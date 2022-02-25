Свернуть список

Чикаго Блэкхоукс - Анахайм Дакс 09 Марта прямая трансляция

Стадион: Юнайтед-центр (Чикаго, США), вместимость: 22428
09 марта 2022, среда. 04:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Чикаго Блэкхоукс Анахайм Дакс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Чикаго Блэкхоукс - Анахайм Дакс, которое состоится 09 Марта 2022 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Юнайтед-центр (Чикаго, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Анахайм Дакс
Анахайм
29КанадаврМарк-Андре Флёри
32ФинляндияврКевин Ланкинен
4СШАзщСет Джонс
5СШАзщКоннор Мёрфи
6СШАзщДжейк Маккейб
44КанадазщКэлвин де Хаан
82СШАзщКалеб Джонс
75СШАзщАлек Регула
8ЧехиянпДоминик Кубалик
12СШАнпАлекс Дебринкэт
17КанаданпДилан Строум
19КанаданпДжонатан Тэйвз
22СШАнпРайан Карпентер
23ШвейцариянпФилипп Курашев
24СШАнпСэм Лафферти
38КанаданпБрэндон Хагель
77КанаданпКирби Дак
88СШАнпПатрик Кейн
90СШАнпТайлер Джонсон
13ФинляндиянпХенрик Боргстрём
41СШАврЭнтони Столарз
36СШАврДжон Гибсон
4СШАзщКэм Фаулер
22СШАзщКевин Шаттенкирк
34КанадазщДжейми Драйсдейл
47ШвециязщХампус Линдхольм
76КанадазщДжош Махура
86КанадазщСимон Бенуа
2КанадазщБрендан Гуле
12СШАнпСонни Милано
14КанаданпАдам Хенрик
19СШАнпТрой Терри
20КанаданпНиколя Делорье
23КанаданпСэм Стил
33ШвециянпЯкоб Сильверберг
38КанаданпДерек Грант
39КанаданпСэм Кэррик
44КанаданпМакс Комтуа
46СШАнпТревор Зеграс
67ШвециянпРикард Ракелль
Главные тренеры
КанадаДерек Кинг (и.о.)
СШАДаллас Икинс
История личных встреч
16.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 0Анахайм Дакс
04.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс6 : 2Анахайм Дакс
12.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс4 : 2Анахайм Дакс
04.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс2 : 3 ОТЧикаго Блэкхоукс
28.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс3 : 4Чикаго Блэкхоукс
06.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс4 : 2Чикаго Блэкхоукс
24.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 1Анахайм Дакс
05.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Анахайм Дакс6 : 3Чикаго Блэкхоукс
16.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 3Анахайм Дакс
28.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс7 : 3Анахайм Дакс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5834431412230-1688775,0
2 Каролина Харрикейнз5633510512191-1348374,1
3 Флорида Пантерз5730723213237-1678372,8
4 Тампа-Бэй Лайтнинг5528724212192-1558072,7
5 Торонто Мэйпл Лифс5731421316213-1717868,4
6 Нью-Йорк Рейнджерс5631142315169-1397768,8
7 Питтсбург Пингвинз5828425415188-1567766,4
8 Калгари Флэймз5529320714193-1347568,2
9 Бостон Брюинз5728422318173-1557364,0
10 Сент-Луис Блюз5629122517195-1557163,4
11 Лос-Анджелес Кингз5825522519172-1627161,2
12 Вашингтон Кэпиталз5725322718185-1586960,5
13 Вегас Голден Найтс5826241322185-1696858,6
14 Миннесота Уайлд5424443019203-1776762,0
15 Даллас Старз5521832120165-1606760,9
16 Нэшвилл Предаторз5524522220174-1556660,0
17 Эдмонтон Ойлерз5725230423185-1836456,1
18 Анахайм Дакс5818544522172-1796354,3
19 Ванкувер Кэнакс5722333323164-1656254,4
20 Коламбус Блю Джекетс5719632126190-2105951,8
21 Виннипег Джетс5621214622167-1745851,8
22 Сан-Хосе Шаркс5616622525145-1795549,1
23 Детройт Ред Уингз5713831527165-2125447,4
