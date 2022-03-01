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Бостон Брюинз - Чикаго Блэкхоукс 11 Марта прямая трансляция

Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 17850
11 марта 2022, пятница. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Бостон Брюинз Чикаго Блэкхоукс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Брюинз - Чикаго Блэкхоукс, которое состоится 11 Марта 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бостон Брюинз
Бостон
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1 США вр Джереми Свейман
35 Швеция вр Линус Улльмарк
6 США зщ Майк Райлли
25 США зщ Брэндон Карло
28 США зщ Дерек Форборт
54 США зщ Джек Ашан
73 США зщ Чарли Макэвой
75 США зщ Коннор Клифтон
11 США нп Трент Фредерик
12 США нп Крэйг Смит
13 США нп Чарли Койл
17 США нп Ник Фолиньо
20 Канада нп Кёртис Лазар
37 Канада нп Патрис Бержерон
56 Финляндия нп Эрик Хаула
63 Канада нп Брэд Маршан
71 Канада нп Тейлор Холл
74 Канада нп Джейк Дебраск
88 Чехия нп Давид Пастрняк
92 Чехия нп Томаш Носек
29 Канада вр Марк-Андре Флёри
32 Финляндия вр Кевин Ланкинен
4 США зщ Сет Джонс
5 США зщ Коннор Мёрфи
6 США зщ Джейк Маккейб
44 Канада зщ Кэлвин де Хаан
75 США зщ Алек Регула
61 Канада зщ Райли Стиллман
8 Чехия нп Доминик Кубалик
12 США нп Алекс Дебринкэт
13 Финляндия нп Хенрик Боргстрём
17 Канада нп Дилан Строум
19 Канада нп Джонатан Тэйвз
22 США нп Райан Карпентер
23 Швейцария нп Филипп Курашев
24 США нп Сэм Лафферти
38 Канада нп Брэндон Хагель
77 Канада нп Кирби Дак
88 США нп Патрик Кейн
90 США нп Тайлер Джонсон
Главные тренеры
Канада Брюс Кэссиди
Канада Дерек Кинг (и.о.)
История личных встреч
06.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс1 : 2 ОТБостон Брюинз
06.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз3 : 4 ОТЧикаго Блэкхоукс
13.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз6 : 3Чикаго Блэкхоукс
01.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 4Бостон Брюинз
11.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 1Бостон Брюинз
10.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз7 : 4Чикаго Блэкхоукс
02.04.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 3Бостон Брюинз
21.01.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз0 : 1Чикаго Блэкхоукс
03.04.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс6 : 4Бостон Брюинз
04.03.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Бостон Брюинз4 : 2Чикаго Блэкхоукс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5934431413230-1708773,7
2 Каролина Харрикейнз5734510512193-1348574,6
3 Флорида Пантерз5730723213237-1678372,8
4 Тампа-Бэй Лайтнинг5628724213196-1628071,4
5 Торонто Мэйпл Лифс5831421416217-1767968,1
6 Нью-Йорк Рейнджерс5731142316171-1447767,5
7 Питтсбург Пингвинз5828425415188-1567766,4
8 Калгари Флэймз5629320715197-1397567,0
9 Бостон Брюинз5728422318173-1557364,0
10 Вашингтон Кэпиталз5926322818193-1667261,0
11 Сент-Луис Блюз5629122517195-1557163,4
12 Лос-Анджелес Кингз5825522519172-1627161,2
13 Миннесота Уайлд5525443019208-1796962,7
14 Нэшвилл Предаторз5625522220176-1566860,7
15 Вегас Голден Найтс5826241322185-1696858,6
16 Даллас Старз5621832121166-1626759,8
17 Эдмонтон Ойлерз5825330423189-1866656,9
18 Ванкувер Кэнакс5823333323169-1686455,2
19 Анахайм Дакс5918544523175-1876353,4
20 Виннипег Джетс5823214622176-1796253,4
21 Коламбус Блю Джекетс5719632126190-2105951,8
