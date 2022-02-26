Ванкувер Кэнакс - Монреаль Канадиенс 10 Марта прямая трансляция
Стадион: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада), вместимость: 18910
10 марта 2022, четверг. 06:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Ванкувер Кэнакс - Монреаль Канадиенс, которое состоится 10 Марта 2022 года в 06:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Главные тренеры
|Брюс Будро
|Мартен Сан-Луи (и.о.)
История личных встреч
|30.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|21.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 Б
|20.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|11.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|09.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 Б
|03.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|02.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|24.01.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|22.01.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 7
|21.01.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5 Б
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|58
|34
|4
|3
|1
|4
|12
|230-168
|87
|75,0
|2
|Каролина Харрикейнз
|56
|33
|5
|1
|0
|5
|12
|191-134
|83
|74,1
|3
|Флорида Пантерз
|57
|30
|7
|2
|3
|2
|13
|237-167
|83
|72,8
|4
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|56
|28
|7
|2
|4
|2
|13
|196-162
|80
|71,4
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|57
|31
|4
|2
|1
|3
|16
|213-171
|78
|68,4
|6
|Нью-Йорк Рейнджерс
|57
|31
|1
|4
|2
|3
|16
|171-144
|77
|67,5
|7
|Питтсбург Пингвинз
|58
|28
|4
|2
|5
|4
|15
|188-156
|77
|66,4
|8
|Калгари Флэймз
|56
|29
|3
|2
|0
|7
|15
|197-139
|75
|67,0
|9
|Бостон Брюинз
|57
|28
|4
|2
|2
|3
|18
|173-155
|73
|64,0
|10
|Сент-Луис Блюз
|56
|29
|1
|2
|2
|5
|17
|195-155
|71
|63,4
|11
|Вашингтон Кэпиталз
|58
|26
|3
|2
|2
|7
|18
|190-162
|71
|61,2
|12
|Лос-Анджелес Кингз
|58
|25
|5
|2
|2
|5
|19
|172-162
|71
|61,2
|13
|Миннесота Уайлд
|55
|25
|4
|4
|3
|0
|19
|208-179
|69
|62,7
|14
|Нэшвилл Предаторз
|56
|25
|5
|2
|2
|2
|20
|176-156
|68
|60,7
|15
|Вегас Голден Найтс
|58
|26
|2
|4
|1
|3
|22
|185-169
|68
|58,6
|16
|Даллас Старз
|56
|21
|8
|3
|2
|1
|21
|166-162
|67
|59,8
|17
|Эдмонтон Ойлерз
|57
|25
|2
|3
|0
|4
|23
|185-183
|64
|56,1
|18
|Анахайм Дакс
|59
|18
|5
|4
|4
|5
|23
|175-187
|63
|53,4
|19
|Ванкувер Кэнакс
|57
|22
|3
|3
|3
|3
|23
|164-165
|62
|54,4
|20
|Виннипег Джетс
|57
|22
|2
|1
|4
|6
|22
|174-178
|60
|52,6
|21
|Коламбус Блю Джекетс
|57
|19
|6
|3
|2
|1
|26
|190-210
|59
|51,8
|22
|Сан-Хосе Шаркс
|56