24 Нью-Йорк Айлендерс5319115324137-1525047,2
25 Чикаго Блэкхоукс5712532629144-1984842,1
26 Нью-Джерси Дэвилз5715514131176-2054741,2
27 Филадельфия Флайерз5614404628141-1934641,1
28 Оттава Сенаторз5617211431147-1804540,2
29 Баффало Сэйбрз5815121732154-2094437,9
30 Сиэтл Кракен5915111437152-2133933,1
31 Аризона Койотс5613314035141-2033833,9
32 Монреаль Канадиенс5611220734137-2123733,0
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5633510512191-1348374,1
2 Флорида Пантерз5730723213237-1678372,8
3 Тампа-Бэй Лайтнинг5528724212192-1558072,7
4 Торонто Мэйпл Лифс5731421316213-1717868,4
5 Нью-Йорк Рейнджерс5631142315169-1397768,8
6 Питтсбург Пингвинз5828425415188-1567766,4
7 Бостон Брюинз5728422318173-1557364,0
8 Вашингтон Кэпиталз5725322718185-1586960,5
9 Коламбус Блю Джекетс5719632126190-2105951,8
10 Детройт Ред Уингз5713831527165-2125447,4
11 Нью-Йорк Айлендерс5319115324137-1525047,2
12 Нью-Джерси Дэвилз5715514131176-2054741,2
13 Филадельфия Флайерз5614404628141-1934641,1
14 Оттава Сенаторз5617211431147-1804540,2
15 Баффало Сэйбрз5815121732154-2094437,9
16 Монреаль Канадиенс5611220734137-2123733,0
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5834431412230-1688775,0
2 Калгари Флэймз5529320714193-1347568,2
3 Сент-Луис Блюз5629122517195-1557163,4
4 Лос-Анджелес Кингз5825522519172-1627161,2
5 Вегас Голден Найтс5826241322185-1696858,6
6 Миннесота Уайлд5424443019203-1776762,0
7 Даллас Старз5521832120165-1606760,9
8 Нэшвилл Предаторз5524522220174-1556660,0
9 Эдмонтон Ойлерз5725230423185-1836456,1
10 Анахайм Дакс5818544522172-1796354,3
11 Ванкувер Кэнакс5722333323164-1656254,4
12 Виннипег Джетс5621214622167-1745851,8
13 Сан-Хосе Шаркс5616622525145-1795549,1
14 Чикаго Блэкхоукс5712532629144-1984842,1
15 Сиэтл Кракен5915111437152-2133933,1
16 Аризона Койотс5613314035141-2033833,9
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5633510512191-1348374,1
2 Нью-Йорк Рейнджерс5631142315169-1397768,8
3 Питтсбург Пингвинз5828425415188-1567766,4
4 Вашингтон Кэпиталз5725322718185-1586960,5
5 Коламбус Блю Джекетс5719632126190-2105951,8
6 Нью-Йорк Айлендерс5319115324137-1525047,2
7 Нью-Джерси Дэвилз5715514131176-2054741,2
8 Филадельфия Флайерз5614404628141-1934641,1
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз5730723213237-1678372,8
2 Тампа-Бэй Лайтнинг5528724212192-1558072,7
3 Торонто Мэйпл Лифс5731421316213-1717868,4
4 Бостон Брюинз5728422318173-1557364,0
5 Детройт Ред Уингз5713831527165-2125447,4
6 Оттава Сенаторз5617211431147-1804540,2
7 Баффало Сэйбрз5815121732154-2094437,9
8 Монреаль Канадиенс5611220734137-2123733,0
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5834431412230-1688775,0
2 Сент-Луис Блюз5629122517195-1557163,4
3 Миннесота Уайлд5424443019203-1776762,0
4 Даллас Старз5521832120165-1606760,9
5 Нэшвилл Предаторз5524522220174-1556660,0
6 Виннипег Джетс5621214622167-1745851,8
7 Чикаго Блэкхоукс5712532629144-1984842,1
8 Аризона Койотс5613314035141-2033833,9
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз5529320714193-1347568,2
2 Лос-Анджелес Кингз5825522519172-1627161,2
3 Вегас Голден Найтс5826241322185-1696858,6
4 Эдмонтон Ойлерз5725230423185-1836456,1
5 Анахайм Дакс5818544522172-1796354,3
6 Ванкувер Кэнакс5722333323164-1656254,4
7 Сан-Хосе Шаркс5616622525145-1795549,1
8 Сиэтл Кракен5915111437152-2133933,1

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close