Биатлон. Кубок мира-2021/22 смотреть онлайн 10.03.2022
Биатлон. Кубок мира-2021/22. Этап 9, Отепя, Эстония
Мужчины. 10 км Спринт
10 марта 2022, четверг. 16:30 МСК
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
|Четверг 10 марта
|03:00 Шарлотт - Бостон
|03:00 Детройт - Чикаго
|03:30 Майами - Финикс
|04:00 Эдмонтон - Вашингтон
|04:00 Милуоки - Атланта
|04:00 Нью-Орлеан - Орландо
|04:00 Миннесота - Оклахома
|04:00 Хьюстон - Лейкерс
|04:30 Даллас - Нью-Йорк
|04:30 Сан-Антонио - Торонто
|06:00 Сакраменто - Денвер
|06:00 Юта - Портленд
|06:30 Ванкувер - Монреаль
|06:30 Клипперс - Вашингтон
|16:30 Биатлон
|17:00 Салават Юлаев - Сибирь
|19:30 Динамо М - Северсталь
|19:30 Ак Барс - Авангард
|20:45 Севилья - Вест Хэм
|20:45 ПАОК - Гент
|20:45 Витесс - Рома
|20:45 Славия - ЛАСК
|20:45 Партизан - Фейеноорд
|22:30 Саутгемптон - Ньюкасл
|22:30 Норвич - Челси
|22:30 Вулверхэмптон - Уотфорд
|22:30 Лидс - Астон Вилла
|23:00 Барселона - Галатасарай
|23:00 Аталанта - Байер
|23:00 Рейнджерс - Црвена Звезда
|23:00 Брага - Монако
|23:00 Марсель - Базель
|23:00 Лестер Сити - Ренн
|23:00 ПСВ - Копенгаген
|23:00 Будё-Глимт - АЗ Алкмар