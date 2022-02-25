Свернуть список

Калгари Флэймз - Вашингтон Кэпиталз 09 Марта прямая трансляция

Стадион: Скотиабанк Саддлдом (Калгари, Канада), вместимость: 19289
09 марта 2022, среда. 05:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Калгари Флэймз Вашингтон Кэпиталз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Калгари Флэймз - Вашингтон Кэпиталз, которое состоится 09 Марта 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скотиабанк Саддлдом (Калгари, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Калгари Флэймз
Калгари
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
25ШвецияврЯкоб Маркстрём
80ЧехияврДаниэль Владарж
4ШвециязщРасмус Андерссон
8КанадазщКристофер Танев
16РоссиязщНикита Задоров
44КанадазщЭрик Гудбрансон
55СШАзщНоа Ханифин
58ШвециязщОливер Чюлингтон
11ШвециянпМикаэль Баклунд
13СШАнпДжонни Годро
17КанаданпМилан Лучич
19СШАнпМэттью Ткачук
20СШАнпБлейк Коулман
22СШАнпТревор Льюис
23КанаданпШон Монахан
28ШвециянпЭлиас Линдхольм
29КанаданпДиллон Дюбе
63СловакиянпАдам Ружичка
73КанаданпТайлер Тоффоли
88КанаданпЭндрю Манджапане
30РоссияврИлья Самсонов
41ЧехияврВитек Ванечек
2КанадазщДжастин Шульц
3СШАзщНик Дженсен
9РоссиязщДмитрий Орлов
42СловакиязщМартин Фегервары
57СШАзщТревор ван Римсдайк
74СШАзщДжон Карлсон
8РоссиянпАлександр Овечкин
19ШвециянпНиклас Бекстрём
20ДаниянпЛарс Эллер
21СШАнпГарнет Хэтэуэй
24КанаданпКоннор Макмайкл
26СШАнпНик Дауд
39КанаданпЭнтони Манта
43КанаданпТом Уилсон
45ШвециянпАксель Юнссон-Фьелльбю
73СШАнпКонор Шири
77СШАнпТи Джей Оши
92РоссиянпЕвгений Кузнецов
Главные тренеры
КанадаДэррил Саттер
СШАПитер Лавиолетт
История личных встреч
23.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз3 : 4 ОТКалгари Флэймз
04.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 2Калгари Флэймз
23.10.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз3 : 5Вашингтон Кэпиталз
02.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 3Калгари Флэймз
27.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз3 : 4 БВашингтон Кэпиталз
21.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз1 : 4Калгари Флэймз
30.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз2 : 1Вашингтон Кэпиталз
22.03.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 2Калгари Флэймз
31.10.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз1 : 3Вашингтон Кэпиталз
14.11.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз2 : 3 ОТКалгари Флэймз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5834431412230-1688775,0
2 Каролина Харрикейнз5633510512191-1348374,1
3 Флорида Пантерз5730723213237-1678372,8
4 Тампа-Бэй Лайтнинг5528724212192-1558072,7
5 Торонто Мэйпл Лифс5731421316213-1717868,4
6 Нью-Йорк Рейнджерс5631142315169-1397768,8
7 Питтсбург Пингвинз5828425415188-1567766,4
8 Калгари Флэймз5529320714193-1347568,2
9 Бостон Брюинз5728422318173-1557364,0
10 Сент-Луис Блюз5629122517195-1557163,4
11 Лос-Анджелес Кингз5825522519172-1627161,2
12 Вашингтон Кэпиталз5725322718185-1586960,5
13 Вегас Голден Найтс5826241322185-1696858,6
14 Миннесота Уайлд5424443019203-1776762,0
15 Даллас Старз5521832120165-1606760,9
16 Нэшвилл Предаторз5524522220174-1556660,0
17 Эдмонтон Ойлерз5725230423185-1836456,1
18 Анахайм Дакс5818544522172-1796354,3
19 Ванкувер Кэнакс5722333323164-1656254,4
20 Коламбус Блю Джекетс5719632126190-2105951,8
21 Виннипег Джетс5621214622167-1745851,8
