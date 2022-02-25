Чикаго Блэкхоукс - Анахайм Дакс 09 Марта прямая трансляция
Стадион: Юнайтед-центр (Чикаго, США), вместимость: 22428
09 марта 2022, среда. 04:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чикаго Блэкхоукс - Анахайм Дакс, которое состоится 09 Марта 2022 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Юнайтед-центр (Чикаго, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Анахайм Дакс
Анахайм
|29
|вр
|Марк-Андре Флёри
|32
|вр
|Кевин Ланкинен
|4
|зщ
|Сет Джонс
|5
|зщ
|Коннор Мёрфи
|6
|зщ
|Джейк Маккейб
|44
|зщ
|Кэлвин де Хаан
|82
|зщ
|Калеб Джонс
|75
|зщ
|Алек Регула
|8
|нп
|Доминик Кубалик
|12
|нп
|Алекс Дебринкэт
|17
|нп
|Дилан Строум
|19
|нп
|Джонатан Тэйвз
|22
|нп
|Райан Карпентер
|23
|нп
|Филипп Курашев
|24
|нп
|Сэм Лафферти
|38
|нп
|Брэндон Хагель
|77
|нп
|Кирби Дак
|88
|нп
|Патрик Кейн
|90
|нп
|Тайлер Джонсон
|13
|нп
|Хенрик Боргстрём
|41
|вр
|Энтони Столарз
|36
|вр
|Джон Гибсон
|4
|зщ
|Кэм Фаулер
|22
|зщ
|Кевин Шаттенкирк
|34
|зщ
|Джейми Драйсдейл
|47
|зщ
|Хампус Линдхольм
|76
|зщ
|Джош Махура
|86
|зщ
|Симон Бенуа
|2
|зщ
|Брендан Гуле
|12
|нп
|Сонни Милано
|14
|нп
|Адам Хенрик
|19
|нп
|Трой Терри
|20
|нп
|Николя Делорье
|23
|нп
|Сэм Стил
|33
|нп
|Якоб Сильверберг
|38
|нп
|Дерек Грант
|39
|нп
|Сэм Кэррик
|44
|нп
|Макс Комтуа
|46
|нп
|Тревор Зеграс
|67
|нп
|Рикард Ракелль
Главные тренеры
|Дерек Кинг (и.о.)
|Даллас Икинс
История личных встреч
|16.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|04.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|12.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|04.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|28.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|06.12.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|24.10.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|05.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|16.02.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|28.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|58
|34
|4
|3
|1
|4
|12
|230-168
|87
|75,0
|2
|Каролина Харрикейнз
|56
|33
|5
|1
|0
|5
|12
|191-134
|83
|74,1
|3
|Флорида Пантерз
|57
|30
|7
|2
|3
|2
|13
|237-167
|83
|72,8
|4
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|55
|28
|7
|2
|4
|2
|12
|192-155
|80
|72,7
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|57
|31
|4
|2
|1
|3
|16
|213-171
|78
|68,4
|6
|Нью-Йорк Рейнджерс
|56
|31
|1
|4
|2
|3
|15
|169-139
|77
|68,8
|7
|Питтсбург Пингвинз
|58
|28
|4
|2
|5
|4
|15
|188-156
|77
|66,4
|8
|Калгари Флэймз
|55
|29
|3
|2
|0
|7
|14
|193-134
|75
|68,2
|9
|Бостон Брюинз
|57
|28
|4
|2
|2
|3
|18
|173-155
|73
|64,0
|10
|Сент-Луис Блюз
|56
|29
|1
|2
|2
|5
|17
|195-155
|71
|63,4
|11
|Лос-Анджелес Кингз
|58
|25
|5
|2
|2
|5
|19
|172-162
|71
|61,2
|12
|Вашингтон Кэпиталз
|57
|25
|3
|2
|2
|7
|18
|185-158
|69
|60,5
|13
|Вегас Голден Найтс
