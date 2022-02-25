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Виннипег Джетс - Тампа-Бэй Лайтнинг 09 Марта прямая трансляция

Стадион: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада), вместимость: 15325
09 марта 2022, среда. 04:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Виннипег Джетс Тампа-Бэй Лайтнинг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Виннипег Джетс - Тампа-Бэй Лайтнинг, которое состоится 09 Марта 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Виннипег Джетс
Виннипег
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1КанадаврЭрик Комри
37СШАврКоннор Хеллебайк
2КанадазщДилан Демело
4СШАзщНил Пионк
5КанадазщБренден Диллон
44КанадазщДжош Моррисси
64КанадазщЛоган Стэнли
88СШАзщНейт Шмидт
9СШАнпЭндрю Копп
12КанаданпДженсен Харкинс
17КанаданпАдам Лаури
21СШАнпДоминик Тонинато
25СШАнпПол Штястны
26СШАнпБлейк Уилер
27ДаниянпНиколай Элерс
55КанаданпМарк Шайфли
71РоссиянпЕвгений Свечников
80КанаданпПьер-Люк Дюбуа
81СШАнпКайл Коннор
93ФинляндиянпКристиан Весалайнен
1КанадаврБрайан Эллиотт
88РоссияврАндрей Василевский
27СШАзщРайан Макдона
44ЧехиязщЯн Рутта
77ШвециязщВиктор Хедман
81СловакиязщЭрик Чернак
98РоссиязщМихаил Сергачёв
24СШАзщЗак Богосян
7КанаданпМэтью Жозеф
10КанаданпКори Перри
14СШАнпПэт Марун
16КанаданпТейлор Рэддиш
17КанаданпАлекс Киллорн
18ЧехиянпОндржей Палат
21КанаданпБрейден Пойнт
41ФранциянпПьер-Эдуар Белльмар
71КанаданпЭнтони Чирелли
79СШАнпРосс Колтон
86РоссиянпНикита Кучеров
91КанаданпСтивен Стэмкос
Главные тренеры
КанадаДэйв Лоури (и.о.)
КанадаДжон Купер
История личных встреч
18.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс1 : 7Тампа-Бэй Лайтнинг
17.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг3 : 4Виннипег Джетс
06.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг5 : 2Виннипег Джетс
17.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс5 : 4 ОТТампа-Бэй Лайтнинг
31.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс3 : 1Тампа-Бэй Лайтнинг
10.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 3 ОТВиннипег Джетс
12.02.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс1 : 4Тампа-Бэй Лайтнинг
04.01.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 6Виннипег Джетс
19.02.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг6 : 5 БВиннипег Джетс
24.10.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс3 : 4 ОТТампа-Бэй Лайтнинг
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5834431412230-1688775,0
2 Каролина Харрикейнз5633510512191-1348374,1
3 Флорида Пантерз5730723213237-1678372,8
4 Тампа-Бэй Лайтнинг5528724212192-1558072,7
5 Торонто Мэйпл Лифс5731421316213-1717868,4
6 Нью-Йорк Рейнджерс5631142315169-1397768,8
7 Питтсбург Пингвинз5828425415188-1567766,4
8 Калгари Флэймз5529320714193-1347568,2
9 Бостон Брюинз5728422318173-1557364,0
10 Сент-Луис Блюз5629122517195-1557163,4
11 Лос-Анджелес Кингз5825522519172-1627161,2
12 Вашингтон Кэпиталз5725322718185-1586960,5
13 Вегас Голден Найтс5826241322185-1696858,6
14 Миннесота Уайлд5424443019203-1776762,0
15 Даллас Старз5521832120165-1606760,9
16 Нэшвилл Предаторз5524522220174-1556660,0
17 Эдмонтон Ойлерз5725230423185-1836456,1
18 Анахайм Дакс5818544522172-1796354,3
19 Ванкувер Кэнакс5722333323164-1656254,4
20 Коламбус Блю Джекетс5719632126190-2105951,8
21 Виннипег Джетс5621214622167-1745851,8
22 Сан-Хосе Шаркс5616622525145-1795549,1
