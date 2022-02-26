Шарлотт Хорнетс - Бруклин Нетс прямая трансляция 09.03.2022
Стадион: Спектрум-центр (Шарлотт, США), вместимость: 20200
09 марта 2022, среда. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Шарлотт Хорнетс - Бруклин Нетс, которое состоится 09 Марта 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Спектрум-центр (Шарлотт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
|Очки
|0
|лёг
|Майлс Бриджес
25
|2
|раз
|Ламело Болл
20
|3
|защ
|Терри Розир
27
|4
|раз
|Айзея Томас
0
|5
|защ
|Джеймс Букнайт
0
|6
|фор
|Джален Макдэниелс
2
|8
|цен
|Монтрезл Харрелл
6
|11
|фор
|Коди Мартин
8
|12
|лёг
|Келли Убре
15
|14
|цен
|Ник Ричардс
0
|16
|защ
|Скотти Льюис
0
|20
|лёг
|Гордон Хэйворд
0
|21
|фор
|Джей Ти Тор
0
|23
|фор
|Кай Джонс
0
|24
|цен
|Мэйсон Пламли
2
|25
|фор
|Пи Джей Вашингтон
2
|98
|лёг
|Арнольдас Кулбока
0
|Очки
|0
|цен
|Андре Драммонд
17
|1
|защ
|Брюс Браун
13
|2
|фор
|Блэйк Гриффин
0
|6
|защ
|Дэвид Дюк
0
|7
|лёг
|Кевин Дюрант
12
|8
|защ
|Патрик Миллз
12
|9
|раз
|Горан Драгич
5
|10
|фор
|Бен Симмонс
0
|11
|защ
|Кайри Ирвинг
44
|12
|защ
|Джо Харрис
0
|14
|защ
|Кесслер Эдвардс
0
|16
|фор
|Джеймс Джонсон
4
|20
|фор
|Дэйрон Шарп
0
|21
|цен
|Ламаркус Олдридж
0
|24
|защ
|Кэмерон Томас
0
|30
|защ
|Сет Карри
9
|33
|цен
|Николас Клэкстон
4
Главные тренеры
|Джеймс Боррего
|Стив Нэш
История личных встреч
|24.10.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|95 : 111
|17.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|130 : 115
|02.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 89
|28.12.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 104
|23.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|86 : 115
|12.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 113
|07.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 111
|21.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|101 : 91
|02.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 123
|24.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|115 : 117
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|64
|51
|13
|7289-6795
|115
|0,797
|0,0
|2
|Майами Хит
|66
|44
|22
|7240-6905
|110
|0,667
|8,0
|3
|Мемфис Гриззлиз
|66
|44
|22
|7519-7210
|110
|0,667
|8,0
|4
|Голден Стэйт Уорриорз
|65
|43
|22
|7226-6826
|108
|0,662
|8,5
|5
|Юта Джаз
|64
|40
|24
|7270-6887
|104
|0,625
|11,0
|6
|Филадельфия Сиксерс
|64
|40
|24
|6945-6789
|104
|0,625
|11,0
|7
|Милуоки Бакс
|65
|40
|25
|7413-7174
|105
|0,615
|11,5
|8
|Даллас Маверикс
|65
|40
|25
|6964-6742
|105
|0,615
|11,5
|9
|Чикаго Буллз
|65
|39
|26
|7308-7217
|104
|0,600
|12,5
|10
|Денвер Наггетс
|65
|39
|26
|7232-7038
|104
|0,600