22 Сан-Хосе Шаркс5616622525145-1795549,1
23 Детройт Ред Уингз5713831527165-2125447,4
24 Нью-Йорк Айлендерс5319115324137-1525047,2
25 Чикаго Блэкхоукс5813532629152-2015043,1
26 Нью-Джерси Дэвилз5815514132177-2074740,5
27 Филадельфия Флайерз5614404628141-1934641,1
28 Оттава Сенаторз5617211431147-1804540,2
29 Баффало Сэйбрз5815121732154-2094437,9
30 Аризона Койотс5713414035146-2074035,1
31 Сиэтл Кракен5915111437152-2133933,1
32 Монреаль Канадиенс5711220735140-2173732,5
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5734510512193-1348574,6
2 Флорида Пантерз5730723213237-1678372,8
3 Тампа-Бэй Лайтнинг5628724213196-1628071,4
4 Торонто Мэйпл Лифс5831421416217-1767968,1
5 Нью-Йорк Рейнджерс5731142316171-1447767,5
6 Питтсбург Пингвинз5828425415188-1567766,4
7 Бостон Брюинз5728422318173-1557364,0
8 Вашингтон Кэпиталз5926322818193-1667261,0
9 Коламбус Блю Джекетс5719632126190-2105951,8
10 Детройт Ред Уингз5713831527165-2125447,4
11 Нью-Йорк Айлендерс5319115324137-1525047,2
12 Нью-Джерси Дэвилз5815514132177-2074740,5
13 Филадельфия Флайерз5614404628141-1934641,1
14 Оттава Сенаторз5617211431147-1804540,2
15 Баффало Сэйбрз5815121732154-2094437,9
16 Монреаль Канадиенс5711220735140-2173732,5
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5934431413230-1708773,7
2 Калгари Флэймз5629320715197-1397567,0
3 Сент-Луис Блюз5629122517195-1557163,4
4 Лос-Анджелес Кингз5825522519172-1627161,2
5 Миннесота Уайлд5525443019208-1796962,7
6 Нэшвилл Предаторз5625522220176-1566860,7
7 Вегас Голден Найтс5826241322185-1696858,6
8 Даллас Старз5621832121166-1626759,8
9 Эдмонтон Ойлерз5825330423189-1866656,9
10 Ванкувер Кэнакс5823333323169-1686455,2
11 Анахайм Дакс5918544523175-1876353,4
12 Виннипег Джетс5823214622176-1796253,4
13 Сан-Хосе Шаркс5616622525145-1795549,1
14 Чикаго Блэкхоукс5813532629152-2015043,1
15 Аризона Койотс5713414035146-2074035,1
16 Сиэтл Кракен5915111437152-2133933,1
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5734510512193-1348574,6
2 Нью-Йорк Рейнджерс5731142316171-1447767,5
3 Питтсбург Пингвинз5828425415188-1567766,4
4 Вашингтон Кэпиталз5926322818193-1667261,0
5 Коламбус Блю Джекетс5719632126190-2105951,8
6 Нью-Йорк Айлендерс5319115324137-1525047,2
7 Нью-Джерси Дэвилз5815514132177-2074740,5
8 Филадельфия Флайерз5614404628141-1934641,1
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз5730723213237-1678372,8
2 Тампа-Бэй Лайтнинг5628724213196-1628071,4
3 Торонто Мэйпл Лифс5831421416217-1767968,1
4 Бостон Брюинз5728422318173-1557364,0
5 Детройт Ред Уингз5713831527165-2125447,4
6 Оттава Сенаторз5617211431147-1804540,2
7 Баффало Сэйбрз5815121732154-2094437,9
8 Монреаль Канадиенс5711220735140-2173732,5
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5934431413230-1708773,7
2 Сент-Луис Блюз5629122517195-1557163,4
3 Миннесота Уайлд5525443019208-1796962,7
4 Нэшвилл Предаторз5625522220176-1566860,7
5 Даллас Старз5621832121166-1626759,8
6 Виннипег Джетс5823214622176-1796253,4
7 Чикаго Блэкхоукс5813532629152-2015043,1
8 Аризона Койотс5713414035146-2074035,1
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз5629320715197-1397567,0
2 Лос-Анджелес Кингз5825522519172-1627161,2
3 Вегас Голден Найтс5826241322185-1696858,6
4 Эдмонтон Ойлерз5825330423189-1866656,9
5 Ванкувер Кэнакс5823333323169-1686455,2
6 Анахайм Дакс5918544523175-1876353,4
7 Сан-Хосе Шаркс5616622525145-1795549,1
8 Сиэтл Кракен5915111437152-2133933,1

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