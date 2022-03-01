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Детройт Ред Уингз - Миннесота Уайлд 11 Марта прямая трансляция

Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 20000
11 марта 2022, пятница. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Детройт Ред Уингз Миннесота Уайлд

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Ред Уингз - Миннесота Уайлд, которое состоится 11 Марта 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Детройт Ред Уингз
Детройт
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
29 Германия вр Томас Грайсс
39 США вр Алекс Неделькович
2 США зщ Ник Ледди
17 Чехия зщ Филип Гронек
18 Канада зщ Марк Стаал
53 Германия зщ Мориц Зайдер
82 США зщ Джордан Истерли
70 Канада зщ Трой Стечер
11 Чехия нп Филип Задина
14 Канада нп Робби Фаббри
15 Чехия нп Якуб Врана
23 Швеция нп Лукас Рэймонд
24 Швейцария нп Пиус Зутер
27 Канада нп Майкл Расмуссен
59 Канада нп Тайлер Бертуцци
71 США нп Дилан Ларкин
73 США нп Адам Эрни
89 Канада нп Сэм Ганье
90 Канада нп Джо Велено
92 Россия нп Владислав Наместников
33 Канада вр Кэм Тальбо
34 Финляндия вр Каапо Кяхкёнен
4 США зщ Джон Меррилл
24 Канада зщ Мэтт Дамба
25 Швеция зщ Юнас Бродин
29 Россия зщ Дмитрий Куликов
46 Канада зщ Джаред Сперджен
47 США зщ Алекс Голигоски
7 Германия нп Нико Штурм
12 США нп Мэтт Болди
14 Швеция нп Йоэль Эрикссон Эк
17 Канада нп Маркус Фолиньо
18 США нп Джордан Гринвей
21 США нп Брэндон Дюхайм
22 Швейцария нп Кевин Фиала
27 США нп Ник Бьюгстад
36 Норвегия нп Матс Цуккарелло
38 США нп Райан Хартман
89 Канада нп Фредерик Годро
97 Россия нп Кирилл Капризов
Главные тренеры
США Джефф Блэшилл
Канада Дин Эвасон
История личных встреч
15.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд7 : 4Детройт Ред Уингз
28.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз1 : 7Миннесота Уайлд
23.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 2Детройт Ред Уингз
23.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз2 : 3Миннесота Уайлд
13.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд2 : 5Детройт Ред Уингз
05.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд4 : 1Детройт Ред Уингз
06.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз4 : 2Миннесота Уайлд
26.03.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз3 : 2 ОТМиннесота Уайлд
12.02.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Миннесота Уайлд6 : 3Детройт Ред Уингз
02.04.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз3 : 2Миннесота Уайлд
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5934431413230-1708773,7
2 Каролина Харрикейнз5734510512193-1348574,6
3 Флорида Пантерз5831723213243-1708573,3
4 Тампа-Бэй Лайтнинг5628724213196-1628071,4
5 Торонто Мэйпл Лифс5831421416217-1767968,1
6 Нью-Йорк Рейнджерс5731142316171-1447767,5
7 Питтсбург Пингвинз5828425415188-1567766,4
8 Калгари Флэймз5629320715197-1397567,0
9 Бостон Брюинз5829422318177-1587564,7
10 Вашингтон Кэпиталз5926322818193-1667261,0
11 Сент-Луис Блюз5629122517195-1557163,4
12 Миннесота Уайлд5625453019214-1847163,4
13 Лос-Анджелес Кингз5825522519172-1627161,2
14 Нэшвилл Предаторз5625522220176-1566860,7
15 Вегас Голден Найтс5926241323186-1726857,6
16 Даллас Старз5621832121166-1626759,8
17 Эдмонтон Ойлерз5825330423189-1866656,9
18 Ванкувер Кэнакс5823333323169-1686455,2
19 Анахайм Дакс5918544523175-1876353,4
20 Виннипег Джетс5823214622176-1796253,4
