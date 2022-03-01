Салават Юлаев - Сибирь 10 Марта прямая трансляция
Стадион: Уфа-Арена (Уфа, Россия), вместимость: 8070
10 марта 2022, четверг. 17:00 МСК. КХЛ - плей-офф, 1/4 финала - Восток. 5-й матч
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Салават Юлаев - Сибирь, которое состоится 10 Марта 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: КХЛ - плей-офф, оно проводится на стадионе: Уфа-Арена (Уфа, Россия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Салават Юлаев
Уфа
Сибирь
Новосибирская область
Главные тренеры
|Томи Лямся
|Андрей Алексеевич Мартемьянов
История личных встреч
|08.03.2022
|КХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|3 : 6
|06.03.2022
|КХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|2 : 1 ОТ
|04.03.2022
|КХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|4 : 2
|02.03.2022
|КХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|2 : 1
|27.12.2021
|КХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|01.10.2021
|КХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|12.01.2021
|КХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|26.12.2020
|КХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|13.12.2020
|КХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|08.10.2020
|КХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию пятого матча серии 1/4 финала плей-офф Кубка Гагарина в Восточной конференции: «Салават Юлаев» — «Сибирь». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени. Счёт в серии 3-1 в пользу «Салавата».
Турнирная таблица
1/4 финала - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
QFW2
| Йокерит
Спартак
Йокерит- : + Т
Спартак
Йокерит- : + Т
Спартак
Спартак+ : - Т
Йокерит
Спартак+ : - Т
Йокерит
0
4
0
0
QFW3
| ЦСКА
Локомотив
ЦСКА4 : 3 ОТ
Локомотив
ЦСКА4 : 1
Локомотив
Локомотив2 : 3 ОТ
ЦСКА
Локомотив1 : 4
ЦСКА
4
0
15
7
QFW4
| Динамо М
Северсталь
Динамо М3 : 6
Северсталь
Динамо М3 : 4
Северсталь
Северсталь1 : 3
Динамо М
Северсталь2 : 3 ОТ
Динамо М
Динамо М10.03
Северсталь
Северсталь12.03
Динамо М
Динамо М14.03
Северсталь
2
2
12
13
QFW1
| СКА
Динамо Мн
СКА8 : 3
Динамо Мн
СКА3 : 1
Динамо Мн
Динамо Мн2 : 3
СКА
Динамо Мн3 : 4
СКА
4
0
18
9
1/4 финала - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
QFE2
| Трактор
Нефтехимик
Трактор4 : 3
Нефтехимик
Трактор2 : 1
Нефтехимик
Нефтехимик2 : 3 ОТ
Трактор
Нефтехимик2 : 3
Трактор
4
0
12
8
QFE1
| Металлург Мг
Барыс
Металлург Мг2 : 3
Барыс
Металлург Мг6 : 2
Барыс
Барыс3 : 5
Металлург Мг
Барыс2 : 5
Металлург Мг
Металлург Мг3 : 1
Барыс
4
1
21
11
QFE3
| Салават Юлаев
Сибирь
Салават Юлаев2 : 1
Сибирь
Салават Юлаев4 : 2
Сибирь
Сибирь2 : 1 ОТ
Салават Юлаев
Сибирь3 : 6
Салават Юлаев
Салават Юлаев10.03
Сибирь
Сибирь12.03
Салават Юлаев
Салават Юлаев14.03
Сибирь
3
1
13
8
QFE4
| Ак Барс
Авангард
Ак Барс1 : 2 ОТ
Авангард
Ак Барс2 : 5
Авангард
Авангард2 : 0
Ак Барс
Авангард2 : 3 ОТ
Ак Барс
Ак Барс10.03
Авангард
Авангард12.03
Ак Барс
Ак Барс14.03
Авангард
1
3
6
11
1/2 финала - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
SFW1
| СКА
Спартак
СКА16.03
Спартак
СКА18.03
Спартак
Спартак20.03
СКА
Спартак22.03
СКА
СКА24.03
Спартак
Спартак26.03
СКА
СКА28.03
Спартак
0
0
0
0
SFW2
| ЦСКА
QFW4
ЦСКА17.03
QFW4
ЦСКА19.03
QFW4
QFW421.03
ЦСКА
QFW423.03
ЦСКА
ЦСКА25.03
QFW4
QFW427.03
ЦСКА
ЦСКА29.03
QFW4
0
0
0
0
1/2 финала - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
SFE1
| Металлург Мг
Металлург Мг16.03
Металлург Мг18.03
Металлург Мг
Металлург Мг
Металлург Мг24.03
Металлург Мг
Металлург Мг28.03
0
0
0
0
SFE2
0
0
0
0
Финал - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
FW
0
0
0
0
Финал - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
FE
0
0
0
0
Финал Чемпионата
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
F1
0
0
0
0