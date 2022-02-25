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Сент-Луис Блюз - Оттава Сенаторз 09 Марта прямая трансляция

Стадион: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США), вместимость: 19808
09 марта 2022, среда. 04:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Сент-Луис Блюз Оттава Сенаторз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сент-Луис Блюз - Оттава Сенаторз, которое состоится 09 Марта 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Оттава Сенаторз
Оттава
35ФинляндияврВилле Хуссо
50КанадаврДжордан Биннингтон
41КанадазщРоберт Бортуццо
46КанадазщДжейк Уолман
47СШАзщТори Крюг
55КанадазщКолтон Парэйко
72СШАзщДжастин Фолк
77ФинляндиязщНико Миккола
10КанаданпБрэйден Шенн
18КанаданпРоберт Томас
20СШАнпБрэндон Саад
21КанаданпТайлер Бозак
25КанаданпДжордан Кайру
49РоссиянпИван Барбашёв
57КанаданпДэвид Перрон
89РоссиянпПавел Бучневич
90КанаданпРайан О'Райлли
91РоссиянпВладимир Тарасенко
28СШАнпМаккензи Макикерн
65РоссиянпАлексей Торопченко
31ШвецияврАнтон Форсберг
32ШвецияврФилип Густавссон
2РоссиязщАртём Зуб
3КанадазщДжош Браун
5КанадазщНик Холден
22РоссиязщНикита Зайцев
26ШвециязщЭрик Бреннстрём
72КанадазщТома Шабо
7СШАнпБрэди Ткачук
9СШАнпДжош Норрис
10КанаданпАлекс Форментон
13СШАнпЗак Сэнфорд
16СШАнпОстин Уотсон
17СШАнпАдам Годетт
18ГерманиянпТим Штюцле
21КанаданпНик Пол
27СШАнпДилан Гэмбрелл
28КанаданпКоннор Браун
36СШАнпКолин Уайт
45КанаданпПаркер Келли
Главные тренеры
КанадаКрэйг Берюбе
КанадаДи Джей Смит
История личных встреч
16.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз2 : 5Сент-Луис Блюз
11.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз4 : 6Сент-Луис Блюз
15.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз2 : 0Сент-Луис Блюз
20.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 2Оттава Сенаторз
24.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 0Оттава Сенаторз
19.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз1 : 4Сент-Луис Блюз
08.02.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз0 : 6Сент-Луис Блюз
18.01.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз4 : 6Оттава Сенаторз
02.03.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз3 : 4 БСент-Луис Блюз
05.01.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз2 : 3 ОТОттава Сенаторз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5834431412230-1688775,0
2 Каролина Харрикейнз5633510512191-1348374,1
3 Флорида Пантерз5730723213237-1678372,8
4 Тампа-Бэй Лайтнинг5528724212192-1558072,7
5 Торонто Мэйпл Лифс5731421316213-1717868,4
6 Нью-Йорк Рейнджерс5631142315169-1397768,8
7 Питтсбург Пингвинз5828425415188-1567766,4
8 Калгари Флэймз5529320714193-1347568,2
9 Бостон Брюинз5728422318173-1557364,0
10 Сент-Луис Блюз5629122517195-1557163,4
11 Лос-Анджелес Кингз5825522519172-1627161,2
12 Вашингтон Кэпиталз5725322718185-1586960,5
13 Вегас Голден Найтс5826241322185-1696858,6
14 Миннесота Уайлд5424443019203-1776762,0
15 Даллас Старз5521832120165-1606760,9
16 Нэшвилл Предаторз5524522220174-1556660,0
17 Эдмонтон Ойлерз5725230423185-1836456,1
18 Анахайм Дакс5818544522172-1796354,3
19 Ванкувер Кэнакс5722333323164-1656254,4
20 Коламбус Блю Джекетс5719632126190-2105951,8
21 Виннипег Джетс5621214622167-1745851,8
22 Сан-Хосе Шаркс5616622525145-1795549,1
23 Детройт Ред Уингз5713831527165-2125447,4
