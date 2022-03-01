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22:30  ru Норвич - Челси 22:30  ru Вулверхэмптон - Уотфорд 22:30  ru Лидс - Астон Вилла 23:00  ru Барселона - Галатасарай
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Вулверхэмптон - Уотфорд 10 Марта прямая трансляция

Стадион: Молине (Вулверхэмптон, Англия), вместимость: 29303
10 марта 2022, четверг. 22:30 МСК. Англия - Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия);
Вулверхэмптон Уотфорд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вулверхэмптон - Уотфорд, которое состоится 10 Марта 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Молине (Вулверхэмптон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Уотфорд
Уотфорд
Главные тренеры
Португалия Бруну Лаже
Англия Рой Ходжсон
История личных встреч
11.09.2021 Англия - Премьер-лига Тур 4 Уотфорд0 : 2Вулверхэмптон
01.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 21 Уотфорд2 : 1Вулверхэмптон
28.09.2019 Англия - Премьер-лига Тур 7 Вулверхэмптон2 : 0Уотфорд
27.04.2019 Англия - Премьер-лига Тур 36 Уотфорд1 : 2Вулверхэмптон
07.04.2019 Кубок Англии 1/2 финала Уотфорд3 : 2 ДВВулверхэмптон
20.10.2018 Англия - Премьер-лига Тур 9 Вулверхэмптон0 : 2Уотфорд
07.03.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 36 Вулверхэмптон2 : 2Уотфорд
26.12.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 23 Уотфорд0 : 1Вулверхэмптон
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити28223368-186982,1
2
Лига чемпионов
Ливерпуль27196271-206377,8
3
Лига чемпионов
Челси26158353-185367,9
4
Лига чемпионов
Арсенал25153741-294864,0
5
Лига Европы
Манчестер Юнайтед28138745-384756,0
6 Вест Хэм Юнайтед28136946-354553,6
7 Тоттенхэм Хотспур26143940-324557,7
8 Вулверхэмптон271241124-234049,4
9 Саутгемптон27811834-413543,2
10 Кристал Пэлас28712939-383339,3
11 Астон Вилла261031337-373342,3
12 Лестер Сити25961040-433344,0
13 Брайтон энд Хоув Альбион27712826-323340,7
14 Ньюкасл Юнайтед266101030-462835,9
15 Брентфорд28761530-452732,1
16 Лидс Юнайтед27581429-612328,4
17 Эвертон25641528-462229,3
18
Зона вылета
Бёрнли263121122-362126,9
19
Зона вылета
Уотфорд27541827-501923,5
20
Зона вылета
Норвич Сити27451816-581721,0

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