|16
|6
|2
|2
|5
|25
|145-179
|55
|49,1
|23
|Детройт Ред Уингз
|57
|13
|8
|3
|1
|5
|27
|165-212
|54
|47,4
|24
|Нью-Йорк Айлендерс
|53
|19
|1
|1
|5
|3
|24
|137-152
|50
|47,2
|25
|Чикаго Блэкхоукс
|58
|13
|5
|3
|2
|6
|29
|152-201
|50
|43,1
|26
|Нью-Джерси Дэвилз
|57
|15
|5
|1
|4
|1
|31
|176-205
|47
|41,2
|27
|Филадельфия Флайерз
|56
|14
|4
|0
|4
|6
|28
|141-193
|46
|41,1
|28
|Оттава Сенаторз
|56
|17
|2
|1
|1
|4
|31
|147-180
|45
|40,2
|29
|Баффало Сэйбрз
|58
|15
|1
|2
|1
|7
|32
|154-209
|44
|37,9
|30
|Сиэтл Кракен
|59
|15
|1
|1
|1
|4
|37
|152-213
|39
|33,1
|31
|Аризона Койотс
|56
|13
|3
|1
|4
|0
|35
|141-203
|38
|33,9
|32
|Монреаль Канадиенс
|56
|11
|2
|2
|0
|7
|34
|137-212
|37
|33,0
Восточная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|56
|33
|5
|1
|0
|5
|12
|191-134
|83
|74,1
|2
|Флорида Пантерз
|57
|30
|7
|2
|3
|2
|13
|237-167
|83
|72,8
|3
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|56
|28
|7
|2
|4
|2
|13
|196-162
|80
|71,4
|4
|Торонто Мэйпл Лифс
|57
|31
|4
|2
|1
|3
|16
|213-171
|78
|68,4
|5
|Нью-Йорк Рейнджерс
|57
|31
|1
|4
|2
|3
|16
|171-144
|77
|67,5
|6
|Питтсбург Пингвинз
|58
|28
|4
|2
|5
|4
|15
|188-156
|77
|66,4
|7
|Бостон Брюинз
|57
|28
|4
|2
|2
|3
|18
|173-155
|73
|64,0
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|58
|26
|3
|2
|2
|7
|18
|190-162
|71
|61,2
|9
|Коламбус Блю Джекетс
|57
|19
|6
|3
|2
|1
|26
|190-210
|59
|51,8
|10
|Детройт Ред Уингз
|57
|13
|8
|3
|1
|5
|27
|165-212
|54
|47,4
|11
|Нью-Йорк Айлендерс
|53
|19
|1
|1
|5
|3
|24
|137-152
|50
|47,2
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|57
|15
|5
|1
|4
|1
|31
|176-205
|47
|41,2
|13
|Филадельфия Флайерз
|56
|14
|4
|0
|4
|6
|28
|141-193
|46
|41,1
|14
|Оттава Сенаторз
|56
|17
|2
|1
|1
|4
|31
|147-180
|45
|40,2
|15
|Баффало Сэйбрз
|58
|15
|1
|2
|1
|7
|32
|154-209
|44
|37,9
|16
|Монреаль Канадиенс
|56
|11
|2
|2
|0
|7
|34
|137-212
|37
|33,0
Западная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|58
|34
|4
|3
|1
|4
|12
|230-168
|87
|75,0
|2
|Калгари Флэймз
|56
|29
|3
|2
|0
|7
|15
|197-139
|75
|67,0
|3
|Сент-Луис Блюз
|56
|29
|1
|2
|2
|5
|17
|195-155
|71
|63,4
|4
|Лос-Анджелес Кингз
|58
|25
|5
|2
|2
|5
|19
|172-162
|71
|61,2
|5
|Миннесота Уайлд
|55
|25
|4
|4
|3
|0
|19
|208-179
|69
|62,7
|6
|Нэшвилл Предаторз
|56
|25
|5
|2
|2
|2
|20
|176-156
|68
|60,7
|7
|Вегас Голден Найтс
|58
|26
|2
|4
|1
|3
|22
|185-169
|68
|58,6
|8
|Даллас Старз
|56
|21
|8
|3
|2
|1
|21
|166-162
|67
|59,8
|9
|Эдмонтон Ойлерз
|57
|25
|2
|3
|0
|4
|23
|185-183
|64
|56,1
|10
|Анахайм Дакс
|59
|18
|5
|4
|4
|5
|23
|175-187
|63
|53,4
|11
|Ванкувер Кэнакс
|57
|22
|3
|3
|3
|3
|23
|164-165
|62
|54,4
