Сент-Луис Блюз - Оттава Сенаторз 09 Марта прямая трансляция
Стадион: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США), вместимость: 19808
09 марта 2022, среда. 04:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сент-Луис Блюз - Оттава Сенаторз, которое состоится 09 Марта 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Оттава Сенаторз
Оттава
|35
|вр
|Вилле Хуссо
|50
|вр
|Джордан Биннингтон
|41
|зщ
|Роберт Бортуццо
|46
|зщ
|Джейк Уолман
|47
|зщ
|Тори Крюг
|55
|зщ
|Колтон Парэйко
|72
|зщ
|Джастин Фолк
|77
|зщ
|Нико Миккола
|10
|нп
|Брэйден Шенн
|18
|нп
|Роберт Томас
|20
|нп
|Брэндон Саад
|21
|нп
|Тайлер Бозак
|25
|нп
|Джордан Кайру
|49
|нп
|Иван Барбашёв
|57
|нп
|Дэвид Перрон
|89
|нп
|Павел Бучневич
|90
|нп
|Райан О'Райлли
|91
|нп
|Владимир Тарасенко
|28
|нп
|Маккензи Макикерн
|65
|нп
|Алексей Торопченко
|31
|вр
|Антон Форсберг
|32
|вр
|Филип Густавссон
|2
|зщ
|Артём Зуб
|3
|зщ
|Джош Браун
|5
|зщ
|Ник Холден
|22
|зщ
|Никита Зайцев
|26
|зщ
|Эрик Бреннстрём
|72
|зщ
|Тома Шабо
|7
|нп
|Брэди Ткачук
|9
|нп
|Джош Норрис
|10
|нп
|Алекс Форментон
|13
|нп
|Зак Сэнфорд
|16
|нп
|Остин Уотсон
|17
|нп
|Адам Годетт
|18
|нп
|Тим Штюцле
|21
|нп
|Ник Пол
|27
|нп
|Дилан Гэмбрелл
|28
|нп
|Коннор Браун
|36
|нп
|Колин Уайт
|45
|нп
|Паркер Келли
Главные тренеры
|Крэйг Берюбе
|Ди Джей Смит
История личных встреч
|16.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|11.10.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|15.03.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|20.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|24.01.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|19.01.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|08.02.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 6
|18.01.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|02.03.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|05.01.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|58
|34
|4
|3
|1
|4
|12
|230-168
|87
|75,0
|2
|Каролина Харрикейнз
|56
|33
|5
|1
|0
|5
|12
|191-134
|83
|74,1
|3
|Флорида Пантерз
|57
|30
|7
|2
|3
|2
|13
|237-167
|83
|72,8
|4
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|55
|28
|7
|2
|4
|2
|12
|192-155
|80
|72,7
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|57
|31
|4
|2
|1
|3
|16
|213-171
|78
|68,4
|6
|Нью-Йорк Рейнджерс
|56
|31
|1
|4
|2
|3
|15
|169-139
|77
|68,8
|7
|Питтсбург Пингвинз
|58
|28
|4
|2
|5
|4
|15
|188-156
|77
|66,4
|8
|Калгари Флэймз
|55
|29
|3
|2
|0
|7
|14
|193-134
|75
|68,2
|9
|Бостон Брюинз
|57
|28
|4
|2
|2
|3
|18
|173-155
|73
|64,0
|10
|Сент-Луис Блюз
|56
|29
|1
|2
|2
|5
|17
|195-155
|71
|63,4
|11
|Лос-Анджелес Кингз
|58
|25
|5
|2
|2
|5
|19
|172-162
|71
|61,2
|12
|Вашингтон Кэпиталз
|57
|25
|3
|2
|2
|7
|18
|185-158
|69
|60,5
|13
|Вегас Голден Найтс
|58
|26
|2
|4
|1
|3
|22
|185-169
|68
|58,6
|14
|Миннесота Уайлд
|54
|24
|4
|4
|3
|0