24 Нью-Йорк Айлендерс5319115324137-1525047,2
25 Чикаго Блэкхоукс5712532629144-1984842,1
26 Нью-Джерси Дэвилз5715514131176-2054741,2
27 Филадельфия Флайерз5614404628141-1934641,1
28 Оттава Сенаторз5617211431147-1804540,2
29 Баффало Сэйбрз5815121732154-2094437,9
30 Сиэтл Кракен5915111437152-2133933,1
31 Аризона Койотс5613314035141-2033833,9
32 Монреаль Канадиенс5611220734137-2123733,0
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5633510512191-1348374,1
2 Флорида Пантерз5730723213237-1678372,8
3 Тампа-Бэй Лайтнинг5528724212192-1558072,7
4 Торонто Мэйпл Лифс5731421316213-1717868,4
5 Нью-Йорк Рейнджерс5631142315169-1397768,8
6 Питтсбург Пингвинз5828425415188-1567766,4
7 Бостон Брюинз5728422318173-1557364,0
8 Вашингтон Кэпиталз5725322718185-1586960,5
9 Коламбус Блю Джекетс5719632126190-2105951,8
10 Детройт Ред Уингз5713831527165-2125447,4
11 Нью-Йорк Айлендерс5319115324137-1525047,2
12 Нью-Джерси Дэвилз5715514131176-2054741,2
13 Филадельфия Флайерз5614404628141-1934641,1
14 Оттава Сенаторз5617211431147-1804540,2
15 Баффало Сэйбрз5815121732154-2094437,9
16 Монреаль Канадиенс5611220734137-2123733,0
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5834431412230-1688775,0
2 Калгари Флэймз5529320714193-1347568,2
3 Сент-Луис Блюз5629122517195-1557163,4
4 Лос-Анджелес Кингз5825522519172-1627161,2
5 Вегас Голден Найтс5826241322185-1696858,6
6 Миннесота Уайлд5424443019203-1776762,0
7 Даллас Старз5521832120165-1606760,9
8 Нэшвилл Предаторз5524522220174-1556660,0
9 Эдмонтон Ойлерз5725230423185-1836456,1
10 Анахайм Дакс5818544522172-1796354,3
11 Ванкувер Кэнакс5722333323164-1656254,4
12 Виннипег Джетс5621214622167-1745851,8
13 Сан-Хосе Шаркс5616622525145-1795549,1
14 Чикаго Блэкхоукс5712532629144-1984842,1
15 Сиэтл Кракен5915111437152-2133933,1
16 Аризона Койотс5613314035141-2033833,9
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5633510512191-1348374,1
2 Нью-Йорк Рейнджерс5631142315169-1397768,8
3 Питтсбург Пингвинз5828425415188-1567766,4
4 Вашингтон Кэпиталз5725322718185-1586960,5
5 Коламбус Блю Джекетс5719632126190-2105951,8
6 Нью-Йорк Айлендерс5319115324137-1525047,2
7 Нью-Джерси Дэвилз5715514131176-2054741,2
8 Филадельфия Флайерз5614404628141-1934641,1
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз5730723213237-1678372,8
2 Тампа-Бэй Лайтнинг5528724212192-1558072,7
3 Торонто Мэйпл Лифс5731421316213-1717868,4
4 Бостон Брюинз5728422318173-1557364,0
5 Детройт Ред Уингз5713831527165-2125447,4
6 Оттава Сенаторз5617211431147-1804540,2
7 Баффало Сэйбрз5815121732154-2094437,9
8 Монреаль Канадиенс5611220734137-2123733,0
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5834431412230-1688775,0
2 Сент-Луис Блюз5629122517195-1557163,4
3 Миннесота Уайлд5424443019203-1776762,0
4 Даллас Старз5521832120165-1606760,9
5 Нэшвилл Предаторз5524522220174-1556660,0
6 Виннипег Джетс5621214622167-1745851,8
7 Чикаго Блэкхоукс5712532629144-1984842,1
8 Аризона Койотс5613314035141-2033833,9
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз5529320714193-1347568,2
2 Лос-Анджелес Кингз5825522519172-1627161,2
3 Вегас Голден Найтс5826241322185-1696858,6
4 Эдмонтон Ойлерз5725230423185-1836456,1
5 Анахайм Дакс5818544522172-1796354,3
6 Ванкувер Кэнакс5722333323164-1656254,4
7 Сан-Хосе Шаркс5616622525145-1795549,1
8 Сиэтл Кракен5915111437152-2133933,1

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