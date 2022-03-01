Вулверхэмптон - Уотфорд 10 Марта прямая трансляция
Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 29303
10 марта 2022, четверг. 22:30 МСК. Англия - Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Уотфорд, которое состоится 10 Марта 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Уотфорд
Уотфорд
Главные тренеры
|Бруну Лаже
|Рой Ходжсон
История личных встреч
|11.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 4
|0 : 2
|01.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|2 : 1
|28.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|2 : 0
|27.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 36
|1 : 2
|07.04.2019
|Кубок Англии
|1/2 финала
|3 : 2 ДВ
|20.10.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 9
|0 : 2
|07.03.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 36
|2 : 2
|26.12.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 23
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|28
|22
|3
|3
|68-18
|69
|82,1
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|27
|19
|6
|2
|71-20
|63
|77,8
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|26
|15
|8
|3
|53-18
|53
|67,9
| 4
Лига чемпионов
|Арсенал
|25
|15
|3
|7
|41-29
|48
|64,0
| 5
Лига Европы
|Манчестер Юнайтед
|28
|13
|8
|7
|45-38
|47
|56,0
|6
|Вест Хэм Юнайтед
|28
|13
|6
|9
|46-35
|45
|53,6
|7
|Тоттенхэм Хотспур
|26
|14
|3
|9
|40-32
|45
|57,7
|8
|Вулверхэмптон
|27
|12
|4
|11
|24-23
|40
|49,4
|9
|Саутгемптон
|27
|8
|11
|8
|34-41
|35
|43,2
|10
|Кристал Пэлас
|28
|7
|12
|9
|39-38
|33
|39,3
|11
|Астон Вилла
|26
|10
|3
|13
|37-37
|33
|42,3
|12
|Лестер Сити
|25
|9
|6
|10
|40-43
|33
|44,0
|13
|Брайтон энд Хоув Альбион
|27
|7
|12
|8
|26-32
|33
|40,7
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|6
|10
|10
|30-46
|28
|35,9
|15
|Брентфорд
|28
|7
|6
|15
|30-45
|27
|32,1
|16
|Лидс Юнайтед
|27
|5
|8
|14
|29-61
|23
|28,4
|17
|Эвертон
|25
|6
|4
|15
|28-46
|22
|29,3
| 18
Зона вылета
|Бёрнли
|26
|3
|12
|11
|22-36
|21
|26,9
| 19
Зона вылета
|Уотфорд
|27
|5
|4
|18
|27-50
|19
|23,5
| 20
Зона вылета
|Норвич Сити
|27
|4
|5
|18
|16-58
|17
|21,0