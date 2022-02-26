Онлайн трансляции
Четверг 10 марта

03:00  ru Шарлотт - Бостон 03:00  ru Детройт - Чикаго 03:30  ru Майами - Финикс 04:00  ru Эдмонтон - Вашингтон
04:00  ru Милуоки - Атланта 04:00  ru Нью-Орлеан - Орландо 04:00  ru Миннесота - Оклахома 04:00  ru Хьюстон - Лейкерс
04:30  ru Даллас - Нью-Йорк 04:30  ru Сан-Антонио - Торонто 06:00  ru Сакраменто - Денвер 06:00  ru Юта - Портленд
06:30  ru Ванкувер - Монреаль 06:30  ru Клипперс - Вашингтон 16:30  ru Биатлон 17:00  ru Салават Юлаев - Сибирь
19:30  ru Динамо М - Северсталь 19:30  ru Ак Барс - Авангард 20:45  ru Севилья - Вест Хэм 20:45  ru ПАОК - Гент
20:45  ru Витесс - Рома 20:45  ru Славия - ЛАСК 20:45  ru Партизан - Фейеноорд 22:30  ru Саутгемптон - Ньюкасл
22:30  ru Норвич - Челси 22:30  ru Вулверхэмптон - Уотфорд 22:30  ru Лидс - Астон Вилла 23:00  ru Барселона - Галатасарай
23:00  ru Аталанта - Байер 23:00  ru Рейнджерс - Црвена Звезда 23:00  ru Брага - Монако 23:00  ru Марсель - Базель
23:00  ru Лестер Сити - Ренн 23:00  ru ПСВ - Копенгаген 23:00  ru Будё-Глимт - АЗ Алкмар
Свернуть список