21 Коламбус Блю Джекетс5719632126190-2105951,8
22 Сан-Хосе Шаркс5616622525145-1795549,1
23 Детройт Ред Уингз5813832527170-2185547,4
24 Нью-Йорк Айлендерс5319115324137-1525047,2
25 Чикаго Блэкхоукс5913532630155-2055042,4
26 Оттава Сенаторз5717311431151-1834741,2
27 Нью-Джерси Дэвилз5815514132177-2074740,5
28 Филадельфия Флайерз5714404629144-1994640,4
29 Баффало Сэйбрз5916121732157-2104639,0
30 Аризона Койотс5713414035146-2074035,1
31 Сиэтл Кракен6015111537155-2174033,3
32 Монреаль Канадиенс5711220735140-2173732,5
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5734510512193-1348574,6
2 Флорида Пантерз5831723213243-1708573,3
3 Тампа-Бэй Лайтнинг5628724213196-1628071,4
4 Торонто Мэйпл Лифс5831421416217-1767968,1
5 Нью-Йорк Рейнджерс5731142316171-1447767,5
6 Питтсбург Пингвинз5828425415188-1567766,4
7 Бостон Брюинз5829422318177-1587564,7
8 Вашингтон Кэпиталз5926322818193-1667261,0
9 Коламбус Блю Джекетс5719632126190-2105951,8
10 Детройт Ред Уингз5813832527170-2185547,4
11 Нью-Йорк Айлендерс5319115324137-1525047,2
12 Оттава Сенаторз5717311431151-1834741,2
13 Нью-Джерси Дэвилз5815514132177-2074740,5
14 Филадельфия Флайерз5714404629144-1994640,4
15 Баффало Сэйбрз5916121732157-2104639,0
16 Монреаль Канадиенс5711220735140-2173732,5
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5934431413230-1708773,7
2 Калгари Флэймз5629320715197-1397567,0
3 Сент-Луис Блюз5629122517195-1557163,4
4 Миннесота Уайлд5625453019214-1847163,4
5 Лос-Анджелес Кингз5825522519172-1627161,2
6 Нэшвилл Предаторз5625522220176-1566860,7
7 Вегас Голден Найтс5926241323186-1726857,6
8 Даллас Старз5621832121166-1626759,8
9 Эдмонтон Ойлерз5825330423189-1866656,9
10 Ванкувер Кэнакс5823333323169-1686455,2
11 Анахайм Дакс5918544523175-1876353,4
12 Виннипег Джетс5823214622176-1796253,4
13 Сан-Хосе Шаркс5616622525145-1795549,1
14 Чикаго Блэкхоукс5913532630155-2055042,4
15 Аризона Койотс5713414035146-2074035,1
16 Сиэтл Кракен6015111537155-2174033,3
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5734510512193-1348574,6
2 Нью-Йорк Рейнджерс5731142316171-1447767,5
3 Питтсбург Пингвинз5828425415188-1567766,4
4 Вашингтон Кэпиталз5926322818193-1667261,0
5 Коламбус Блю Джекетс5719632126190-2105951,8
6 Нью-Йорк Айлендерс5319115324137-1525047,2
7 Нью-Джерси Дэвилз5815514132177-2074740,5
8 Филадельфия Флайерз5714404629144-1994640,4
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз5831723213243-1708573,3
2 Тампа-Бэй Лайтнинг5628724213196-1628071,4
3 Торонто Мэйпл Лифс5831421416217-1767968,1
4 Бостон Брюинз5829422318177-1587564,7
5 Детройт Ред Уингз5813832527170-2185547,4
6 Оттава Сенаторз5717311431151-1834741,2
7 Баффало Сэйбрз5916121732157-2104639,0
8 Монреаль Канадиенс5711220735140-2173732,5
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5934431413230-1708773,7
2 Сент-Луис Блюз5629122517195-1557163,4
3 Миннесота Уайлд5625453019214-1847163,4
4 Нэшвилл Предаторз5625522220176-1566860,7
5 Даллас Старз5621832121166-1626759,8
6 Виннипег Джетс5823214622176-1796253,4
7 Чикаго Блэкхоукс5913532630155-2055042,4
8 Аризона Койотс5713414035146-2074035,1
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз5629320715197-1397567,0
2 Лос-Анджелес Кингз5825522519172-1627161,2
3 Вегас Голден Найтс5926241323186-1726857,6
4 Эдмонтон Ойлерз5825330423189-1866656,9
5 Ванкувер Кэнакс5823333323169-1686455,2
6 Анахайм Дакс5918544523175-1876353,4
7 Сан-Хосе Шаркс5616622525145-1795549,1
8 Сиэтл Кракен6015111537155-2174033,3

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