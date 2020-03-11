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Атлетико - Кадис 11 Марта прямая трансляция

Стадион: Ванда Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
11 марта 2022, пятница. 23:00 МСК. Испания - Примера, 28-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания);
Атлетико М Кадис

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Кадис, которое состоится 11 Марта 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Ванда Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Кадис
Кадис
Главные тренеры
Аргентина Диего Симеоне
Испания Серхио Гонсалес
История личных встреч
28.11.2021 Испания - Примера Тур 15 Кадис1 : 4Атлетико М
04.08.2021 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Кадис1 : 1 4 : 2Атлетико М
31.01.2021 Испания - Примера Тур 21 Кадис2 : 4Атлетико М
07.11.2020 Испания - Примера Тур 9 Атлетико М4 : 0Кадис
12.08.2016 Товарищеские матчи (клубы) Август 2016 Кадис1 : 1 3 : 2Атлетико М
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура Примеры: «Атлетико» — «Кадис». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид27196256-216377,8
2
Лига чемпионов
Севилья271510239-185567,9
3
Лига чемпионов
Барселона26139448-294861,5
4
Лига чемпионов
Атлетико М27146750-354859,3
5
Лига Европы
Бетис27144949-354656,8
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад27128728-294454,3
7 Вильярреал27119747-264251,9
8 Атлетик Б271010732-264049,4
9 Валенсия2799941-433644,4
10 Сельта27981033-313543,2
11 Осасуна27981026-313543,2
12 Эспаньол27881133-403239,5
13 Райо Вальекано26941328-323139,7
14 Эльче27781229-392935,8
15 Хетафе27691226-322733,3
16 Мальорка27681326-452632,1
17 Гранада275101228-432530,9
18
Зона вылета
Кадис274121123-392429,6
19
Зона вылета
Алавес27571521-442227,2
20
Зона вылета
Леванте27391529-541822,2

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