Ванкувер Кэнакс - Монреаль Канадиенс 10 Марта прямая трансляция

Стадион: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада), вместимость: 18910
10 марта 2022, четверг. 06:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Ванкувер Кэнакс Монреаль Канадиенс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Ванкувер Кэнакс - Монреаль Канадиенс, которое состоится 10 Марта 2022 года в 06:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Главные тренеры
КанадаБрюс Будро
КанадаМартен Сан-Луи (и.о.)
История личных встреч
30.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс1 : 2Ванкувер Кэнакс
21.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс5 : 4 БВанкувер Кэнакс
20.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс2 : 3 ОТВанкувер Кэнакс
11.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс1 : 5Монреаль Канадиенс
09.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс2 : 1 БМонреаль Канадиенс
03.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс5 : 3Ванкувер Кэнакс
02.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс6 : 2Ванкувер Кэнакс
24.01.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс2 : 5Монреаль Канадиенс
22.01.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс3 : 7Монреаль Канадиенс
21.01.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс6 : 5 БМонреаль Канадиенс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5834431412230-1688775,0
2 Каролина Харрикейнз5633510512191-1348374,1
3 Флорида Пантерз5730723213237-1678372,8
4 Тампа-Бэй Лайтнинг5628724213196-1628071,4
5 Торонто Мэйпл Лифс5731421316213-1717868,4
6 Нью-Йорк Рейнджерс5731142316171-1447767,5
7 Питтсбург Пингвинз5828425415188-1567766,4
8 Калгари Флэймз5629320715197-1397567,0
9 Бостон Брюинз5728422318173-1557364,0
10 Сент-Луис Блюз5629122517195-1557163,4
11 Вашингтон Кэпиталз5826322718190-1627161,2
12 Лос-Анджелес Кингз5825522519172-1627161,2
13 Миннесота Уайлд5525443019208-1796962,7
14 Нэшвилл Предаторз5625522220176-1566860,7
15 Вегас Голден Найтс5826241322185-1696858,6
16 Даллас Старз5621832121166-1626759,8
17 Эдмонтон Ойлерз5725230423185-1836456,1
18 Анахайм Дакс5918544523175-1876353,4
19 Ванкувер Кэнакс5722333323164-1656254,4
20 Виннипег Джетс5722214622174-1786052,6
21 Коламбус Блю Джекетс5719632126190-2105951,8
22 Сан-Хосе Шаркс5616622525145-1795549,1
23 Детройт Ред Уингз5713831527165-2125447,4
24 Нью-Йорк Айлендерс5319115324137-1525047,2
25 Чикаго Блэкхоукс5813532629152-2015043,1
26 Нью-Джерси Дэвилз5715514131176-2054741,2
27 Филадельфия Флайерз5614404628141-1934641,1
28 Оттава Сенаторз5617211431147-1804540,2
29 Баффало Сэйбрз5815121732154-2094437,9
30 Сиэтл Кракен5915111437152-2133933,1
31 Аризона Койотс5613314035141-2033833,9
32 Монреаль Канадиенс5611220734137-2123733,0
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5633510512191-1348374,1
2 Флорида Пантерз5730723213237-1678372,8
3 Тампа-Бэй Лайтнинг5628724213196-1628071,4
4 Торонто Мэйпл Лифс5731421316213-1717868,4
5 Нью-Йорк Рейнджерс5731142316171-1447767,5
6 Питтсбург Пингвинз5828425415188-1567766,4
7 Бостон Брюинз5728422318173-1557364,0
8 Вашингтон Кэпиталз5826322718190-1627161,2
9 Коламбус Блю Джекетс5719632126190-2105951,8
10 Детройт Ред Уингз5713831527165-2125447,4
11 Нью-Йорк Айлендерс5319115324137-1525047,2
12 Нью-Джерси Дэвилз5715514131176-2054741,2
13 Филадельфия Флайерз5614404628141-1934641,1
14 Оттава Сенаторз5617211431147-1804540,2
15 Баффало Сэйбрз5815121732154-2094437,9
16 Монреаль Канадиенс5611220734137-2123733,0
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5834431412230-1688775,0
2 Калгари Флэймз5629320715197-1397567,0
3 Сент-Луис Блюз5629122517195-1557163,4
4 Лос-Анджелес Кингз5825522519172-1627161,2
5 Миннесота Уайлд5525443019208-1796962,7
6 Нэшвилл Предаторз5625522220176-1566860,7
7 Вегас Голден Найтс5826241322185-1696858,6
8 Даллас Старз5621832121166-1626759,8
9 Эдмонтон Ойлерз5725230423185-1836456,1
10 Анахайм Дакс5918544523175-1876353,4
11 Ванкувер Кэнакс5722333323164-1656254,4
12 Виннипег Джетс5722214622174-1786052,6
13 Сан-Хосе Шаркс5616622525145-1795549,1
14 Чикаго Блэкхоукс5813532629152-2015043,1
15 Сиэтл Кракен5915111437152-2133933,1
16 Аризона Койотс5613314035141-2033833,9
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5633510512191-1348374,1
2 Нью-Йорк Рейнджерс5731142316171-1447767,5
3 Питтсбург Пингвинз5828425415188-1567766,4
4 Вашингтон Кэпиталз5826322718190-1627161,2
5 Коламбус Блю Джекетс5719632126190-2105951,8
6 Нью-Йорк Айлендерс5319115324137-1525047,2
7 Нью-Джерси Дэвилз5715514131176-2054741,2
8 Филадельфия Флайерз5614404628141-1934641,1
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз5730723213237-1678372,8
2 Тампа-Бэй Лайтнинг5628724213196-1628071,4
3 Торонто Мэйпл Лифс5731421316213-1717868,4
4 Бостон Брюинз5728422318173-1557364,0
5 Детройт Ред Уингз5713831527165-2125447,4
6 Оттава Сенаторз5617211431147-1804540,2
7 Баффало Сэйбрз5815121732154-2094437,9
8 Монреаль Канадиенс5611220734137-2123733,0
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5834431412230-1688775,0
2 Сент-Луис Блюз5629122517195-1557163,4
3 Миннесота Уайлд5525443019208-1796962,7
4 Нэшвилл Предаторз5625522220176-1566860,7
5 Даллас Старз5621832121166-1626759,8
6 Виннипег Джетс5722214622174-1786052,6
7 Чикаго Блэкхоукс5813532629152-2015043,1
8 Аризона Койотс5613314035141-2033833,9
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз5629320715197-1397567,0
2 Лос-Анджелес Кингз5825522519172-1627161,2
3 Вегас Голден Найтс5826241322185-1696858,6
4 Эдмонтон Ойлерз5725230423185-1836456,1
5 Анахайм Дакс5918544523175-1876353,4
6 Ванкувер Кэнакс5722333323164-1656254,4
7 Сан-Хосе Шаркс5616622525145-1795549,1
8 Сиэтл Кракен5915111437152-2133933,1

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close