|12,5
|11
|Бостон Селтикс
|66
|39
|27
|7233-6870
|105
|0,591
|13,0
|12
|Кливленд Кавальерс
|64
|37
|27
|6824-6605
|101
|0,578
|14,0
|13
|Миннесота Тимбервулвз
|66
|37
|29
|7551-7377
|103
|0,561
|15,0
|14
|Торонто Рэпторс
|64
|34
|30
|6928-6865
|98
|0,531
|17,0
|15
|Лос-Анджелес Клипперс
|66
|34
|32
|7060-7096
|100
|0,515
|18,0
|16
|Шарлотт Хорнетс
|65
|32
|33
|7428-7448
|97
|0,492
|19,5
|17
|Бруклин Нетс
|65
|32
|33
|7200-7269
|97
|0,492
|19,5
|18
|Атланта Хоукс
|64
|31
|33
|7200-7152
|95
|0,484
|20,0
|19
|Вашингтон Уизардс
|63
|29
|34
|6811-6973
|92
|0,460
|21,5
|20
|Лос-Анджелес Лейкерс
|64
|28
|36
|7079-7220
|92
|0,438
|23,0
|21
|Нью-Орлеан Пеликанс
|64
|27
|37
|6893-6983
|91
|0,422
|24,0
|22
|Нью-Йорк Никс
|65
|27
|38
|6876-6973
|92
|0,415
|24,5
|23
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|64
|25
|39
|6861-7245
|89
|0,391
|26,0
|24
|Сан-Антонио Спёрс
|65
|25
|40
|7333-7340
|90
|0,385
|26,5
|25
|Сакраменто Кингз
|67
|24
|43
|7381-7727
|91
|0,358
|28,5
|26
|Индиана Пэйсерс
|66
|22
|44
|7265-7430
|88
|0,333
|30,0
|27
|Оклахома-Сити Тандер
|64
|20
|44
|6536-6996
|84
|0,313
|31,0
|28
|Детройт Пистонс
|65
|18
|47
|6730-7311
|83
|0,277
|33,5
|29
|Орландо Мэджик
|65
|16
|49
|6750-7274
|81
|0,246
|35,5
|30
|Хьюстон Рокетс
|65
|16
|49
|7058-7666
|81
|0,246
|35,5
Восточная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|66
|44
|22
|7240-6905
|110
|0,667
|0,0
|2
|Филадельфия Сиксерс
|64
|40
|24
|6945-6789
|104
|0,625
|3,0
|3
|Милуоки Бакс
|65
|40
|25
|7413-7174
|105
|0,615
|3,5
|4
|Чикаго Буллз
|65
|39
|26
|7308-7217
|104
|0,600
|4,5
|5
|Бостон Селтикс
|66
|39
|27
|7233-6870
|105
|0,591
|5,0
|6
|Кливленд Кавальерс
|64
|37
|27
|6824-6605
|101
|0,578
|6,0
|7
|Торонто Рэпторс
|64
|34
|30
|6928-6865
|98
|0,531
|9,0
|8
|Шарлотт Хорнетс
|65
|32
|33
|7428-7448
|97
|0,492
|11,5
|9
|Бруклин Нетс
|65
|32
|33
|7200-7269
|97
|0,492
|11,5
|10
|Атланта Хоукс
|64
|31
|33
|7200-7152
|95
|0,484
|12,0
|11
|Вашингтон Уизардс
|63
|29
|34
|6811-6973
|92
|0,460
|13,5
|12
|Нью-Йорк Никс
|65
|27
|38
|6876-6973
|92
|0,415
|16,5
|13
|Индиана Пэйсерс
|66
|22
|44
|7265-7430
|88
|0,333
|22,0
|14
|Детройт Пистонс
|65
|18
|47
|6730-7311
|83
|0,277
|25,5
|15
|Орландо Мэджик
|65
|16
|49
|6750-7274
|81
|0,246
|27,5
Западная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|64
|51
|13
|7289-6795
|115
|0,797
|0,0
|2
|Мемфис Гриззлиз
|66
|44
|22
|7519-7210
|110
|0,667
|8,0
|3
|Голден Стэйт Уорриорз
|65
|43
|22
|7226-6826
|108
|0,662
|8,5
|4
|Юта Джаз
|64
|40
|24
|7270-6887
|104
|0,625
|11,0
|5
|Даллас Маверикс
|65
|40
|25
|6964-6742
|105
|0,615
|11,5
|6
|Денвер Наггетс
|65
|39
|26
|7232-7038
|104
|0,600
|12,5
|7
|Миннесота Тимбервулвз
|66
|37
|29
|7551-7377
|103
|0,561
|15,0
|8
