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Мемфис Гриззлиз - Нью-Орлеан Пеликанс прямая трансляция 09.03.2022

Стадион: ФедЭксФорум (Мемфис, США), вместимость: 19800
09 марта 2022, среда. 03:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Мемфис Гриззлиз Нью-Орлеан Пеликанс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Мемфис Гриззлиз - Нью-Орлеан Пеликанс, которое состоится 09 Марта 2022 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: ФедЭксФорум (Мемфис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Очки
0СШАзащДе'Энтони Мелтон
14
1СШАзащКайл Андерсон
5
2СШАфорКсавьер Тиллман
0
3СШАразТайрелл Терри
0
4Новая ЗеландияценСтивен Адамс
4
5ГаитизащИв Пон
2
7ИспанияфорСанти Альдама
0
8СШАлёгЗайари Уильямс
16
12СШАразДжа Морант
24
13СШАфорДжарен Джексон
22
15СШАфорБрэндон Кларк
12
21СШАзащТайас Джонс
5
22СШАлёгДесмонд Бейн
22
23СШАзащДжарретт Калвер
0
24КанадафорДиллон Брукс
0
35ФранцияфорКиллиан Тийе
0
46СШАзащДжон Кончар
4
Очки
1СШАфорЗайон Уильямсон
0
3СШАзащСи Джей Макколлум
32
4СШАзащДевонте Грэм
12
5СШАфорХерберт Джонс
10
8СШАфорНаджи Маршалл
13
9ИспанияценВилли Эрнангомес
17
10СШАценДжексон Хэйс
2
12СШАлёгГэри Кларк
0
13СШАзащКайра Льюис
0
14СШАлёгБрэндон Ингрэм
0
15СШАзащХосе Альварадо
5
17ЛитваценЙонас Валанчюнас
10
21СШАзащТони Снелл
3
22СШАлёгЛарри Нэнс
0
24СШАлёгАлайз Джонсон
4
25СШАзащТрей Мёрфи
0
41СШАзащГарретт Темпл
0
Главные тренеры
СШАТейлор Дженкинс
История личных встреч
16.02.2022 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс109 : 121Мемфис Гриззлиз
14.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс112 : 101Мемфис Гриззлиз
11.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз115 : 110Нью-Орлеан Пеликанс
17.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз113 : 144Нью-Орлеан Пеликанс
07.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс118 : 109Мемфис Гриззлиз
04.08.2020 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс109 : 99Мемфис Гриззлиз
01.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Нью-Орлеан Пеликанс139 : 111Мемфис Гриззлиз
21.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз116 : 126Нью-Орлеан Пеликанс
10.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз99 : 90Нью-Орлеан Пеликанс
22.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Мемфис Гриззлиз85 : 105Нью-Орлеан Пеликанс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6552137391-68941170,8000,0
2 Майами Хит6644227240-69051100,6678,5
3 Мемфис Гриззлиз6644227519-72101100,6678,5
4 Голден Стэйт Уорриорз6543227226-68261080,6629,0
5 Юта Джаз6440247270-68871040,62511,5
6 Филадельфия Сиксерс6440246945-67891040,62511,5
7 Милуоки Бакс6540257413-71741050,61512,0
8 Даллас Маверикс6540256964-67421050,61512,0
9 Чикаго Буллз6539267308-72171040,60013,0
10 Денвер Наггетс6539267232-70381040,60013,0
11 Бостон Селтикс6639277233-68701050,59113,5
12 Кливленд Кавальерс6538276951-67291030,58514,0
13 Миннесота Тимбервулвз6637297551-73771030,56115,5
14 Торонто Рэпторс6434306928-6865980,53117,5
15 Лос-Анджелес Клипперс6634327060-70961000,51518,5
16 Бруклин Нетс6633337332-7390990,50019,5
17 Шарлотт Хорнетс6632347549-7580980,48520,5
18 Атланта Хоукс6431337200-7152950,48420,5
19 Вашингтон Уизардс6329346811-6973920,46022,0
20 Лос-Анджелес Лейкерс6428367079-7220920,43823,5
21 Нью-Орлеан Пеликанс6427376893-6983910,42224,5
22 Нью-Йорк Никс6527386876-6973920,41525,0
23 Портленд Трэйл Блэйзерс6425396861-7245890,39126,5
