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Баффало Сэйбрз - Вегас Голден Найтс 11 Марта прямая трансляция

Стадион: Кибэнк-центр (Баффало, США), вместимость: 19070
11 марта 2022, пятница. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Баффало Сэйбрз Вегас Голден Найтс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Баффало Сэйбрз - Вегас Голден Найтс, которое состоится 11 Марта 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кибэнк-центр (Баффало, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Баффало Сэйбрз
Баффало
Вегас Голден Найтс
Парадайс
31 Канада вр Дастин Токарски
00:00
41 США вр Крэйг Андерсон
60:00
8 Швеция зщ Роберт Хег
17:27
10 Финляндия зщ Хенри Йокихарью
20:33
23 США зщ Маттиас Самуэльссон
23:50
26 Швеция зщ Расмус Далин
25:03
45 США зщ Кейси Фицджеральд
07:06
78 Канада зщ Джейкоб Брайсон
19:33
15 США нп Джон Хэйден
08:23
19 Канада нп Пейтон Кребс
15:44
20 Канада нп Коди Икин
13:10
21 США нп Кайл Окпосо
18:34
24 Канада нп Дилан Козенс
14:11
29 США нп Винни Хиностроза
12:49
37 США нп Кейси Миттельштадт
17:11
53 Канада нп Джефф Скиннер
19:50
71 Швеция нп Виктор Олофссон
16:48
72 США нп Тейдж Томпсон
19:10
74 Швеция нп Расмус Асплунд
04:14
89 США нп Алекс Так
19:33
39 Канада вр Лоран Броссуа
58:38
36 Канада вр Логан Томпсон
00:00
2 Канада зщ Зак Уайтклауд
20:06
7 Канада зщ Алекс Пьетранджело
22:49
14 Канада зщ Николас Хаг
20:32
17 Канада зщ Бен Хаттон
13:39
27 Канада зщ Ши Теодор
23:29
52 Канада зщ Дилан Коглан
15:24
9 США нп Джек Айкел
17:48
10 Канада нп Николя Руа
16:10
15 Канада нп Джейк Лешишин
10:44
20 Канада нп Чандлер Стивенсон
19:02
22 Канада нп Майкл Амадио
12:56
28 Канада нп Уильям Каррье
11:53
55 Канада нп Киган Колесар
10:24
63 Россия нп Евгений Дадонов
15:33
67 США нп Макс Пасиоретти
18:50
71 Швеция нп Вильям Карлссон
18:52
81 Канада нп Джонатан Маршессо
18:37
46 Дания нп Йонас Рённбьерг
09:00
Главные тренеры
США Дон Гранато
Канада Питер Дебур
История личных встреч
02.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс5 : 2Баффало Сэйбрз
29.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс4 : 2Баффало Сэйбрз
15.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз4 : 2Вегас Голден Найтс
17.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс4 : 1Баффало Сэйбрз
08.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз4 : 2Вегас Голден Найтс
10.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз1 : 2 БВегас Голден Найтс
18.10.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс5 : 4 ОТБаффало Сэйбрз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5934431413230-1708773,7
2 Каролина Харрикейнз5734510512193-1348574,6
3 Флорида Пантерз5730723213237-1678372,8
4 Тампа-Бэй Лайтнинг5628724213196-1628071,4
5 Торонто Мэйпл Лифс5831421416217-1767968,1
6 Нью-Йорк Рейнджерс5731142316171-1447767,5
7 Питтсбург Пингвинз5828425415188-1567766,4
8 Калгари Флэймз5629320715197-1397567,0
9 Бостон Брюинз5829422318177-1587564,7
10 Вашингтон Кэпиталз5926322818193-1667261,0
11 Сент-Луис Блюз5629122517195-1557163,4
12 Лос-Анджелес Кингз5825522519172-1627161,2
13 Миннесота Уайлд5525443019208-1796962,7
14 Нэшвилл Предаторз5625522220176-1566860,7
15 Вегас Голден Найтс5926241323186-1726857,6
16 Даллас Старз5621832121166-1626759,8
17 Эдмонтон Ойлерз5825330423189-1866656,9
18 Ванкувер Кэнакс5823333323169-1686455,2
19 Анахайм Дакс5918544523175-1876353,4
20 Виннипег Джетс5823214622176-1796253,4
21 Коламбус Блю Джекетс5719632126190-2105951,8