22 Сан-Хосе Шаркс5616622525145-1795549,1
23 Детройт Ред Уингз5713831527165-2125447,4
24 Нью-Йорк Айлендерс5319115324137-1525047,2
25 Чикаго Блэкхоукс5712532629144-1984842,1
26 Нью-Джерси Дэвилз5715514131176-2054741,2
27 Филадельфия Флайерз5614404628141-1934641,1
28 Оттава Сенаторз5617211431147-1804540,2
29 Баффало Сэйбрз5815121732154-2094437,9
30 Сиэтл Кракен5915111437152-2133933,1
31 Аризона Койотс5613314035141-2033833,9
32 Монреаль Канадиенс5611220734137-2123733,0
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5633510512191-1348374,1
2 Флорида Пантерз5730723213237-1678372,8
3 Тампа-Бэй Лайтнинг5528724212192-1558072,7
4 Торонто Мэйпл Лифс5731421316213-1717868,4
5 Нью-Йорк Рейнджерс5631142315169-1397768,8
6 Питтсбург Пингвинз5828425415188-1567766,4
7 Бостон Брюинз5728422318173-1557364,0
8 Вашингтон Кэпиталз5725322718185-1586960,5
9 Коламбус Блю Джекетс5719632126190-2105951,8
10 Детройт Ред Уингз5713831527165-2125447,4
11 Нью-Йорк Айлендерс5319115324137-1525047,2
12 Нью-Джерси Дэвилз5715514131176-2054741,2
13 Филадельфия Флайерз5614404628141-1934641,1
14 Оттава Сенаторз5617211431147-1804540,2
15 Баффало Сэйбрз5815121732154-2094437,9
16 Монреаль Канадиенс5611220734137-2123733,0
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5834431412230-1688775,0
2 Калгари Флэймз5529320714193-1347568,2
3 Сент-Луис Блюз5629122517195-1557163,4
4 Лос-Анджелес Кингз5825522519172-1627161,2
5 Вегас Голден Найтс5826241322185-1696858,6
6 Миннесота Уайлд5424443019203-1776762,0
7 Даллас Старз5521832120165-1606760,9
8 Нэшвилл Предаторз5524522220174-1556660,0
9 Эдмонтон Ойлерз5725230423185-1836456,1
10 Анахайм Дакс5818544522172-1796354,3
11 Ванкувер Кэнакс5722333323164-1656254,4
12 Виннипег Джетс5621214622167-1745851,8
13 Сан-Хосе Шаркс5616622525145-1795549,1
14 Чикаго Блэкхоукс5712532629144-1984842,1
15 Сиэтл Кракен5915111437152-2133933,1
16 Аризона Койотс5613314035141-2033833,9
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5633510512191-1348374,1
2 Нью-Йорк Рейнджерс5631142315169-1397768,8
3 Питтсбург Пингвинз5828425415188-1567766,4
4 Вашингтон Кэпиталз5725322718185-1586960,5
5 Коламбус Блю Джекетс5719632126190-2105951,8
6 Нью-Йорк Айлендерс5319115324137-1525047,2
7 Нью-Джерси Дэвилз5715514131176-2054741,2
8 Филадельфия Флайерз5614404628141-1934641,1
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз5730723213237-1678372,8
2 Тампа-Бэй Лайтнинг5528724212192-1558072,7
3 Торонто Мэйпл Лифс5731421316213-1717868,4
4 Бостон Брюинз5728422318173-1557364,0
5 Детройт Ред Уингз5713831527165-2125447,4
6 Оттава Сенаторз5617211431147-1804540,2
7 Баффало Сэйбрз5815121732154-2094437,9
8 Монреаль Канадиенс5611220734137-2123733,0
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5834431412230-1688775,0
2 Сент-Луис Блюз5629122517195-1557163,4
3 Миннесота Уайлд5424443019203-1776762,0
4 Даллас Старз5521832120165-1606760,9
5 Нэшвилл Предаторз5524522220174-1556660,0
6 Виннипег Джетс5621214622167-1745851,8
7 Чикаго Блэкхоукс5712532629144-1984842,1
8 Аризона Койотс5613314035141-2033833,9
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз5529320714193-1347568,2
2 Лос-Анджелес Кингз5825522519172-1627161,2
3 Вегас Голден Найтс5826241322185-1696858,6
4 Эдмонтон Ойлерз5725230423185-1836456,1
5 Анахайм Дакс5818544522172-1796354,3
6 Ванкувер Кэнакс5722333323164-1656254,4
7 Сан-Хосе Шаркс5616622525145-1795549,1
8 Сиэтл Кракен5915111437152-2133933,1

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close