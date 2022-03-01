Вест Бромвич Альбион - Хаддерсфилд Таун 11 Марта прямая трансляция
Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
11 марта 2022, пятница. 23:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 37-й тур
Главный судья: Мэтт Донохью (Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Хаддерсфилд Таун, которое состоится 11 Марта 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 37-й тур, оно проводится на стадионе: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Главные тренеры
|Валерьен Исмаэль
|Стив Брюс
|Карлос Корберан
История личных встреч
|20.11.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 18
|1 : 0
|17.07.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 45
|2 : 1
|22.09.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 8
|4 : 2
|24.02.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|1 : 2
|04.11.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Повышение
|Фулхэм
|35
|76
| 2
Повышение
|Борнмут
|33
|62
| 3
Плей-офф за повышение
|Хаддерсфилд Таун
|36
|62
| 4
Плей-офф за повышение
|Блэкберн Роверс
|36
|58
| 5
Плей-офф за повышение
|Шеффилд Юнайтед
|35
|57
| 6
Плей-офф за повышение
|Лутон Таун
|35
|57
|7
|Куинз Парк Рейнджерс
|35
|56
|8
|Мидлсбро
|35
|55
|9
|Миллуолл
|35
|53
|10
|Ноттингем Форест
|34
|52
|11
|Ковентри Сити
|35
|51
|12
|Престон Норт Энд
|36
|50
|13
|Вест Бромвич Альбион
|35
|49
|14
|Блэкпул
|35
|48
|15
|Сток Сити
|35
|45
|16
|Суонси Сити
|34
|44
|17
|Кардифф Сити
|36
|42
|18
|Бирмингем Сити
|36
|40
|19
|Бристоль Сити
|36
|40
|20
|Халл Сити
|36
|37
|21
|Рединг
|35
|29
| 22
Зона вылета
|Дерби Каунти
|36
|24
| 23
Зона вылета
|Барнсли
|35
|24
| 24
Зона вылета
|Питерборо Юнайтед
|35
|22