|58
|26
|2
|4
|1
|3
|22
|185-169
|68
|58,6
|14
|Миннесота Уайлд
|54
|24
|4
|4
|3
|0
|19
|203-177
|67
|62,0
|15
|Даллас Старз
|55
|21
|8
|3
|2
|1
|20
|165-160
|67
|60,9
|16
|Нэшвилл Предаторз
|55
|24
|5
|2
|2
|2
|20
|174-155
|66
|60,0
|17
|Эдмонтон Ойлерз
|57
|25
|2
|3
|0
|4
|23
|185-183
|64
|56,1
|18
|Анахайм Дакс
|58
|18
|5
|4
|4
|5
|22
|172-179
|63
|54,3
|19
|Ванкувер Кэнакс
|57
|22
|3
|3
|3
|3
|23
|164-165
|62
|54,4
|20
|Коламбус Блю Джекетс
|57
|19
|6
|3
|2
|1
|26
|190-210
|59
|51,8
|21
|Виннипег Джетс
|56
|21
|2
|1
|4
|6
|22
|167-174
|58
|51,8
|22
|Сан-Хосе Шаркс
|56
|16
|6
|2
|2
|5
|25
|145-179
|55
|49,1
|23
|Детройт Ред Уингз
|57
|13
|8
|3
|1
|5
|27
|165-212
|54
|47,4
|24
|Нью-Йорк Айлендерс
|53
|19
|1
|1
|5
|3
|24
|137-152
|50
|47,2
|25
|Чикаго Блэкхоукс
|57
|12
|5
|3
|2
|6
|29
|144-198
|48
|42,1
|26
|Нью-Джерси Дэвилз
|57
|15
|5
|1
|4
|1
|31
|176-205
|47
|41,2
|27
|Филадельфия Флайерз
|56
|14
|4
|0
|4
|6
|28
|141-193
|46
|41,1
|28
|Оттава Сенаторз
|56
|17
|2
|1
|1
|4
|31
|147-180
|45
|40,2
|29
|Баффало Сэйбрз
|58
|15
|1
|2
|1
|7
|32
|154-209
|44
|37,9
|30
|Сиэтл Кракен
|59
|15
|1
|1
|1
|4
|37
|152-213
|39
|33,1
|31
|Аризона Койотс
|56
|13
|3
|1
|4
|0
|35
|141-203
|38
|33,9
|32
|Монреаль Канадиенс
|56
|11
|2
|2
|0
|7
|34
|137-212
|37
|33,0
Восточная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|56
|33
|5
|1
|0
|5
|12
|191-134
|83
|74,1
|2
|Флорида Пантерз
|57
|30
|7
|2
|3
|2
|13
|237-167
|83
|72,8
|3
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|55
|28
|7
|2
|4
|2
|12
|192-155
|80
|72,7
|4
|Торонто Мэйпл Лифс
|57
|31
|4
|2
|1
|3
|16
|213-171
|78
|68,4
|5
|Нью-Йорк Рейнджерс
|56
|31
|1
|4
|2
|3
|15
|169-139
|77
|68,8
|6
|Питтсбург Пингвинз
|58
|28
|4
|2
|5
|4
|15
|188-156
|77
|66,4
|7
|Бостон Брюинз
|57
|28
|4
|2
|2
|3
|18
|173-155
|73
|64,0
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|57
|25
|3
|2
|2
|7
|18
|185-158
|69
|60,5
|9
|Коламбус Блю Джекетс
|57
|19
|6
|3
|2
|1
|26
|190-210
|59
|51,8
|10
|Детройт Ред Уингз
|57
|13
|8
|3
|1
|5
|27
|165-212
|54
|47,4
|11
|Нью-Йорк Айлендерс
|53
|19
|1
|1
|5
|3
|24
|137-152
|50
|47,2
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|57
|15
|5
|1
|4
|1
|31
|176-205
|47
|41,2
|13
|Филадельфия Флайерз
|56
|14
|4
|0
|4
|6
|28
|141-193
|46
|41,1
|14
|Оттава Сенаторз
|56
|17
|2
|1
|1
|4
|31
|147-180
|45
|40,2
|15
|Баффало Сэйбрз
|58
|15
|1
|2
|1
|7
|32
|154-209
|44
|37,9
|16
|Монреаль Канадиенс
|56
|11
|2
|2
|0
|7
|34
|137-212
|37
|33,0
Западная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|58
|34
|4
|3
|1
|4
|12
|230-168
|87
|75,0
|2
|Калгари Флэймз
|55
|29
|3
|2
|0
|7
|14
|193-134
|75
|68,2
|3
|Сент-Луис Блюз
|56
|29
|1
|2
|2
|5
|17
|195-155
|71
|63,4
|4
|Лос-Анджелес Кингз
|58
|25
|5
|2
|2
|5
|19
|172-162
|71
|61,2
|5
|Вегас Голден Найтс
|58
|26
|2
|4
|1
|3
|22
|185-169
|68
|58,6
|6
|Миннесота Уайлд
|54
|24
|4
|4
|3
|0
|19
|203-177
|67
|62,0
|7
|Даллас Старз
