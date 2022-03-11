Камбюр - Аякс 11 Марта прямая трансляция
Стадион: Камбюр (Леуварден, Нидерланды), вместимость: 10250
11 марта 2022, пятница. 22:00 МСК. Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 26-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Камбюр - Аякс, которое состоится 11 Марта 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 26-й тур, оно проводится на стадионе: Камбюр (Леуварден, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Камбюр
Леуварден
Аякс
Амстердам
Главные тренеры
|Хенк де Йонг
|Эрик тен Хаг
История личных встреч
|18.09.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 5
|9 : 0
|15.12.2016
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|2 : 1
|09.04.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 30
|0 : 1
|21.11.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 13
|5 : 1
|10.05.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 33
|3 : 0
|09.11.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 12
|2 : 4
|09.03.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 27
|1 : 1
|15.12.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 17
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|25
|60
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|25
|58
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Фейеноорд
|25
|52
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|25
|51
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|25
|48
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Витесс
|24
|40
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|25
|40
|8
|Камбюр
|25
|33
|9
|НЕК Неймеген
|25
|31
|10
|Гронинген
|25
|30
|11
|Гоу Эхед Иглс
|25
|27
|12
|Хераклес
|25
|26
|13
|Херенвен
|25
|26
|14
|Валвейк
|25
|23
|15
|Виллем II
|25
|22
| 16
Стыковая зона
|ПЕК Зволле
|25
|20
| 17
Зона вылета
|Фортуна
|24
|19
| 18
Зона вылета
|Спарта
|23
|17