Миннесота Тимбервулвз - Оклахома-Сити Тандер прямая трансляция 10.03.2022
Стадион: Таргет-центр (Миннеаполис, США), вместимость: 20500
10 марта 2022, четверг. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Миннесота Тимбервулвз - Оклахома-Сити Тандер, которое состоится 10 Марта 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Таргет-центр (Миннеаполис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Главные тренеры
|Марк Дэйгнолт
История личных встреч
|05.03.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|101 : 138
|08.01.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 135
|06.01.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|98 : 90
|23.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|103 : 112
|07.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|120 : 118
|06.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|103 : 106
|26.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 113
|14.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 117
|07.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|139 : 127
|07.04.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|126 : 132
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|65
|52
|13
|7391-6894
|117
|0,800
|0,0
|2
|Мемфис Гриззлиз
|67
|45
|22
|7651-7321
|112
|0,672
|8,0
|3
|Голден Стэйт Уорриорз
|66
|44
|22
|7338-6923
|110
|0,667
|8,5
|4
|Майами Хит
|66
|44
|22
|7240-6905
|110
|0,667
|8,5
|5
|Юта Джаз
|64
|40
|24
|7270-6887
|104
|0,625
|11,5
|6
|Филадельфия Сиксерс
|64
|40
|24
|6945-6789
|104
|0,625
|11,5
|7
|Милуоки Бакс
|66
|41
|25
|7555-7289
|107
|0,621
|11,5
|8
|Даллас Маверикс
|65
|40
|25
|6964-6742
|105
|0,615
|12,0
|9
|Чикаго Буллз
|65
|39
|26
|7308-7217
|104
|0,600
|13,0
|10
|Денвер Наггетс
|65
|39
|26
|7232-7038
|104
|0,600
|13,0
|11
|Бостон Селтикс
|66
|39
|27
|7233-6870
|105
|0,591
|13,5
|12
|Кливленд Кавальерс
|65
|38
|27
|6951-6729
|103
|0,585
|14,0
|13
|Миннесота Тимбервулвз
|66
|37
|29
|7551-7377
|103
|0,561
|15,5
|14
|Торонто Рэпторс
|64
|34
|30
|6928-6865
|98
|0,531
|17,5
|15
|Лос-Анджелес Клипперс
|67
|34
|33
|7157-7208
|101
|0,507
|19,0
|16
|Бруклин Нетс
|66
|33
|33
|7332-7390
|99
|0,500
|19,5
|17
|Шарлотт Хорнетс
|66
|32
|34
|7549-7580
|98
|0,485
|20,5
|18
|Атланта Хоукс
|64
|31
|33
|7200-7152
|95
|0,484
|20,5
|19
|Вашингтон Уизардс
|63
|29
|34
|6811-6973
|92
|0,460
|22,0
|20
|Лос-Анджелес Лейкерс
|64
|28
|36
|7079-7220
|92
|0,438
|23,5
|21
|Нью-Йорк Никс
|65
|27
|38
|6876-6973
|92
|0,415
|25,0
|22
|Нью-Орлеан Пеликанс
|65
|27
|38
|7004-7115
|92
|0,415
|25,0
|23
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|64
|25
|39
|6861-7245
|89
|0,391
|26,5
|24
|Сан-Антонио Спёрс
|65
|25
|40
|7333-7340
|90
|0,385
|27,0
|25
|Сакраменто Кингз
|67
|24
|43
|7381-7727
|91
|0,358
|29,0
|26
|Индиана Пэйсерс
|67
|22
|45
|7389-7557
|89
|0,328
|31,0
|27
|Оклахома-Сити Тандер
|65
|20
|45
|6651-7138
|85
|0,308
|32,0
|28
|Детройт Пистонс
|65
|18
|47
|6730-7311
|83
|0,277
|34,0
|29
|Хьюстон Рокетс
|65
|16
|49
|7058-7666
|81
|0,246
|36,0
|30
|Орландо Мэджик
|66
|16
|50
|6849-7376
|82
|0,242
|36,5
Восточная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|66
|44
|22
|7240-6905
|110
|0,667
|0,0
|2
|Филадельфия Сиксерс
|64
|40
|24
|6945-6789
|104
|0,625
|3,0
|3
|Милуоки Бакс
|66
|41
|25
|7555-7289
|107
|0,621
|3,0
|4
|Чикаго Буллз
|65
|39
|26
|7308-7217
|104
|0,600
|4,5
|5
|Бостон Селтикс
|66
|39
|27
|7233-6870
|105
|0,591
|5,0
|6
|Кливленд Кавальерс
|65
|38
|27
|6951-6729
|103
|0,585
|5,5
|7
|Торонто Рэпторс
|64
|34
|30
|6928-6865
|98
|0,531
|9,0
|8
|Бруклин Нетс
|66
|33
|33
|7332-7390
|99
|0,500
|11,0
|9
|Шарлотт Хорнетс