24 Сан-Антонио Спёрс6525407333-7340900,38527,0
25 Сакраменто Кингз6724437381-7727910,35829,0
26 Индиана Пэйсерс6722457389-7557890,32831,0
27 Оклахома-Сити Тандер6420446536-6996840,31331,5
28 Детройт Пистонс6518476730-7311830,27734,0
29 Хьюстон Рокетс6516497058-7666810,24636,0
30 Орландо Мэджик6616506849-7376820,24236,5
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит6644227240-69051100,6670,0
2 Филадельфия Сиксерс6440246945-67891040,6253,0
3 Милуоки Бакс6540257413-71741050,6153,5
4 Чикаго Буллз6539267308-72171040,6004,5
5 Бостон Селтикс6639277233-68701050,5915,0
6 Кливленд Кавальерс6538276951-67291030,5855,5
7 Торонто Рэпторс6434306928-6865980,5319,0
8 Бруклин Нетс6633337332-7390990,50011,0
9 Шарлотт Хорнетс6632347549-7580980,48512,0
10 Атланта Хоукс6431337200-7152950,48412,0
11 Вашингтон Уизардс6329346811-6973920,46013,5
12 Нью-Йорк Никс6527386876-6973920,41516,5
13 Индиана Пэйсерс6722457389-7557890,32822,5
14 Детройт Пистонс6518476730-7311830,27725,5
15 Орландо Мэджик6616506849-7376820,24228,0
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6552137391-68941170,8000,0
2 Мемфис Гриззлиз6644227519-72101100,6678,5
3 Голден Стэйт Уорриорз6543227226-68261080,6629,0
4 Юта Джаз6440247270-68871040,62511,5
5 Даллас Маверикс6540256964-67421050,61512,0
6 Денвер Наггетс6539267232-70381040,60013,0
7 Миннесота Тимбервулвз6637297551-73771030,56115,5
8 Лос-Анджелес Клипперс6634327060-70961000,51518,5
9 Лос-Анджелес Лейкерс6428367079-7220920,43823,5
10 Нью-Орлеан Пеликанс6427376893-6983910,42224,5
11 Портленд Трэйл Блэйзерс6425396861-7245890,39126,5
12 Сан-Антонио Спёрс6525407333-7340900,38527,0
13 Сакраменто Кингз6724437381-7727910,35829,0
14 Оклахома-Сити Тандер6420446536-6996840,31331,5
15 Хьюстон Рокетс6516497058-7666810,24636,0
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Филадельфия Сиксерс6440246945-67891040,6250,0
2 Бостон Селтикс6639277233-68701050,5912,0
3 Торонто Рэпторс6434306928-6865980,5316,0
4 Бруклин Нетс6633337332-7390990,5008,0
5 Нью-Йорк Никс6527386876-6973920,41513,5
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Милуоки Бакс6540257413-71741050,6150,0
2 Чикаго Буллз6539267308-72171040,6001,0
3 Кливленд Кавальерс6538276951-67291030,5852,0
4 Индиана Пэйсерс6722457389-7557890,32819,0
5 Детройт Пистонс6518476730-7311830,27722,0
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит6644227240-69051100,6670,0
2 Шарлотт Хорнетс6632347549-7580980,48512,0
3 Атланта Хоукс6431337200-7152950,48412,0
4 Вашингтон Уизардс6329346811-6973920,46013,5
5 Орландо Мэджик6616506849-7376820,24228,0
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз6440247270-68871040,6250,0
2 Денвер Наггетс6539267232-70381040,6001,5
3 Миннесота Тимбервулвз6637297551-73771030,5614,0
4 Портленд Трэйл Блэйзерс6425396861-7245890,39115,0
5 Оклахома-Сити Тандер6420446536-6996840,31320,0
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6552137391-68941170,8000,0
2 Голден Стэйт Уорриорз6543227226-68261080,6629,0
3 Лос-Анджелес Клипперс6634327060-70961000,51518,5
4 Лос-Анджелес Лейкерс6428367079-7220920,43823,5
5 Сакраменто Кингз6724437381-7727910,35829,0
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз6644227519-72101100,6670,0
2 Даллас Маверикс6540256964-67421050,6153,5
3 Нью-Орлеан Пеликанс6427376893-6983910,42216,0
4 Сан-Антонио Спёрс6525407333-7340900,38518,5
5 Хьюстон Рокетс6516497058-7666810,24627,5

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