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Миннесота Уайлд - Нью-Йорк Рейнджерс 09 Марта прямая трансляция

Стадион: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США), вместимость: 19326
09 марта 2022, среда. 04:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд Нью-Йорк Рейнджерс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Миннесота Уайлд - Нью-Йорк Рейнджерс, которое состоится 09 Марта 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эксел Энерджи-центр (Сент-Пол, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
33КанадаврКэм Тальбо
34ФинляндияврКаапо Кяхкёнен
4СШАзщДжон Меррилл
24КанадазщМэтт Дамба
25ШвециязщЮнас Бродин
29РоссиязщДмитрий Куликов
46КанадазщДжаред Сперджен
47СШАзщАлекс Голигоски
7ГерманиянпНико Штурм
12СШАнпМэтт Болди
14ШвециянпЙоэль Эрикссон Эк
17КанаданпМаркус Фолиньо
21СШАнпБрэндон Дюхайм
22ШвейцариянпКевин Фиала
27СШАнпНик Бьюгстад
36НорвегиянпМатс Цуккарелло
38СШАнпРайан Хартман
89КанаданпФредерик Годро
97РоссиянпКирилл Капризов
18СШАнпДжордан Гринвей
31РоссияврИгорь Шестёркин
40РоссияврАлександр Георгиев
8СШАзщДжейкоб Труба
12ШвециязщПатрик Немет
23СШАзщАдам Фокс
45КанадазщБрэйден Шнайдер
55СШАзщРайан Линдгрен
79СШАзщК'Андре Миллер
10РоссиянпАртемий Панарин
13КанаданпАлекси Лафренье
16КанаданпРайан Строум
20СШАнпКрис Крайдер
21КанаданпБаркли Гудроу
26СШАнпТимоти Геттингер
29КанаданпДрайден Хант
72ЧехиянпФилип Хитил
75КанаданпРайан Ривз
76СШАнпДжонни Бродзински
93ШвециянпМика Зибанеджад
15КанаданпЖюльен Готье
Главные тренеры
КанадаДин Эвасон
КанадаЖерар Галлан
История личных встреч
29.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 3Миннесота Уайлд
14.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд3 : 4 БНью-Йорк Рейнджерс
26.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 2 ОТМиннесота Уайлд
17.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд5 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
22.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс1 : 4Миннесота Уайлд
24.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс1 : 4Миннесота Уайлд
14.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд3 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
19.03.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд2 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
24.12.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 7Миннесота Уайлд
05.02.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 2Миннесота Уайлд
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5834431412230-1688775,0
2 Каролина Харрикейнз5633510512191-1348374,1
3 Флорида Пантерз5730723213237-1678372,8
4 Тампа-Бэй Лайтнинг5528724212192-1558072,7
5 Торонто Мэйпл Лифс5731421316213-1717868,4
6 Нью-Йорк Рейнджерс5631142315169-1397768,8
7 Питтсбург Пингвинз5828425415188-1567766,4
8 Калгари Флэймз5529320714193-1347568,2
9 Бостон Брюинз5728422318173-1557364,0
10 Сент-Луис Блюз5629122517195-1557163,4
11 Лос-Анджелес Кингз5825522519172-1627161,2
12 Вашингтон Кэпиталз5725322718185-1586960,5
13 Вегас Голден Найтс5826241322185-1696858,6
14 Миннесота Уайлд5424443019203-1776762,0
15 Даллас Старз5521832120165-1606760,9
16 Нэшвилл Предаторз5524522220174-1556660,0
17 Эдмонтон Ойлерз5725230423185-1836456,1
18 Анахайм Дакс5818544522172-1796354,3
19 Ванкувер Кэнакс5722333323164-1656254,4
20 Коламбус Блю Джекетс5719632126190-2105951,8
21 Виннипег Джетс5621214622167-1745851,8
22 Сан-Хосе Шаркс5616622525145-1795549,1
