
14СШАзщШейн Гостисбер
18:37
61КанадазщДайсин Мэйо
20:25
62ШвейцариязщЯнис Мозер
17:31
86ШвециязщАнтон Строльман
21:44
92БеларусьзщВладислав Колячонок
17:17
8СШАнпНик Шмальц
17:01
9СШАнпКлейтон Келлер
15:44
12КанаданпНик Ритчи
13:36
17СШАнпАлекс Гальченюк
14:31
21ШвециянпЛуи Эрикссон
18:10
20КанаданпРайли Нэш
13:54
29КанаданпБарретт Хэйтон
17:19
36СШАнпКристиан Фишер
15:05
63ФинляндиянпМатиас Маччелли
14:45
67КанаданпЛоусон Круз
17:21
72СШАнпТрэвис Бойд
15:27
81СШАнпФил Кессел
00:30
Главные тренеры
СШАДжефф Блэшилл
КанадаАндре Туриньи
История личных встреч
21.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 1 ОТДетройт Ред Уингз
23.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз2 : 5Аризона Койотс
03.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс3 : 1Детройт Ред Уингз
14.11.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз6 : 1Аризона Койотс
01.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз5 : 3Аризона Койотс
13.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 4Детройт Ред Уингз
17.03.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс4 : 5 БДетройт Ред Уингз
14.12.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз1 : 4Аризона Койотс
15.01.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 3 ОТДетройт Ред Уингз
04.12.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз5 : 1Аризона Койотс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5834431412230-1688775,0
2 Каролина Харрикейнз5633510512191-1348374,1
3 Флорида Пантерз5730723213237-1678372,8
4 Тампа-Бэй Лайтнинг5528724212192-1558072,7
5 Торонто Мэйпл Лифс5731421316213-1717868,4
6 Нью-Йорк Рейнджерс5631142315169-1397768,8
7 Питтсбург Пингвинз5828425415188-1567766,4
8 Калгари Флэймз5529320714193-1347568,2
9 Бостон Брюинз5728422318173-1557364,0
10 Сент-Луис Блюз5629122517195-1557163,4
11 Лос-Анджелес Кингз5825522519172-1627161,2
12 Вашингтон Кэпиталз5725322718185-1586960,5
13 Вегас Голден Найтс5826241322185-1696858,6
14 Миннесота Уайлд5424443019203-1776762,0
15 Даллас Старз5521832120165-1606760,9
16 Нэшвилл Предаторз5524522220174-1556660,0
17 Эдмонтон Ойлерз5725230423185-1836456,1
18 Анахайм Дакс5818544522172-1796354,3
19 Ванкувер Кэнакс5722333323164-1656254,4
20 Коламбус Блю Джекетс5719632126190-2105951,8
21 Виннипег Джетс5621214622167-1745851,8
22 Сан-Хосе Шаркс5616622525145-1795549,1
23 Детройт Ред Уингз5713831527165-2125447,4
24 Нью-Йорк Айлендерс5319115324137-1525047,2
25 Чикаго Блэкхоукс5712532629144-1984842,1
26 Нью-Джерси Дэвилз5715514131176-2054741,2
27 Филадельфия Флайерз5614404628141-1934641,1
28 Оттава Сенаторз5617211431147-1804540,2
29 Баффало Сэйбрз5815121732154-2094437,9
30 Сиэтл Кракен5915111437152-2133933,1
31 Аризона Койотс5613314035141-2033833,9
32 Монреаль Канадиенс5611220734137-2123733,0
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5633510512191-1348374,1
2 Флорида Пантерз5730723213237-1678372,8
3 Тампа-Бэй Лайтнинг5528724212192-1558072,7
4 Торонто Мэйпл Лифс5731421316213-1717868,4
5 Нью-Йорк Рейнджерс5631142315169-1397768,8
6 Питтсбург Пингвинз5828425415188-1567766,4
7 Бостон Брюинз5728422318173-1557364,0
8 Вашингтон Кэпиталз5725322718185-1586960,5
9 Коламбус Блю Джекетс5719632126190-2105951,8
10 Детройт Ред Уингз5713831527165-2125447,4
11 Нью-Йорк Айлендерс5319115324137-1525047,2
12 Нью-Джерси Дэвилз5715514131176-2054741,2
13 Филадельфия Флайерз5614404628141-1934641,1
14 Оттава Сенаторз5617211431147-1804540,2
15 Баффало Сэйбрз5815121732154-2094437,9
16 Монреаль Канадиенс5611220734137-2123733,0
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5834431412230-1688775,0
2 Калгари Флэймз5529320714193-1347568,2
3 Сент-Луис Блюз5629122517195-1557163,4
4 Лос-Анджелес Кингз5825522519172-1627161,2
5 Вегас Голден Найтс5826241322185-1696858,6
6 Миннесота Уайлд5424443019203-1776762,0
7 Даллас Старз5521832120165-1606760,9
8 Нэшвилл Предаторз5524522220174-1556660,0
9 Эдмонтон Ойлерз5725230423185-1836456,1
10 Анахайм Дакс5818544522172-1796354,3
11 Ванкувер Кэнакс5722333323164-1656254,4
12 Виннипег Джетс5621214622167-1745851,8
13 Сан-Хосе Шаркс5616622525145-1795549,1
14 Чикаго Блэкхоукс5712532629144-1984842,1
15 Сиэтл Кракен5915111437152-2133933,1
16 Аризона Койотс5613314035141-2033833,9
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5633510512191-1348374,1
2 Нью-Йорк Рейнджерс5631142315169-1397768,8
3 Питтсбург Пингвинз5828425415188-1567766,4
4 Вашингтон Кэпиталз5725322718185-1586960,5
5 Коламбус Блю Джекетс5719632126190-2105951,8
6 Нью-Йорк Айлендерс5319115324137-1525047,2
7 Нью-Джерси Дэвилз5715514131176-2054741,2
8 Филадельфия Флайерз5614404628141-1934641,1
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз5730723213237-1678372,8
2 Тампа-Бэй Лайтнинг5528724212192-1558072,7
3 Торонто Мэйпл Лифс5731421316213-1717868,4
4 Бостон Брюинз5728422318173-1557364,0
5 Детройт Ред Уингз5713831527165-2125447,4
6 Оттава Сенаторз5617211431147-1804540,2
7 Баффало Сэйбрз5815121732154-2094437,9
8 Монреаль Канадиенс5611220734137-2123733,0
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5834431412230-1688775,0
2 Сент-Луис Блюз5629122517195-1557163,4
3 Миннесота Уайлд5424443019203-1776762,0
4 Даллас Старз5521832120165-1606760,9
5 Нэшвилл Предаторз5524522220174-1556660,0
6 Виннипег Джетс5621214622167-1745851,8
7 Чикаго Блэкхоукс5712532629144-1984842,1
8 Аризона Койотс5613314035141-2033833,9
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз5529320714193-1347568,2
2 Лос-Анджелес Кингз5825522519172-1627161,2
3 Вегас Голден Найтс5826241322185-1696858,6
4 Эдмонтон Ойлерз5725230423185-1836456,1
5 Анахайм Дакс5818544522172-1796354,3
6 Ванкувер Кэнакс5722333323164-1656254,4
7 Сан-Хосе Шаркс5616622525145-1795549,1
8 Сиэтл Кракен5915111437152-2133933,1

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