|12
|Виннипег Джетс
|57
|22
|2
|1
|4
|6
|22
|174-178
|60
|52,6
|13
|Сан-Хосе Шаркс
|56
|16
|6
|2
|2
|5
|25
|145-179
|55
|49,1
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|58
|13
|5
|3
|2
|6
|29
|152-201
|50
|43,1
|15
|Сиэтл Кракен
|59
|15
|1
|1
|1
|4
|37
|152-213
|39
|33,1
|16
|Аризона Койотс
|56
|13
|3
|1
|4
|0
|35
|141-203
|38
|33,9
Столичный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|56
|33
|5
|1
|0
|5
|12
|191-134
|83
|74,1
|2
|Нью-Йорк Рейнджерс
|57
|31
|1
|4
|2
|3
|16
|171-144
|77
|67,5
|3
|Питтсбург Пингвинз
|58
|28
|4
|2
|5
|4
|15
|188-156
|77
|66,4
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|58
|26
|3
|2
|2
|7
|18
|190-162
|71
|61,2
|5
|Коламбус Блю Джекетс
|57
|19
|6
|3
|2
|1
|26
|190-210
|59
|51,8
|6
|Нью-Йорк Айлендерс
|53
|19
|1
|1
|5
|3
|24
|137-152
|50
|47,2
|7
|Нью-Джерси Дэвилз
|57
|15
|5
|1
|4
|1
|31
|176-205
|47
|41,2
|8
|Филадельфия Флайерз
|56
|14
|4
|0
|4
|6
|28
|141-193
|46
|41,1
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|57
|30
|7
|2
|3
|2
|13
|237-167
|83
|72,8
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|56
|28
|7
|2
|4
|2
|13
|196-162
|80
|71,4
|3
|Торонто Мэйпл Лифс
|57
|31
|4
|2
|1
|3
|16
|213-171
|78
|68,4
|4
|Бостон Брюинз
|57
|28
|4
|2
|2
|3
|18
|173-155
|73
|64,0
|5
|Детройт Ред Уингз
|57
|13
|8
|3
|1
|5
|27
|165-212
|54
|47,4
|6
|Оттава Сенаторз
|56
|17
|2
|1
|1
|4
|31
|147-180
|45
|40,2
|7
|Баффало Сэйбрз
|58
|15
|1
|2
|1
|7
|32
|154-209
|44
|37,9
|8
|Монреаль Канадиенс
|56
|11
|2
|2
|0
|7
|34
|137-212
|37
|33,0
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|58
|34
|4
|3
|1
|4
|12
|230-168
|87
|75,0
|2
|Сент-Луис Блюз
|56
|29
|1
|2
|2
|5
|17
|195-155
|71
|63,4
|3
|Миннесота Уайлд
|55
|25
|4
|4
|3
|0
|19
|208-179
|69
|62,7
|4
|Нэшвилл Предаторз
|56
|25
|5
|2
|2
|2
|20
|176-156
|68
|60,7
|5
|Даллас Старз
|56
|21
|8
|3
|2
|1
|21
|166-162
|67
|59,8
|6
|Виннипег Джетс
|57
|22
|2
|1
|4
|6
|22
|174-178
|60
|52,6
|7
|Чикаго Блэкхоукс
|58
|13
|5
|3
|2
|6
|29
|152-201
|50
|43,1
|8
|Аризона Койотс
|56
|13
|3
|1
|4
|0
|35
|141-203
|38
|33,9
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Калгари Флэймз
|56
|29
|3
|2
|0
|7
|15
|197-139
|75
|67,0
|2
|Лос-Анджелес Кингз
|58
|25
|5
|2
|2
|5
|19
|172-162
|71
|61,2
|3
|Вегас Голден Найтс
|58
|26
|2
|4
|1
|3
|22
|185-169
|68
|58,6
|4
|Эдмонтон Ойлерз
|57
|25
|2
|3
|0
|4
|23
|185-183
|64
|56,1
|5
|Анахайм Дакс
|59
|18
|5
|4
|4
|5
|23
|175-187
|63
|53,4
|6
|Ванкувер Кэнакс
|57
|22
|3
|3
|3
|3
|23
|164-165
|62
|54,4
|7
|Сан-Хосе Шаркс
|56
|16
|6
|2
|2
|5
|25
|145-179
|55
|49,1
|8
|Сиэтл Кракен
|59
|15
|1
|1
|1
|4
|37
|152-213
|39
|33,1