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Индиана Пэйсерс - Кливленд Кавальерс прямая трансляция 09.03.2022

Стадион: Банкерс Лайф Филдхаус (Индианаполис, США), вместимость: 18165
09 марта 2022, среда. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Индиана Пэйсерс Кливленд Кавальерс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Индиана Пэйсерс - Кливленд Кавальерс, которое состоится 09 Марта 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Банкерс Лайф Филдхаус (Индианаполис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Очки
0СШАразТайрис Халибёртон
25
1СШАфорТи Джей Уоррен
0
3КанадазащКрис Дуарте
11
4СШАзащДуэйн Вашингтон
15
6СШАлёгLance Stephenson
0
7СШАразМалкольм Брогдон
12
9СШАзащТи Джей Макконнелл
0
12КанадафорОшэй Бриссетт
5
23СШАфорАйзея Джексон
12
24СШАлёгБадди Хилд
14
25СШАфорДжален Смит
15
28СШАразKeifer Sykes
0
32СШАценTerry Taylor
0
33СШАценМайлз Тёрнер
0
88ГрузияценГога Битадзе
15
99ИспаниязащРики Рубио
0
Очки
0СШАразБрэндон Гудвин
0
0СШАфорКевин Лав
9
1СШАзащРэджон Рондо
0
2СШАзащКоллин Секстон
0
3СШАзащКарис ЛеВерт
0
4СШАфорЭван Мобли
22
5СШАзащАр Джей Нембхард
0
6КанадазащКевин Пэнгос
0
8СШАлёгЛамар Стивенс
8
9СШАлёгДилан Уиндлер
0
10СШАразДариус Гарлэнд
39
12СШАразТим Фрейзер
0
16ТурцияфорДжеди Осман
0
21СШАфорЭд Дэвис
4
24ФинляндиялёгЛаури Маркканен
21
31СШАценДжарретт Аллен
0
32СШАфорДин Уэйд
10
35СШАзащАйзек Окоро
11
Главные тренеры
СШАРик Карлайл
СШАДжей Би Бикерстафф
История личных встреч
12.02.2022 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс113 : 120Кливленд Кавальерс
07.02.2022 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс98 : 85Индиана Пэйсерс
03.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс108 : 104Индиана Пэйсерс
11.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс102 : 111Индиана Пэйсерс
04.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс111 : 114Индиана Пэйсерс
31.12.2020 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс119 : 99Кливленд Кавальерс
01.03.2020 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс104 : 113Индиана Пэйсерс
02.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс102 : 95Кливленд Кавальерс
27.10.2019 НБА - регулярный чемпионат Кливленд Кавальерс110 : 99Индиана Пэйсерс
10.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс105 : 90Кливленд Кавальерс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6451137289-67951150,7970,0
2 Майами Хит6644227240-69051100,6678,0
3 Мемфис Гриззлиз6644227519-72101100,6678,0
4 Голден Стэйт Уорриорз6543227226-68261080,6628,5
5 Юта Джаз6440247270-68871040,62511,0
6 Филадельфия Сиксерс6440246945-67891040,62511,0
7 Милуоки Бакс6540257413-71741050,61511,5
8 Даллас Маверикс6540256964-67421050,61511,5
9 Чикаго Буллз6539267308-72171040,60012,5
10 Денвер Наггетс6539267232-70381040,60012,5
11 Бостон Селтикс6639277233-68701050,59113,0
12 Кливленд Кавальерс6437276824-66051010,57814,0
13 Миннесота Тимбервулвз6637297551-73771030,56115,0
14 Торонто Рэпторс6434306928-6865980,53117,0
15 Лос-Анджелес Клипперс6634327060-70961000,51518,0
16 Шарлотт Хорнетс6532337428-7448970,49219,5
17 Бруклин Нетс6532337200-7269970,49219,5
18 Атланта Хоукс6431337200-7152950,48420,0
19 Вашингтон Уизардс6329346811-6973920,46021,5
20 Лос-Анджелес Лейкерс6428367079-7220920,43823,0
21 Нью-Орлеан Пеликанс6427376893-6983910,42224,0
22 Нью-Йорк Никс6527386876-6973920,41524,5
23 Портленд Трэйл Блэйзерс6425396861-7245890,39126,0
