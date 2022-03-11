Свернуть список

Камбюр - Аякс 11 Марта прямая трансляция

Стадион: Камбюр (Леуварден, Нидерланды), вместимость: 10250
11 марта 2022, пятница. 22:00 МСК. Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 26-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
Камбюр Аякс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Камбюр - Аякс, которое состоится 11 Марта 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 26-й тур, оно проводится на стадионе: Камбюр (Леуварден, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Камбюр
Леуварден
Аякс
Амстердам
Главные тренеры
Нидерланды Хенк де Йонг
Нидерланды Эрик тен Хаг
История личных встреч
18.09.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 5 Аякс9 : 0Камбюр
15.12.2016 Кубок Нидерландов 1/8 финала Камбюр2 : 1Аякс
09.04.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 30 Камбюр0 : 1Аякс
21.11.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 13 Аякс5 : 1Камбюр
10.05.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 33 Аякс3 : 0Камбюр
09.11.2014 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 12 Камбюр2 : 4Аякс
09.03.2014 Нидерланды - Эредивизия Тур 27 Аякс1 : 1Камбюр
15.12.2013 Нидерланды - Эредивизия Тур 17 Камбюр1 : 2Аякс
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Лига чемпионов
Аякс25 60
2
Квалификация Лиги чемпионов
ПСВ Эйндховен25 58
3
Квалификация Лиги конференций
Фейеноорд25 52
4
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар25 51
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте25 48
6
Плей-офф Лиги конференций
Витесс24 40
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт25 40
8 Камбюр25 33
9 НЕК Неймеген25 31
10 Гронинген25 30
11 Гоу Эхед Иглс25 27
12 Хераклес25 26
13 Херенвен25 26
14 Валвейк25 23
15 Виллем II25 22
16
Стыковая зона
ПЕК Зволле25 20
17
Зона вылета
Фортуна24 19
18
Зона вылета
Спарта23 17

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close