23 Детройт Ред Уингз5713831527165-2125447,4
24 Нью-Йорк Айлендерс5319115324137-1525047,2
25 Чикаго Блэкхоукс5712532629144-1984842,1
26 Нью-Джерси Дэвилз5715514131176-2054741,2
27 Филадельфия Флайерз5614404628141-1934641,1
28 Оттава Сенаторз5617211431147-1804540,2
29 Баффало Сэйбрз5815121732154-2094437,9
30 Сиэтл Кракен5915111437152-2133933,1
31 Аризона Койотс5613314035141-2033833,9
32 Монреаль Канадиенс5611220734137-2123733,0
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5633510512191-1348374,1
2 Флорида Пантерз5730723213237-1678372,8
3 Тампа-Бэй Лайтнинг5528724212192-1558072,7
4 Торонто Мэйпл Лифс5731421316213-1717868,4
5 Нью-Йорк Рейнджерс5631142315169-1397768,8
6 Питтсбург Пингвинз5828425415188-1567766,4
7 Бостон Брюинз5728422318173-1557364,0
8 Вашингтон Кэпиталз5725322718185-1586960,5
9 Коламбус Блю Джекетс5719632126190-2105951,8
10 Детройт Ред Уингз5713831527165-2125447,4
11 Нью-Йорк Айлендерс5319115324137-1525047,2
12 Нью-Джерси Дэвилз5715514131176-2054741,2
13 Филадельфия Флайерз5614404628141-1934641,1
14 Оттава Сенаторз5617211431147-1804540,2
15 Баффало Сэйбрз5815121732154-2094437,9
16 Монреаль Канадиенс5611220734137-2123733,0
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5834431412230-1688775,0
2 Калгари Флэймз5529320714193-1347568,2
3 Сент-Луис Блюз5629122517195-1557163,4
4 Лос-Анджелес Кингз5825522519172-1627161,2
5 Вегас Голден Найтс5826241322185-1696858,6
6 Миннесота Уайлд5424443019203-1776762,0
7 Даллас Старз5521832120165-1606760,9
8 Нэшвилл Предаторз5524522220174-1556660,0
9 Эдмонтон Ойлерз5725230423185-1836456,1
10 Анахайм Дакс5818544522172-1796354,3
11 Ванкувер Кэнакс5722333323164-1656254,4
12 Виннипег Джетс5621214622167-1745851,8
13 Сан-Хосе Шаркс5616622525145-1795549,1
14 Чикаго Блэкхоукс5712532629144-1984842,1
15 Сиэтл Кракен5915111437152-2133933,1
16 Аризона Койотс5613314035141-2033833,9
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5633510512191-1348374,1
2 Нью-Йорк Рейнджерс5631142315169-1397768,8
3 Питтсбург Пингвинз5828425415188-1567766,4
4 Вашингтон Кэпиталз5725322718185-1586960,5
5 Коламбус Блю Джекетс5719632126190-2105951,8
6 Нью-Йорк Айлендерс5319115324137-1525047,2
7 Нью-Джерси Дэвилз5715514131176-2054741,2
8 Филадельфия Флайерз5614404628141-1934641,1
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз5730723213237-1678372,8
2 Тампа-Бэй Лайтнинг5528724212192-1558072,7
3 Торонто Мэйпл Лифс5731421316213-1717868,4
4 Бостон Брюинз5728422318173-1557364,0
5 Детройт Ред Уингз5713831527165-2125447,4
6 Оттава Сенаторз5617211431147-1804540,2
7 Баффало Сэйбрз5815121732154-2094437,9
8 Монреаль Канадиенс5611220734137-2123733,0
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5834431412230-1688775,0
2 Сент-Луис Блюз5629122517195-1557163,4
3 Миннесота Уайлд5424443019203-1776762,0
4 Даллас Старз5521832120165-1606760,9
5 Нэшвилл Предаторз5524522220174-1556660,0
6 Виннипег Джетс5621214622167-1745851,8
7 Чикаго Блэкхоукс5712532629144-1984842,1
8 Аризона Койотс5613314035141-2033833,9
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз5529320714193-1347568,2
2 Лос-Анджелес Кингз5825522519172-1627161,2
3 Вегас Голден Найтс5826241322185-1696858,6
4 Эдмонтон Ойлерз5725230423185-1836456,1
5 Анахайм Дакс5818544522172-1796354,3
6 Ванкувер Кэнакс5722333323164-1656254,4
7 Сан-Хосе Шаркс5616622525145-1795549,1
8 Сиэтл Кракен5915111437152-2133933,1

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