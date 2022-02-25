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Торонто Мэйпл Лифс - Сиэтл Кракен 09 Марта прямая трансляция

Стадион: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада), вместимость: 20270
09 марта 2022, среда. 03:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Торонто Мэйпл Лифс Сиэтл Кракен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торонто Мэйпл Лифс - Сиэтл Кракен, которое состоится 09 Марта 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Сиэтл Кракен
Сиэтл
35ЧехияврПетр Мразек
00:00
36СШАврДжек Кэмпбелл
60:00
3СШАзщДжастин Холл
22:38
23КанадазщТрэвис Дермотт
15:10
37ШвециязщТимоти Лильегрен
16:38
44КанадазщМорган Райлли
22:33
46РоссиязщИлья Любушкин
13:22
78КанадазщТи Джей Броди
24:24
15КанаданпАлександр Керфут
13:07
16КанаданпМитчелл Марнер
20:56
24КанаданпУэйн Симмондс
09:17
34СШАнпОстон Мэттьюс
20:22
47ШвециянпПьер Энгвалль
12:47
58КанаданпМайкл Бантинг
15:35
64ЧехиянпДавид Кемпф
14:05
65РоссиянпИлья Михеев
14:38
88ШвециянпВильям Нюландер
15:05
89СШАнпНиколас Робертсон
11:53
91КанаданпДжон Таварес
16:27
25ЧехиянпОндржей Каше
13:03
31ГерманияврФилипп Грубауэр
57:57
60КанадаврКрис Дриджер
00:00
5КанадазщМарк Джордано
20:23
6ШвециязщАдам Ларссон
20:25
24КанадазщДжейми Олексяк
16:29
28КанадазщКарсон Суси
18:20
29КанадазщВинс Данн
20:01
55КанадазщЖереми Лозон
18:59
7КанаданпДжордан Эберле
16:36
15КанаданпРайли Шихан
11:09
16КанаданпДжаред Макканн
16:02
17КанаданпДжейден Шварц
18:28
19ШвециянпКалле Йернкрок
18:18
21ШвециянпАлександер Веннберг
20:31
22СШАнпМэйсон Эпплтон
12:50
37КанаданпЯнни Гурд
16:04
43СШАнпКолин Блэквелл
15:08
67КанаданпМорган Гики
09:11
72ФинляндиянпЙоонас Донской
09:59
90ШвециянпМаркус Юханссон
13:31
Главные тренеры
КанадаШелдон Киф
КанадаДэйв Хэкстол
История личных встреч
15.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен2 : 6Торонто Мэйпл Лифс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5834431412230-1688775,0
2 Каролина Харрикейнз5633510512191-1348374,1
3 Флорида Пантерз5730723213237-1678372,8
4 Тампа-Бэй Лайтнинг5528724212192-1558072,7
5 Торонто Мэйпл Лифс5731421316213-1717868,4
6 Нью-Йорк Рейнджерс5631142315169-1397768,8
7 Питтсбург Пингвинз5828425415188-1567766,4
8 Калгари Флэймз5529320714193-1347568,2
9 Бостон Брюинз5728422318173-1557364,0
10 Сент-Луис Блюз5629122517195-1557163,4
11 Лос-Анджелес Кингз5825522519172-1627161,2
12 Вашингтон Кэпиталз5725322718185-1586960,5
13 Вегас Голден Найтс5826241322185-1696858,6
14 Миннесота Уайлд5424443019203-1776762,0
15 Даллас Старз5521832120165-1606760,9
16 Нэшвилл Предаторз5524522220174-1556660,0
17 Эдмонтон Ойлерз5725230423185-1836456,1
18 Анахайм Дакс5818544522172-1796354,3
19 Ванкувер Кэнакс5722333323164-1656254,4
20 Коламбус Блю Джекетс5719632126190-2105951,8
21 Виннипег Джетс5621214622167-1745851,8
22 Сан-Хосе Шаркс5616622525145-1795549,1
23 Детройт Ред Уингз5713831527165-2125447,4
24 Нью-Йорк Айлендерс5319115324137-1525047,2
25 Чикаго Блэкхоукс5712532629144-1984842,1
26 Нью-Джерси Дэвилз5715514131176-2054741,2
27 Филадельфия Флайерз5614404628141-1934641,1