22 Сан-Хосе Шаркс5616622525145-1795549,1
23 Детройт Ред Уингз5713831527165-2125447,4
24 Нью-Йорк Айлендерс5319115324137-1525047,2
25 Чикаго Блэкхоукс5913532630155-2055042,4
26 Оттава Сенаторз5717311431151-1834741,2
27 Нью-Джерси Дэвилз5815514132177-2074740,5
28 Филадельфия Флайерз5614404628141-1934641,1
29 Баффало Сэйбрз5916121732157-2104639,0
30 Аризона Койотс5713414035146-2074035,1
31 Сиэтл Кракен6015111537155-2174033,3
32 Монреаль Канадиенс5711220735140-2173732,5
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5734510512193-1348574,6
2 Флорида Пантерз5730723213237-1678372,8
3 Тампа-Бэй Лайтнинг5628724213196-1628071,4
4 Торонто Мэйпл Лифс5831421416217-1767968,1
5 Нью-Йорк Рейнджерс5731142316171-1447767,5
6 Питтсбург Пингвинз5828425415188-1567766,4
7 Бостон Брюинз5829422318177-1587564,7
8 Вашингтон Кэпиталз5926322818193-1667261,0
9 Коламбус Блю Джекетс5719632126190-2105951,8
10 Детройт Ред Уингз5713831527165-2125447,4
11 Нью-Йорк Айлендерс5319115324137-1525047,2
12 Оттава Сенаторз5717311431151-1834741,2
13 Нью-Джерси Дэвилз5815514132177-2074740,5
14 Филадельфия Флайерз5614404628141-1934641,1
15 Баффало Сэйбрз5916121732157-2104639,0
16 Монреаль Канадиенс5711220735140-2173732,5
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5934431413230-1708773,7
2 Калгари Флэймз5629320715197-1397567,0
3 Сент-Луис Блюз5629122517195-1557163,4
4 Лос-Анджелес Кингз5825522519172-1627161,2
5 Миннесота Уайлд5525443019208-1796962,7
6 Нэшвилл Предаторз5625522220176-1566860,7
7 Вегас Голден Найтс5926241323186-1726857,6
8 Даллас Старз5621832121166-1626759,8
9 Эдмонтон Ойлерз5825330423189-1866656,9
10 Ванкувер Кэнакс5823333323169-1686455,2
11 Анахайм Дакс5918544523175-1876353,4
12 Виннипег Джетс5823214622176-1796253,4
13 Сан-Хосе Шаркс5616622525145-1795549,1
14 Чикаго Блэкхоукс5913532630155-2055042,4
15 Аризона Койотс5713414035146-2074035,1
16 Сиэтл Кракен6015111537155-2174033,3
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5734510512193-1348574,6
2 Нью-Йорк Рейнджерс5731142316171-1447767,5
3 Питтсбург Пингвинз5828425415188-1567766,4
4 Вашингтон Кэпиталз5926322818193-1667261,0
5 Коламбус Блю Джекетс5719632126190-2105951,8
6 Нью-Йорк Айлендерс5319115324137-1525047,2
7 Нью-Джерси Дэвилз5815514132177-2074740,5
8 Филадельфия Флайерз5614404628141-1934641,1
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз5730723213237-1678372,8
2 Тампа-Бэй Лайтнинг5628724213196-1628071,4
3 Торонто Мэйпл Лифс5831421416217-1767968,1
4 Бостон Брюинз5829422318177-1587564,7
5 Детройт Ред Уингз5713831527165-2125447,4
6 Оттава Сенаторз5717311431151-1834741,2
7 Баффало Сэйбрз5916121732157-2104639,0
8 Монреаль Канадиенс5711220735140-2173732,5
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5934431413230-1708773,7
2 Сент-Луис Блюз5629122517195-1557163,4
3 Миннесота Уайлд5525443019208-1796962,7
4 Нэшвилл Предаторз5625522220176-1566860,7
5 Даллас Старз5621832121166-1626759,8
6 Виннипег Джетс5823214622176-1796253,4
7 Чикаго Блэкхоукс5913532630155-2055042,4
8 Аризона Койотс5713414035146-2074035,1
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз5629320715197-1397567,0
2 Лос-Анджелес Кингз5825522519172-1627161,2
3 Вегас Голден Найтс5926241323186-1726857,6
4 Эдмонтон Ойлерз5825330423189-1866656,9
5 Ванкувер Кэнакс5823333323169-1686455,2
6 Анахайм Дакс5918544523175-1876353,4
7 Сан-Хосе Шаркс5616622525145-1795549,1
8 Сиэтл Кракен6015111537155-2174033,3

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