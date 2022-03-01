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Вест Бромвич Альбион - Хаддерсфилд Таун 11 Марта прямая трансляция

Стадион: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия), вместимость: 28003
11 марта 2022, пятница. 23:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 37-й тур
Главный судья: Мэтт Донохью (Англия);
Вест Бромвич Альбион Хаддерсфилд Таун

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Бромвич Альбион - Хаддерсфилд Таун, которое состоится 11 Марта 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 37-й тур, оно проводится на стадионе: Хоуторнс (Вест Бромвич, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Главные тренеры
Франция Валерьен Исмаэль
Англия Стив Брюс
Испания Карлос Корберан
История личных встреч
20.11.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 18 Хаддерсфилд Таун1 : 0Вест Бромвич Альбион
17.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 45 Хаддерсфилд Таун2 : 1Вест Бромвич Альбион
22.09.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 8 Вест Бромвич Альбион4 : 2Хаддерсфилд Таун
24.02.2018 Англия - Премьер-лига Тур 28 Вест Бромвич Альбион1 : 2Хаддерсфилд Таун
04.11.2017 Англия - Премьер-лига Тур 11 Хаддерсфилд Таун1 : 0Вест Бромвич Альбион
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм35 76
2
Повышение
Борнмут33 62
3
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун36 62
4
Плей-офф за повышение
Блэкберн Роверс36 58
5
Плей-офф за повышение
Шеффилд Юнайтед35 57
6
Плей-офф за повышение
Лутон Таун35 57
7 Куинз Парк Рейнджерс35 56
8 Мидлсбро35 55
9 Миллуолл35 53
10 Ноттингем Форест34 52
11 Ковентри Сити35 51
12 Престон Норт Энд36 50
13 Вест Бромвич Альбион35 49
14 Блэкпул35 48
15 Сток Сити35 45
16 Суонси Сити34 44
17 Кардифф Сити36 42
18 Бирмингем Сити36 40
19 Бристоль Сити36 40
20 Халл Сити36 37
21 Рединг35 29
22
Зона вылета
Дерби Каунти36 24
23
Зона вылета
Барнсли35 24
24
Зона вылета
Питерборо Юнайтед35 22

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