|55
|21
|8
|3
|2
|1
|20
|165-160
|67
|60,9
|8
|Нэшвилл Предаторз
|55
|24
|5
|2
|2
|2
|20
|174-155
|66
|60,0
|9
|Эдмонтон Ойлерз
|57
|25
|2
|3
|0
|4
|23
|185-183
|64
|56,1
|10
|Анахайм Дакс
|58
|18
|5
|4
|4
|5
|22
|172-179
|63
|54,3
|11
|Ванкувер Кэнакс
|57
|22
|3
|3
|3
|3
|23
|164-165
|62
|54,4
|12
|Виннипег Джетс
|56
|21
|2
|1
|4
|6
|22
|167-174
|58
|51,8
|13
|Сан-Хосе Шаркс
|56
|16
|6
|2
|2
|5
|25
|145-179
|55
|49,1
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|57
|12
|5
|3
|2
|6
|29
|144-198
|48
|42,1
|15
|Сиэтл Кракен
|59
|15
|1
|1
|1
|4
|37
|152-213
|39
|33,1
|16
|Аризона Койотс
|56
|13
|3
|1
|4
|0
|35
|141-203
|38
|33,9
Столичный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|56
|33
|5
|1
|0
|5
|12
|191-134
|83
|74,1
|2
|Нью-Йорк Рейнджерс
|56
|31
|1
|4
|2
|3
|15
|169-139
|77
|68,8
|3
|Питтсбург Пингвинз
|58
|28
|4
|2
|5
|4
|15
|188-156
|77
|66,4
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|57
|25
|3
|2
|2
|7
|18
|185-158
|69
|60,5
|5
|Коламбус Блю Джекетс
|57
|19
|6
|3
|2
|1
|26
|190-210
|59
|51,8
|6
|Нью-Йорк Айлендерс
|53
|19
|1
|1
|5
|3
|24
|137-152
|50
|47,2
|7
|Нью-Джерси Дэвилз
|57
|15
|5
|1
|4
|1
|31
|176-205
|47
|41,2
|8
|Филадельфия Флайерз
|56
|14
|4
|0
|4
|6
|28
|141-193
|46
|41,1
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|57
|30
|7
|2
|3
|2
|13
|237-167
|83
|72,8
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|55
|28
|7
|2
|4
|2
|12
|192-155
|80
|72,7
|3
|Торонто Мэйпл Лифс
|57
|31
|4
|2
|1
|3
|16
|213-171
|78
|68,4
|4
|Бостон Брюинз
|57
|28
|4
|2
|2
|3
|18
|173-155
|73
|64,0
|5
|Детройт Ред Уингз
|57
|13
|8
|3
|1
|5
|27
|165-212
|54
|47,4
|6
|Оттава Сенаторз
|56
|17
|2
|1
|1
|4
|31
|147-180
|45
|40,2
|7
|Баффало Сэйбрз
|58
|15
|1
|2
|1
|7
|32
|154-209
|44
|37,9
|8
|Монреаль Канадиенс
|56
|11
|2
|2
|0
|7
|34
|137-212
|37
|33,0
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|58
|34
|4
|3
|1
|4
|12
|230-168
|87
|75,0
|2
|Сент-Луис Блюз
|56
|29
|1
|2
|2
|5
|17
|195-155
|71
|63,4
|3
|Миннесота Уайлд
|54
|24
|4
|4
|3
|0
|19
|203-177
|67
|62,0
|4
|Даллас Старз
|55
|21
|8
|3
|2
|1
|20
|165-160
|67
|60,9
|5
|Нэшвилл Предаторз
|55
|24
|5
|2
|2
|2
|20
|174-155
|66
|60,0
|6
|Виннипег Джетс
|56
|21
|2
|1
|4
|6
|22
|167-174
|58
|51,8
|7
|Чикаго Блэкхоукс
|57
|12
|5
|3
|2
|6
|29
|144-198
|48
|42,1
|8
|Аризона Койотс
|56
|13
|3
|1
|4
|0
|35
|141-203
|38
|33,9
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Калгари Флэймз
|55
|29
|3
|2
|0
|7
|14
|193-134
|75
|68,2
|2
|Лос-Анджелес Кингз
|58
|25
|5
|2
|2
|5
|19
|172-162
|71
|61,2
|3
|Вегас Голден Найтс
|58
|26
|2
|4
|1
|3
|22
|185-169
|68
|58,6
|4
|Эдмонтон Ойлерз
|57
|25
|2
|3
|0
|4
|23
|185-183
|64
|56,1
|5
|Анахайм Дакс
|58
|18
|5
|4
|4
|5
|22
|172-179
|63
|54,3
|6
|Ванкувер Кэнакс
|57
|22
|3
|3
|3
|3
|23
|164-165
|62
|54,4
|7
|Сан-Хосе Шаркс
|56
|16
|6
|2
|2
|5
|25
|145-179
|55
|49,1
|8
|Сиэтл Кракен
|59
|15
|1
|1
|1
|4
|37
|152-213
|39
|33,1