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Даллас Маверикс - Нью-Йорк Никс прямая трансляция 10.03.2022

Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 21041
10 марта 2022, четверг. 04:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Даллас Маверикс Нью-Йорк Никс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Маверикс - Нью-Йорк Никс, которое состоится 10 Марта 2022 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Даллас Маверикс
Даллас
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Главные тренеры
СШАДжейсон Кидд
СШАТом Тибодо
История личных встреч
13.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс108 : 85Даллас Маверикс
17.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс109 : 117Нью-Йорк Никс
03.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс86 : 99Даллас Маверикс
15.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс106 : 103Даллас Маверикс
09.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс102 : 106Нью-Йорк Никс
31.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс90 : 114Даллас Маверикс
03.11.2018 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс106 : 118Нью-Йорк Никс
14.03.2018 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс97 : 110Даллас Маверикс
08.01.2018 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс96 : 100Нью-Йорк Никс
26.01.2017 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс103 : 95Нью-Йорк Никс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6552137391-68941170,8000,0
2 Мемфис Гриззлиз6745227651-73211120,6728,0
3 Голден Стэйт Уорриорз6644227338-69231100,6678,5
4 Майами Хит6644227240-69051100,6678,5
5 Юта Джаз6440247270-68871040,62511,5
6 Филадельфия Сиксерс6440246945-67891040,62511,5
7 Милуоки Бакс6641257555-72891070,62111,5
8 Даллас Маверикс6540256964-67421050,61512,0
9 Чикаго Буллз6539267308-72171040,60013,0
10 Денвер Наггетс6539267232-70381040,60013,0
11 Бостон Селтикс6639277233-68701050,59113,5
12 Кливленд Кавальерс6538276951-67291030,58514,0
13 Миннесота Тимбервулвз6637297551-73771030,56115,5
14 Торонто Рэпторс6434306928-6865980,53117,5
15 Лос-Анджелес Клипперс6734337157-72081010,50719,0
16 Бруклин Нетс6633337332-7390990,50019,5
17 Шарлотт Хорнетс6632347549-7580980,48520,5
18 Атланта Хоукс6431337200-7152950,48420,5
19 Вашингтон Уизардс6329346811-6973920,46022,0
20 Лос-Анджелес Лейкерс6428367079-7220920,43823,5
21 Нью-Йорк Никс6527386876-6973920,41525,0
22 Нью-Орлеан Пеликанс6527387004-7115920,41525,0
23 Портленд Трэйл Блэйзерс6425396861-7245890,39126,5
24 Сан-Антонио Спёрс6525407333-7340900,38527,0
25 Сакраменто Кингз6724437381-7727910,35829,0
26 Индиана Пэйсерс6722457389-7557890,32831,0
27 Оклахома-Сити Тандер6520456651-7138850,30832,0
28 Детройт Пистонс6518476730-7311830,27734,0
29 Хьюстон Рокетс6516497058-7666810,24636,0
30 Орландо Мэджик6616506849-7376820,24236,5
Восточная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит6644227240-69051100,6670,0
2 Филадельфия Сиксерс6440246945-67891040,6253,0
3 Милуоки Бакс6641257555-72891070,6213,0
4 Чикаго Буллз6539267308-72171040,6004,5
5 Бостон Селтикс6639277233-68701050,5915,0
6 Кливленд Кавальерс6538276951-67291030,5855,5
7 Торонто Рэпторс6434306928-6865980,5319,0
8 Бруклин Нетс6633337332-7390990,50011,0
9 Шарлотт Хорнетс6632347549-7580980,48512,0
10 Атланта Хоукс6431337200-7152950,48412,0
11 Вашингтон Уизардс6329346811-6973920,46013,5
12 Нью-Йорк Никс6527386876-6973920,41516,5
13 Индиана Пэйсерс6722457389-7557890,32822,5
14 Детройт Пистонс6518476730-7311830,27725,5
15 Орландо Мэджик6616506849-7376820,24228,0
Западная конференция
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6552137391-68941170,8000,0
2 Мемфис Гриззлиз6745227651-73211120,6728,0
3 Голден Стэйт Уорриорз6644227338-69231100,6678,5
4 Юта Джаз6440247270-68871040,62511,5
5 Даллас Маверикс6540256964-67421050,61512,0
6 Денвер Наггетс6539267232-70381040,60013,0
7 Миннесота Тимбервулвз6637297551-73771030,56115,5
8 Лос-Анджелес Клипперс6734337157-72081010,50719,0
9 Лос-Анджелес Лейкерс6428367079-7220920,43823,5
10 Нью-Орлеан Пеликанс6527387004-7115920,41525,0
11 Портленд Трэйл Блэйзерс6425396861-7245890,39126,5
12 Сан-Антонио Спёрс6525407333-7340900,38527,0
13 Сакраменто Кингз6724437381-7727910,35829,0
14 Оклахома-Сити Тандер6520456651-7138850,30832,0
15 Хьюстон Рокетс6516497058-7666810,24636,0
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Филадельфия Сиксерс6440246945-67891040,6250,0
2 Бостон Селтикс6639277233-68701050,5912,0
3 Торонто Рэпторс6434306928-6865980,5316,0
4 Бруклин Нетс6633337332-7390990,5008,0
5 Нью-Йорк Никс6527386876-6973920,41513,5
Центральный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Милуоки Бакс6641257555-72891070,6210,0
2 Чикаго Буллз6539267308-72171040,6001,5
3 Кливленд Кавальерс6538276951-67291030,5852,5
4 Индиана Пэйсерс6722457389-7557890,32819,5
5 Детройт Пистонс6518476730-7311830,27722,5
Юго-Восточный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Майами Хит6644227240-69051100,6670,0
2 Шарлотт Хорнетс6632347549-7580980,48512,0
3 Атланта Хоукс6431337200-7152950,48412,0
4 Вашингтон Уизардс6329346811-6973920,46013,5
5 Орландо Мэджик6616506849-7376820,24228,0
Северо-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Юта Джаз6440247270-68871040,6250,0
2 Денвер Наггетс6539267232-70381040,6001,5
3 Миннесота Тимбервулвз6637297551-73771030,5614,0
4 Портленд Трэйл Блэйзерс6425396861-7245890,39115,0
5 Оклахома-Сити Тандер6520456651-7138850,30820,5
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Финикс Санз6552137391-68941170,8000,0
2 Голден Стэйт Уорриорз6644227338-69231100,6678,5
3 Лос-Анджелес Клипперс6734337157-72081010,50719,0
4 Лос-Анджелес Лейкерс6428367079-7220920,43823,5
5 Сакраменто Кингз6724437381-7727910,35829,0
Юго-Западный дивизион
КомандаИгрыВП Мячи ОчкиВ/ИПЛ
1 Мемфис Гриззлиз6745227651-73211120,6720,0
2 Даллас Маверикс6540256964-67421050,6154,0
3 Нью-Орлеан Пеликанс6527387004-7115920,41517,0
4 Сан-Антонио Спёрс6525407333-7340900,38519,0
5 Хьюстон Рокетс6516497058-7666810,24628,0

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