|Лос-Анджелес Клипперс
|66
|34
|32
|7060-7096
|100
|0,515
|18,0
|9
|Лос-Анджелес Лейкерс
|64
|28
|36
|7079-7220
|92
|0,438
|23,0
|10
|Нью-Орлеан Пеликанс
|64
|27
|37
|6893-6983
|91
|0,422
|24,0
|11
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|64
|25
|39
|6861-7245
|89
|0,391
|26,0
|12
|Сан-Антонио Спёрс
|65
|25
|40
|7333-7340
|90
|0,385
|26,5
|13
|Сакраменто Кингз
|67
|24
|43
|7381-7727
|91
|0,358
|28,5
|14
|Оклахома-Сити Тандер
|64
|20
|44
|6536-6996
|84
|0,313
|31,0
|15
|Хьюстон Рокетс
|65
|16
|49
|7058-7666
|81
|0,246
|35,5
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Филадельфия Сиксерс
|64
|40
|24
|6945-6789
|104
|0,625
|0,0
|2
|Бостон Селтикс
|66
|39
|27
|7233-6870
|105
|0,591
|2,0
|3
|Торонто Рэпторс
|64
|34
|30
|6928-6865
|98
|0,531
|6,0
|4
|Бруклин Нетс
|65
|32
|33
|7200-7269
|97
|0,492
|8,5
|5
|Нью-Йорк Никс
|65
|27
|38
|6876-6973
|92
|0,415
|13,5
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Милуоки Бакс
|65
|40
|25
|7413-7174
|105
|0,615
|0,0
|2
|Чикаго Буллз
|65
|39
|26
|7308-7217
|104
|0,600
|1,0
|3
|Кливленд Кавальерс
|64
|37
|27
|6824-6605
|101
|0,578
|2,5
|4
|Индиана Пэйсерс
|66
|22
|44
|7265-7430
|88
|0,333
|18,5
|5
|Детройт Пистонс
|65
|18
|47
|6730-7311
|83
|0,277
|22,0
Юго-Восточный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|66
|44
|22
|7240-6905
|110
|0,667
|0,0
|2
|Шарлотт Хорнетс
|65
|32
|33
|7428-7448
|97
|0,492
|11,5
|3
|Атланта Хоукс
|64
|31
|33
|7200-7152
|95
|0,484
|12,0
|4
|Вашингтон Уизардс
|63
|29
|34
|6811-6973
|92
|0,460
|13,5
|5
|Орландо Мэджик
|65
|16
|49
|6750-7274
|81
|0,246
|27,5
Северо-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Юта Джаз
|64
|40
|24
|7270-6887
|104
|0,625
|0,0
|2
|Денвер Наггетс
|65
|39
|26
|7232-7038
|104
|0,600
|1,5
|3
|Миннесота Тимбервулвз
|66
|37
|29
|7551-7377
|103
|0,561
|4,0
|4
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|64
|25
|39
|6861-7245
|89
|0,391
|15,0
|5
|Оклахома-Сити Тандер
|64
|20
|44
|6536-6996
|84
|0,313
|20,0
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|64
|51
|13
|7289-6795
|115
|0,797
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|65
|43
|22
|7226-6826
|108
|0,662
|8,5
|3
|Лос-Анджелес Клипперс
|66
|34
|32
|7060-7096
|100
|0,515
|18,0
|4
|Лос-Анджелес Лейкерс
|64
|28
|36
|7079-7220
|92
|0,438
|23,0
|5
|Сакраменто Кингз
|67
|24
|43
|7381-7727
|91
|0,358
|28,5
Юго-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Мемфис Гриззлиз
|66
|44
|22
|7519-7210
|110
|0,667
|0,0
|2
|Даллас Маверикс
|65
|40
|25
|6964-6742
|105
|0,615
|3,5
|3
|Нью-Орлеан Пеликанс
|64
|27
|37
|6893-6983
|91
|0,422
|16,0
|4
|Сан-Антонио Спёрс
|65
|25
|40
|7333-7340
|90
|0,385
|18,5
|5
|Хьюстон Рокетс
|65
|16
|49
|7058-7666
|81
|0,246
|27,5