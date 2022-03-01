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Лилль - Сент-Этьен 11 Марта прямая трансляция

Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50186
11 марта 2022, пятница. 23:00 МСК. Франция - Лига 1, 28-й тур
Главный судья: Флоран Батта (Франция);
Лилль Сент-Этьен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Сент-Этьен, которое состоится 11 Марта 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лилль
Лилль
Сент-Этьен
Сент-Этьен
Главные тренеры
Франция Жослен Гурвеннек
Франция Паскаль Дюпра
История личных встреч
21.08.2021 Франция - Лига 1 Тур 3 Сент-Этьен1 : 1Лилль
16.05.2021 Франция - Лига 1 Тур 37 Лилль0 : 0Сент-Этьен
29.11.2020 Франция - Лига 1 Тур 12 Сент-Этьен1 : 1Лилль
28.08.2019 Франция - Лига 1 Тур 3 Лилль3 : 0Сент-Этьен
10.03.2019 Франция - Лига 1 Тур 28 Сент-Этьен0 : 1Лилль
06.10.2018 Франция - Лига 1 Тур 9 Лилль3 : 1Сент-Этьен
19.05.2018 Франция - Лига 1 Тур 38 Сент-Этьен5 : 0Лилль
17.11.2017 Франция - Лига 1 Тур 13 Лилль3 : 1Сент-Этьен
13.01.2017 Франция - Лига 1 Тур 20 Лилль1 : 1Сент-Этьен
25.09.2016 Франция - Лига 1 Тур 7 Сент-Этьен3 : 1Лилль
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи ОчкиШтраф% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ27195356-246276,5
2
Лига чемпионов
Ницца27155738-2149-161,7
3
Квалификация Лиги чемпионов
Марсель27138639-254758,0
4
Лига Европы
Ренн27144953-254656,8
5
Квалификация Лиги конференций
Страсбург27128749-324454,3
6 Нант27126936-294251,9
7 Лилль27119737-354251,9
8 Монако27118840-294150,6
9 Лион27119738-3341-151,9
10 Ланс27117942-384049,4
11 Монпелье271141241-403745,7
12 Брест27981035-383543,2
13 Реймс27711931-313239,5
14 Анже27781231-402935,8
15 Клермон27771327-462834,6
16 Труа27671425-412530,9
17 Сент-Этьен27671428-502530,9
18
Стыковая зона
Лорьян27591322-432429,6
19
Зона вылета
Метц274101325-462227,2
20
Зона вылета
Бордо274101338-652227,2

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