|19
|203-177
|67
|62,0
|15
|Даллас Старз
|55
|21
|8
|3
|2
|1
|20
|165-160
|67
|60,9
|16
|Нэшвилл Предаторз
|55
|24
|5
|2
|2
|2
|20
|174-155
|66
|60,0
|17
|Эдмонтон Ойлерз
|57
|25
|2
|3
|0
|4
|23
|185-183
|64
|56,1
|18
|Анахайм Дакс
|58
|18
|5
|4
|4
|5
|22
|172-179
|63
|54,3
|19
|Ванкувер Кэнакс
|57
|22
|3
|3
|3
|3
|23
|164-165
|62
|54,4
|20
|Коламбус Блю Джекетс
|57
|19
|6
|3
|2
|1
|26
|190-210
|59
|51,8
|21
|Виннипег Джетс
|56
|21
|2
|1
|4
|6
|22
|167-174
|58
|51,8
|22
|Сан-Хосе Шаркс
|56
|16
|6
|2
|2
|5
|25
|145-179
|55
|49,1
|23
|Детройт Ред Уингз
|57
|13
|8
|3
|1
|5
|27
|165-212
|54
|47,4
|24
|Нью-Йорк Айлендерс
|53
|19
|1
|1
|5
|3
|24
|137-152
|50
|47,2
|25
|Чикаго Блэкхоукс
|57
|12
|5
|3
|2
|6
|29
|144-198
|48
|42,1
|26
|Нью-Джерси Дэвилз
|57
|15
|5
|1
|4
|1
|31
|176-205
|47
|41,2
|27
|Филадельфия Флайерз
|56
|14
|4
|0
|4
|6
|28
|141-193
|46
|41,1
|28
|Оттава Сенаторз
|56
|17
|2
|1
|1
|4
|31
|147-180
|45
|40,2
|29
|Баффало Сэйбрз
|58
|15
|1
|2
|1
|7
|32
|154-209
|44
|37,9
|30
|Сиэтл Кракен
|59
|15
|1
|1
|1
|4
|37
|152-213
|39
|33,1
|31
|Аризона Койотс
|56
|13
|3
|1
|4
|0
|35
|141-203
|38
|33,9
|32
|Монреаль Канадиенс
|56
|11
|2
|2
|0
|7
|34
|137-212
|37
|33,0
Восточная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|56
|33
|5
|1
|0
|5
|12
|191-134
|83
|74,1
|2
|Флорида Пантерз
|57
|30
|7
|2
|3
|2
|13
|237-167
|83
|72,8
|3
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|55
|28
|7
|2
|4
|2
|12
|192-155
|80
|72,7
|4
|Торонто Мэйпл Лифс
|57
|31
|4
|2
|1
|3
|16
|213-171
|78
|68,4
|5
|Нью-Йорк Рейнджерс
|56
|31
|1
|4
|2
|3
|15
|169-139
|77
|68,8
|6
|Питтсбург Пингвинз
|58
|28
|4
|2
|5
|4
|15
|188-156
|77
|66,4
|7
|Бостон Брюинз
|57
|28
|4
|2
|2
|3
|18
|173-155
|73
|64,0
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|57
|25
|3
|2
|2
|7
|18
|185-158
|69
|60,5
|9
|Коламбус Блю Джекетс
|57
|19
|6
|3
|2
|1
|26
|190-210
|59
|51,8
|10
|Детройт Ред Уингз
|57
|13
|8
|3
|1
|5
|27
|165-212
|54
|47,4
|11
|Нью-Йорк Айлендерс
|53
|19
|1
|1
|5
|3
|24
|137-152
|50
|47,2
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|57
|15
|5
|1
|4
|1
|31
|176-205
|47
|41,2
|13
|Филадельфия Флайерз
|56
|14
|4
|0
|4
|6
|28
|141-193
|46
|41,1
|14
|Оттава Сенаторз
|56
|17
|2
|1
|1
|4
|31
|147-180
|45
|40,2
|15
|Баффало Сэйбрз
|58
|15
|1
|2
|1
|7
|32
|154-209
|44
|37,9
|16
|Монреаль Канадиенс
|56
|11
|2
|2
|0
|7
|34
|137-212
|37
|33,0
Западная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|58
|34
|4
|3
|1
|4
|12
|230-168
|87
|75,0
|2
|Калгари Флэймз
|55
|29
|3
|2
|0
|7
|14
|193-134
|75
|68,2
|3
|Сент-Луис Блюз
|56
|29
|1
|2
|2
|5
|17
|195-155
|71
|63,4
|4
|Лос-Анджелес Кингз
|58
|25
|5
|2
|2
|5
|19
|172-162
|71
|61,2
|5
|Вегас Голден Найтс
|58
|26
|2
|4
|1
|3
|22
|185-169
|68
|58,6
|6
|Миннесота Уайлд
|54
|24
|4
|4
|3
|0
|19
|203-177
|67
|62,0
|7
|Даллас Старз
|55
|21
|8
|3
|2
|1
|20
|165-160
|67
|60,9
|8