23 Детройт Ред Уингз5713831527165-2125447,4
24 Нью-Йорк Айлендерс5319115324137-1525047,2
25 Чикаго Блэкхоукс5712532629144-1984842,1
26 Нью-Джерси Дэвилз5715514131176-2054741,2
27 Филадельфия Флайерз5614404628141-1934641,1
28 Оттава Сенаторз5617211431147-1804540,2
29 Баффало Сэйбрз5815121732154-2094437,9
30 Сиэтл Кракен5915111437152-2133933,1
31 Аризона Койотс5613314035141-2033833,9
32 Монреаль Канадиенс5611220734137-2123733,0
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5633510512191-1348374,1
2 Флорида Пантерз5730723213237-1678372,8
3 Тампа-Бэй Лайтнинг5528724212192-1558072,7
4 Торонто Мэйпл Лифс5731421316213-1717868,4
5 Нью-Йорк Рейнджерс5631142315169-1397768,8
6 Питтсбург Пингвинз5828425415188-1567766,4
7 Бостон Брюинз5728422318173-1557364,0
8 Вашингтон Кэпиталз5725322718185-1586960,5
9 Коламбус Блю Джекетс5719632126190-2105951,8
10 Детройт Ред Уингз5713831527165-2125447,4
11 Нью-Йорк Айлендерс5319115324137-1525047,2
12 Нью-Джерси Дэвилз5715514131176-2054741,2
13 Филадельфия Флайерз5614404628141-1934641,1
14 Оттава Сенаторз5617211431147-1804540,2
15 Баффало Сэйбрз5815121732154-2094437,9
16 Монреаль Канадиенс5611220734137-2123733,0
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5834431412230-1688775,0
2 Калгари Флэймз5529320714193-1347568,2
3 Сент-Луис Блюз5629122517195-1557163,4
4 Лос-Анджелес Кингз5825522519172-1627161,2
5 Вегас Голден Найтс5826241322185-1696858,6
6 Миннесота Уайлд5424443019203-1776762,0
7 Даллас Старз5521832120165-1606760,9
8 Нэшвилл Предаторз5524522220174-1556660,0
9 Эдмонтон Ойлерз5725230423185-1836456,1
10 Анахайм Дакс5818544522172-1796354,3
11 Ванкувер Кэнакс5722333323164-1656254,4
12 Виннипег Джетс5621214622167-1745851,8
13 Сан-Хосе Шаркс5616622525145-1795549,1
14 Чикаго Блэкхоукс5712532629144-1984842,1
15 Сиэтл Кракен5915111437152-2133933,1
16 Аризона Койотс5613314035141-2033833,9
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5633510512191-1348374,1
2 Нью-Йорк Рейнджерс5631142315169-1397768,8
3 Питтсбург Пингвинз5828425415188-1567766,4
4 Вашингтон Кэпиталз5725322718185-1586960,5
5 Коламбус Блю Джекетс5719632126190-2105951,8
6 Нью-Йорк Айлендерс5319115324137-1525047,2
7 Нью-Джерси Дэвилз5715514131176-2054741,2
8 Филадельфия Флайерз5614404628141-1934641,1
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз5730723213237-1678372,8
2 Тампа-Бэй Лайтнинг5528724212192-1558072,7
3 Торонто Мэйпл Лифс5731421316213-1717868,4
4 Бостон Брюинз5728422318173-1557364,0
5 Детройт Ред Уингз5713831527165-2125447,4
6 Оттава Сенаторз5617211431147-1804540,2
7 Баффало Сэйбрз5815121732154-2094437,9
8 Монреаль Канадиенс5611220734137-2123733,0
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5834431412230-1688775,0
2 Сент-Луис Блюз5629122517195-1557163,4
3 Миннесота Уайлд5424443019203-1776762,0
4 Даллас Старз5521832120165-1606760,9
5 Нэшвилл Предаторз5524522220174-1556660,0
6 Виннипег Джетс5621214622167-1745851,8
7 Чикаго Блэкхоукс5712532629144-1984842,1
8 Аризона Койотс5613314035141-2033833,9
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз5529320714193-1347568,2
2 Лос-Анджелес Кингз5825522519172-1627161,2
3 Вегас Голден Найтс5826241322185-1696858,6
4 Эдмонтон Ойлерз5725230423185-1836456,1
5 Анахайм Дакс5818544522172-1796354,3
6 Ванкувер Кэнакс5722333323164-1656254,4
7 Сан-Хосе Шаркс5616622525145-1795549,1
8 Сиэтл Кракен5915111437152-2133933,1

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