|66
|32
|34
|7549-7580
|98
|0,485
|12,0
|10
|Атланта Хоукс
|64
|31
|33
|7200-7152
|95
|0,484
|12,0
|11
|Вашингтон Уизардс
|63
|29
|34
|6811-6973
|92
|0,460
|13,5
|12
|Нью-Йорк Никс
|65
|27
|38
|6876-6973
|92
|0,415
|16,5
|13
|Индиана Пэйсерс
|67
|22
|45
|7389-7557
|89
|0,328
|22,5
|14
|Детройт Пистонс
|65
|18
|47
|6730-7311
|83
|0,277
|25,5
|15
|Орландо Мэджик
|66
|16
|50
|6849-7376
|82
|0,242
|28,0
Западная конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|65
|52
|13
|7391-6894
|117
|0,800
|0,0
|2
|Мемфис Гриззлиз
|67
|45
|22
|7651-7321
|112
|0,672
|8,0
|3
|Голден Стэйт Уорриорз
|66
|44
|22
|7338-6923
|110
|0,667
|8,5
|4
|Юта Джаз
|64
|40
|24
|7270-6887
|104
|0,625
|11,5
|5
|Даллас Маверикс
|65
|40
|25
|6964-6742
|105
|0,615
|12,0
|6
|Денвер Наггетс
|65
|39
|26
|7232-7038
|104
|0,600
|13,0
|7
|Миннесота Тимбервулвз
|66
|37
|29
|7551-7377
|103
|0,561
|15,5
|8
|Лос-Анджелес Клипперс
|67
|34
|33
|7157-7208
|101
|0,507
|19,0
|9
|Лос-Анджелес Лейкерс
|64
|28
|36
|7079-7220
|92
|0,438
|23,5
|10
|Нью-Орлеан Пеликанс
|65
|27
|38
|7004-7115
|92
|0,415
|25,0
|11
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|64
|25
|39
|6861-7245
|89
|0,391
|26,5
|12
|Сан-Антонио Спёрс
|65
|25
|40
|7333-7340
|90
|0,385
|27,0
|13
|Сакраменто Кингз
|67
|24
|43
|7381-7727
|91
|0,358
|29,0
|14
|Оклахома-Сити Тандер
|65
|20
|45
|6651-7138
|85
|0,308
|32,0
|15
|Хьюстон Рокетс
|65
|16
|49
|7058-7666
|81
|0,246
|36,0
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Филадельфия Сиксерс
|64
|40
|24
|6945-6789
|104
|0,625
|0,0
|2
|Бостон Селтикс
|66
|39
|27
|7233-6870
|105
|0,591
|2,0
|3
|Торонто Рэпторс
|64
|34
|30
|6928-6865
|98
|0,531
|6,0
|4
|Бруклин Нетс
|66
|33
|33
|7332-7390
|99
|0,500
|8,0
|5
|Нью-Йорк Никс
|65
|27
|38
|6876-6973
|92
|0,415
|13,5
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Милуоки Бакс
|66
|41
|25
|7555-7289
|107
|0,621
|0,0
|2
|Чикаго Буллз
|65
|39
|26
|7308-7217
|104
|0,600
|1,5
|3
|Кливленд Кавальерс
|65
|38
|27
|6951-6729
|103
|0,585
|2,5
|4
|Индиана Пэйсерс
|67
|22
|45
|7389-7557
|89
|0,328
|19,5
|5
|Детройт Пистонс
|65
|18
|47
|6730-7311
|83
|0,277
|22,5
Юго-Восточный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Майами Хит
|66
|44
|22
|7240-6905
|110
|0,667
|0,0
|2
|Шарлотт Хорнетс
|66
|32
|34
|7549-7580
|98
|0,485
|12,0
|3
|Атланта Хоукс
|64
|31
|33
|7200-7152
|95
|0,484
|12,0
|4
|Вашингтон Уизардс
|63
|29
|34
|6811-6973
|92
|0,460
|13,5
|5
|Орландо Мэджик
|66
|16
|50
|6849-7376
|82
|0,242
|28,0
Северо-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Юта Джаз
|64
|40
|24
|7270-6887
|104
|0,625
|0,0
|2
|Денвер Наггетс
|65
|39
|26
|7232-7038
|104
|0,600
|1,5
|3
|Миннесота Тимбервулвз
|66
|37
|29
|7551-7377
|103
|0,561
|4,0
|4
|Портленд Трэйл Блэйзерс
|64
|25
|39
|6861-7245
|89
|0,391
|15,0
|5
|Оклахома-Сити Тандер
|65
|20
|45
|6651-7138
|85
|0,308
|20,5
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Финикс Санз
|65
|52
|13
|7391-6894
|117
|0,800
|0,0
|2
|Голден Стэйт Уорриорз
|66
|44
|22
|7338-6923
|110
|0,667
|8,5
|3
|Лос-Анджелес Клипперс
|67
|34
|33
|7157-7208
|101
|0,507
|19,0
|4
|Лос-Анджелес Лейкерс
|64
|28
|36
|7079-7220
|92
|0,438
|23,5
|5
|Сакраменто Кингз
|67
|24
|43
|7381-7727
|91
|0,358
|29,0
Юго-Западный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|П
|Мячи
|Очки
|В/И
|ПЛ
|1
|Мемфис Гриззлиз
|67
|45
|22
|7651-7321
|112
|0,672
|0,0
|2
|Даллас Маверикс
|65
|40
|25
|6964-6742
|105
|0,615
|4,0
|3
|Нью-Орлеан Пеликанс
|65
|27
|38
|7004-7115
|92
|0,415
|17,0
|4
|Сан-Антонио Спёрс
|65
|25
|40
|7333-7340
|90
|0,385
|19,0
|5
|Хьюстон Рокетс
|65
|16
|49
|7058-7666
|81
|0,246
|28,0