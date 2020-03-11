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Бенфика - Визела 11 Марта прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
11 марта 2022, пятница. 23:15 МСК. Португалия - Примейра, 26-й тур
Главный судья: Мануэл Оливейра (Гондомар, Португалия);
Бенфика Визела

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Визела, которое состоится 11 Марта 2022 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Визела
Визела
Главные тренеры
Португалия Нелсон Александр Вериссимо
Португалия Альваро Пачеко
История личных встреч
24.10.2021 Португалия - Примейра Тур 9 Визела0 : 1Бенфика
23.11.2019 Кубок Португалии 4-й раунд Визела1 : 2Бенфика
03.01.2017 Португалия - Кубок лиги Группа D. Тур 2 Бенфика4 : 0Визела
Турнирная таблица
КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
1
Лига чемпионов
Порту25214063-196789,3
2
Лига чемпионов
Спортинг25194249-166181,3
3
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика25183465-235776,0
4
Квалификация Лиги конференций
Брага25137541-244661,3
5
Квалификация Лиги конференций
Жил Висенте25119536-254256,0
6 Витория Гимарайнш25961035-343344,0
7 Маритиму2588930-323242,7
8 Эшторил25710828-303141,3
9 Портимоненсе25781025-282938,7
10 Санта-Клара25781030-432938,7
11 Пасуш де Феррейра25691022-312736,0
12 Фамаликан25681132-402634,7
13 Боавишта25414731-392634,7
14 Визела25591127-432432,0
15 Арока25571323-452229,3
16
Стыковая зона
Тондела25631631-482128,0
17
Зона вылета
Морейренсе25481323-402026,7
18
Зона вылета
Белененсеш25371515-461621,3

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