|Нэшвилл Предаторз
|55
|24
|5
|2
|2
|2
|20
|174-155
|66
|60,0
|9
|Эдмонтон Ойлерз
|57
|25
|2
|3
|0
|4
|23
|185-183
|64
|56,1
|10
|Анахайм Дакс
|58
|18
|5
|4
|4
|5
|22
|172-179
|63
|54,3
|11
|Ванкувер Кэнакс
|57
|22
|3
|3
|3
|3
|23
|164-165
|62
|54,4
|12
|Виннипег Джетс
|56
|21
|2
|1
|4
|6
|22
|167-174
|58
|51,8
|13
|Сан-Хосе Шаркс
|56
|16
|6
|2
|2
|5
|25
|145-179
|55
|49,1
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|57
|12
|5
|3
|2
|6
|29
|144-198
|48
|42,1
|15
|Сиэтл Кракен
|59
|15
|1
|1
|1
|4
|37
|152-213
|39
|33,1
|16
|Аризона Койотс
|56
|13
|3
|1
|4
|0
|35
|141-203
|38
|33,9
Столичный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|56
|33
|5
|1
|0
|5
|12
|191-134
|83
|74,1
|2
|Нью-Йорк Рейнджерс
|56
|31
|1
|4
|2
|3
|15
|169-139
|77
|68,8
|3
|Питтсбург Пингвинз
|58
|28
|4
|2
|5
|4
|15
|188-156
|77
|66,4
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|57
|25
|3
|2
|2
|7
|18
|185-158
|69
|60,5
|5
|Коламбус Блю Джекетс
|57
|19
|6
|3
|2
|1
|26
|190-210
|59
|51,8
|6
|Нью-Йорк Айлендерс
|53
|19
|1
|1
|5
|3
|24
|137-152
|50
|47,2
|7
|Нью-Джерси Дэвилз
|57
|15
|5
|1
|4
|1
|31
|176-205
|47
|41,2
|8
|Филадельфия Флайерз
|56
|14
|4
|0
|4
|6
|28
|141-193
|46
|41,1
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|57
|30
|7
|2
|3
|2
|13
|237-167
|83
|72,8
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|55
|28
|7
|2
|4
|2
|12
|192-155
|80
|72,7
|3
|Торонто Мэйпл Лифс
|57
|31
|4
|2
|1
|3
|16
|213-171
|78
|68,4
|4
|Бостон Брюинз
|57
|28
|4
|2
|2
|3
|18
|173-155
|73
|64,0
|5
|Детройт Ред Уингз
|57
|13
|8
|3
|1
|5
|27
|165-212
|54
|47,4
|6
|Оттава Сенаторз
|56
|17
|2
|1
|1
|4
|31
|147-180
|45
|40,2
|7
|Баффало Сэйбрз
|58
|15
|1
|2
|1
|7
|32
|154-209
|44
|37,9
|8
|Монреаль Канадиенс
|56
|11
|2
|2
|0
|7
|34
|137-212
|37
|33,0
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|58
|34
|4
|3
|1
|4
|12
|230-168
|87
|75,0
|2
|Сент-Луис Блюз
|56
|29
|1
|2
|2
|5
|17
|195-155
|71
|63,4
|3
|Миннесота Уайлд
|54
|24
|4
|4
|3
|0
|19
|203-177
|67
|62,0
|4
|Даллас Старз
|55
|21
|8
|3
|2
|1
|20
|165-160
|67
|60,9
|5
|Нэшвилл Предаторз
|55
|24
|5
|2
|2
|2
|20
|174-155
|66
|60,0
|6
|Виннипег Джетс
|56
|21
|2
|1
|4
|6
|22
|167-174
|58
|51,8
|7
|Чикаго Блэкхоукс
|57
|12
|5
|3
|2
|6
|29
|144-198
|48
|42,1
|8
|Аризона Койотс
|56
|13
|3
|1
|4
|0
|35
|141-203
|38
|33,9
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Калгари Флэймз
|55
|29
|3
|2
|0
|7
|14
|193-134
|75
|68,2
|2
|Лос-Анджелес Кингз
|58
|25
|5
|2
|2
|5
|19
|172-162
|71
|61,2
|3
|Вегас Голден Найтс
|58
|26
|2
|4
|1
|3
|22
|185-169
|68
|58,6
|4
|Эдмонтон Ойлерз
|57
|25
|2
|3
|0
|4
|23
|185-183
|64
|56,1
|5
|Анахайм Дакс
|58
|18
|5
|4
|4
|5
|22
|172-179
|63
|54,3
|6
|Ванкувер Кэнакс
|57
|22
|3
|3
|3
|3
|23
|164-165
|62
|54,4
|7
|Сан-Хосе Шаркс
|56
|16
|6
|2
|2
|5
|25
|145-179
|55
|49,1
|8
|Сиэтл Кракен
|59
|15
|1
|1
|1
|4
|37
|152-213
|39
|33,1