24 Сан-Антонио Спёрс6525407333-7340900,38526,5
25 Сакраменто Кингз6724437381-7727910,35828,5
26 Индиана Пэйсерс6622447265-7430880,33330,0
27 Оклахома-Сити Тандер6420446536-6996840,31331,0
28 Детройт Пистонс6518476730-7311830,27733,5
29 Орландо Мэджик6516496750-7274810,24635,5
30 Хьюстон Рокетс6516497058-7666810,24635,5
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит6644227240-69051100,6670,0
2 Филадельфия Сиксерс6440246945-67891040,6253,0
3 Милуоки Бакс6540257413-71741050,6153,5
4 Чикаго Буллз6539267308-72171040,6004,5
5 Бостон Селтикс6639277233-68701050,5915,0
6 Кливленд Кавальерс6437276824-66051010,5786,0
7 Торонто Рэпторс6434306928-6865980,5319,0
8 Шарлотт Хорнетс6532337428-7448970,49211,5
9 Бруклин Нетс6532337200-7269970,49211,5
10 Атланта Хоукс6431337200-7152950,48412,0
11 Вашингтон Уизардс6329346811-6973920,46013,5
12 Нью-Йорк Никс6527386876-6973920,41516,5
13 Индиана Пэйсерс6622447265-7430880,33322,0
14 Детройт Пистонс6518476730-7311830,27725,5
15 Орландо Мэджик6516496750-7274810,24627,5
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6451137289-67951150,7970,0
2 Мемфис Гриззлиз6644227519-72101100,6678,0
3 Голден Стэйт Уорриорз6543227226-68261080,6628,5
4 Юта Джаз6440247270-68871040,62511,0
5 Даллас Маверикс6540256964-67421050,61511,5
6 Денвер Наггетс6539267232-70381040,60012,5
7 Миннесота Тимбервулвз6637297551-73771030,56115,0
8 Лос-Анджелес Клипперс6634327060-70961000,51518,0
9 Лос-Анджелес Лейкерс6428367079-7220920,43823,0
10 Нью-Орлеан Пеликанс6427376893-6983910,42224,0
11 Портленд Трэйл Блэйзерс6425396861-7245890,39126,0
12 Сан-Антонио Спёрс6525407333-7340900,38526,5
13 Сакраменто Кингз6724437381-7727910,35828,5
14 Оклахома-Сити Тандер6420446536-6996840,31331,0
15 Хьюстон Рокетс6516497058-7666810,24635,5
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Филадельфия Сиксерс6440246945-67891040,6250,0
2 Бостон Селтикс6639277233-68701050,5912,0
3 Торонто Рэпторс6434306928-6865980,5316,0
4 Бруклин Нетс6532337200-7269970,4928,5
5 Нью-Йорк Никс6527386876-6973920,41513,5
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Милуоки Бакс6540257413-71741050,6150,0
2 Чикаго Буллз6539267308-72171040,6001,0
3 Кливленд Кавальерс6437276824-66051010,5782,5
4 Индиана Пэйсерс6622447265-7430880,33318,5
5 Детройт Пистонс6518476730-7311830,27722,0
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит6644227240-69051100,6670,0
2 Шарлотт Хорнетс6532337428-7448970,49211,5
3 Атланта Хоукс6431337200-7152950,48412,0
4 Вашингтон Уизардс6329346811-6973920,46013,5
5 Орландо Мэджик6516496750-7274810,24627,5
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз6440247270-68871040,6250,0
2 Денвер Наггетс6539267232-70381040,6001,5
3 Миннесота Тимбервулвз6637297551-73771030,5614,0
4 Портленд Трэйл Блэйзерс6425396861-7245890,39115,0
5 Оклахома-Сити Тандер6420446536-6996840,31320,0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6451137289-67951150,7970,0
2 Голден Стэйт Уорриорз6543227226-68261080,6628,5
3 Лос-Анджелес Клипперс6634327060-70961000,51518,0
4 Лос-Анджелес Лейкерс6428367079-7220920,43823,0
5 Сакраменто Кингз6724437381-7727910,35828,5
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз6644227519-72101100,6670,0
2 Даллас Маверикс6540256964-67421050,6153,5
3 Нью-Орлеан Пеликанс6427376893-6983910,42216,0
4 Сан-Антонио Спёрс6525407333-7340900,38518,5
5 Хьюстон Рокетс6516497058-7666810,24627,5

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