28 Оттава Сенаторз5617211431147-1804540,2
29 Баффало Сэйбрз5815121732154-2094437,9
30 Сиэтл Кракен5915111437152-2133933,1
31 Аризона Койотс5613314035141-2033833,9
32 Монреаль Канадиенс5611220734137-2123733,0
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5633510512191-1348374,1
2 Флорида Пантерз5730723213237-1678372,8
3 Тампа-Бэй Лайтнинг5528724212192-1558072,7
4 Торонто Мэйпл Лифс5731421316213-1717868,4
5 Нью-Йорк Рейнджерс5631142315169-1397768,8
6 Питтсбург Пингвинз5828425415188-1567766,4
7 Бостон Брюинз5728422318173-1557364,0
8 Вашингтон Кэпиталз5725322718185-1586960,5
9 Коламбус Блю Джекетс5719632126190-2105951,8
10 Детройт Ред Уингз5713831527165-2125447,4
11 Нью-Йорк Айлендерс5319115324137-1525047,2
12 Нью-Джерси Дэвилз5715514131176-2054741,2
13 Филадельфия Флайерз5614404628141-1934641,1
14 Оттава Сенаторз5617211431147-1804540,2
15 Баффало Сэйбрз5815121732154-2094437,9
16 Монреаль Канадиенс5611220734137-2123733,0
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5834431412230-1688775,0
2 Калгари Флэймз5529320714193-1347568,2
3 Сент-Луис Блюз5629122517195-1557163,4
4 Лос-Анджелес Кингз5825522519172-1627161,2
5 Вегас Голден Найтс5826241322185-1696858,6
6 Миннесота Уайлд5424443019203-1776762,0
7 Даллас Старз5521832120165-1606760,9
8 Нэшвилл Предаторз5524522220174-1556660,0
9 Эдмонтон Ойлерз5725230423185-1836456,1
10 Анахайм Дакс5818544522172-1796354,3
11 Ванкувер Кэнакс5722333323164-1656254,4
12 Виннипег Джетс5621214622167-1745851,8
13 Сан-Хосе Шаркс5616622525145-1795549,1
14 Чикаго Блэкхоукс5712532629144-1984842,1
15 Сиэтл Кракен5915111437152-2133933,1
16 Аризона Койотс5613314035141-2033833,9
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5633510512191-1348374,1
2 Нью-Йорк Рейнджерс5631142315169-1397768,8
3 Питтсбург Пингвинз5828425415188-1567766,4
4 Вашингтон Кэпиталз5725322718185-1586960,5
5 Коламбус Блю Джекетс5719632126190-2105951,8
6 Нью-Йорк Айлендерс5319115324137-1525047,2
7 Нью-Джерси Дэвилз5715514131176-2054741,2
8 Филадельфия Флайерз5614404628141-1934641,1
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз5730723213237-1678372,8
2 Тампа-Бэй Лайтнинг5528724212192-1558072,7
3 Торонто Мэйпл Лифс5731421316213-1717868,4
4 Бостон Брюинз5728422318173-1557364,0
5 Детройт Ред Уингз5713831527165-2125447,4
6 Оттава Сенаторз5617211431147-1804540,2
7 Баффало Сэйбрз5815121732154-2094437,9
8 Монреаль Канадиенс5611220734137-2123733,0
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5834431412230-1688775,0
2 Сент-Луис Блюз5629122517195-1557163,4
3 Миннесота Уайлд5424443019203-1776762,0
4 Даллас Старз5521832120165-1606760,9
5 Нэшвилл Предаторз5524522220174-1556660,0
6 Виннипег Джетс5621214622167-1745851,8
7 Чикаго Блэкхоукс5712532629144-1984842,1
8 Аризона Койотс5613314035141-2033833,9
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз5529320714193-1347568,2
2 Лос-Анджелес Кингз5825522519172-1627161,2
3 Вегас Голден Найтс5826241322185-1696858,6
4 Эдмонтон Ойлерз5725230423185-1836456,1
5 Анахайм Дакс5818544522172-1796354,3
6 Ванкувер Кэнакс5722333323164-1656254,4
7 Сан-Хосе Шаркс5616622525145-1795549,1
8 Сиэтл Кракен5915111437152-2133933,1

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