Бенфика - Визела 11 Марта прямая трансляция
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
11 марта 2022, пятница. 23:15 МСК. Португалия - Примейра, 26-й тур
Главный судья: Мануэл Оливейра (Гондомар, Португалия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Визела, которое состоится 11 Марта 2022 года в 23:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 26-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Визела
Визела
Главные тренеры
|Нелсон Александр Вериссимо
|Альваро Пачеко
История личных встреч
|24.10.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 9
|0 : 1
|23.11.2019
|Кубок Португалии
|4-й раунд
|1 : 2
|03.01.2017
|Португалия - Кубок лиги
|Группа D. Тур 2
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|25
|21
|4
|0
|63-19
|67
|89,3
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|25
|19
|4
|2
|49-16
|61
|81,3
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|25
|18
|3
|4
|65-23
|57
|76,0
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Брага
|25
|13
|7
|5
|41-24
|46
|61,3
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Жил Висенте
|25
|11
|9
|5
|36-25
|42
|56,0
|6
|Витория Гимарайнш
|25
|9
|6
|10
|35-34
|33
|44,0
|7
|Маритиму
|25
|8
|8
|9
|30-32
|32
|42,7
|8
|Эшторил
|25
|7
|10
|8
|28-30
|31
|41,3
|9
|Портимоненсе
|25
|7
|8
|10
|25-28
|29
|38,7
|10
|Санта-Клара
|25
|7
|8
|10
|30-43
|29
|38,7
|11
|Пасуш де Феррейра
|25
|6
|9
|10
|22-31
|27
|36,0
|12
|Фамаликан
|25
|6
|8
|11
|32-40
|26
|34,7
|13
|Боавишта
|25
|4
|14
|7
|31-39
|26
|34,7
|14
|Визела
|25
|5
|9
|11
|27-43
|24
|32,0
|15
|Арока
|25
|5
|7
|13
|23-45
|22
|29,3
| 16
Стыковая зона
|Тондела
|25
|6
|3
|16
|31-48
|21
|28,0
| 17
Зона вылета
|Морейренсе
|25
|4
|8
|13
|23-40
|20
|26,7
| 18
Зона вылета
|Белененсеш
|25
|3
|7
|15
|15-46
|16
|21,3