Бостон Брюинз - Чикаго Блэкхоукс 11 Марта прямая трансляция
Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 17850
11 марта 2022, пятница. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Брюинз - Чикаго Блэкхоукс, которое состоится 11 Марта 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бостон Брюинз
Бостон
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
|1
|вр
|Джереми Свейман
|35
|вр
|Линус Улльмарк
|6
|зщ
|Майк Райлли
|25
|зщ
|Брэндон Карло
|28
|зщ
|Дерек Форборт
|54
|зщ
|Джек Ашан
|73
|зщ
|Чарли Макэвой
|75
|зщ
|Коннор Клифтон
|11
|нп
|Трент Фредерик
|12
|нп
|Крэйг Смит
|13
|нп
|Чарли Койл
|17
|нп
|Ник Фолиньо
|20
|нп
|Кёртис Лазар
|37
|нп
|Патрис Бержерон
|56
|нп
|Эрик Хаула
|63
|нп
|Брэд Маршан
|71
|нп
|Тейлор Холл
|74
|нп
|Джейк Дебраск
|88
|нп
|Давид Пастрняк
|92
|нп
|Томаш Носек
|29
|вр
|Марк-Андре Флёри
|32
|вр
|Кевин Ланкинен
|4
|зщ
|Сет Джонс
|5
|зщ
|Коннор Мёрфи
|6
|зщ
|Джейк Маккейб
|44
|зщ
|Кэлвин де Хаан
|75
|зщ
|Алек Регула
|61
|зщ
|Райли Стиллман
|8
|нп
|Доминик Кубалик
|12
|нп
|Алекс Дебринкэт
|13
|нп
|Хенрик Боргстрём
|17
|нп
|Дилан Строум
|19
|нп
|Джонатан Тэйвз
|22
|нп
|Райан Карпентер
|23
|нп
|Филипп Курашев
|24
|нп
|Сэм Лафферти
|38
|нп
|Брэндон Хагель
|77
|нп
|Кирби Дак
|88
|нп
|Патрик Кейн
|90
|нп
|Тайлер Джонсон
Главные тренеры
|Брюс Кэссиди
|Дерек Кинг (и.о.)
История личных встреч
|06.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|06.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|13.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|01.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|11.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|10.03.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|02.04.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|21.01.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 1
|03.04.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|04.03.2016
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|59
|34
|4
|3
|1
|4
|13
|230-170
|87
|73,7
|2
|Каролина Харрикейнз
|57
|34
|5
|1
|0
|5
|12
|193-134
|85
|74,6
|3
|Флорида Пантерз
|57
|30
|7
|2
|3
|2
|13
|237-167
|83
|72,8
|4
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|56
|28
|7
|2
|4
|2
|13
|196-162
|80
|71,4
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|58
|31
|4
|2
|1
|4
|16
|217-176
|79
|68,1
|6
|Нью-Йорк Рейнджерс
|57
|31
|1
|4
|2
|3
|16
|171-144
|77
|67,5
|7
|Питтсбург Пингвинз
|58
|28
|4
|2
|5
|4
|15
|188-156
|77
|66,4
|8
|Калгари Флэймз
|56
|29
|3
|2
|0
|7
|15
|197-139
|75
|67,0
|9
|Бостон Брюинз
|57
|28
|4
|2
|2
|3
|18
|173-155
|73
|64,0
|10
|Вашингтон Кэпиталз
|59
|26
|3
|2
|2
|8
|18
|193-166
|72
|61,0
|11
|Сент-Луис Блюз
|56
|29
|1
|2
|2
|5
|17
|195-155
|71
|63,4
|12
|Лос-Анджелес Кингз
|58
|25
|5
|2
|2
|5
|19
|172-162
|71
|61,2
|13
|Миннесота Уайлд
|55
|25
|4
|4
|3
|0
|19
|208-179
|69
|62,7
|14
|Нэшвилл Предаторз
|56
|25
|5
|2
|2
|2
|20
|176-156
|68
|60,7
|15
|Вегас Голден Найтс
|58
|26
|2
|4
|1
|3
|22
|185-169
|68
|58,6
|16
|Даллас Старз
|56
|21
|8
|3
|2
|1
|21
|166-162
|67
|59,8
|17
|Эдмонтон Ойлерз
|58
|25
|3
|3
|0
|4
|23
|189-186
|66
|56,9
|18
|Ванкувер Кэнакс
|58
|23
|3
|3
|3
|3
|23
|169-168
|64
|55,2
|19
|Анахайм Дакс
|59
|18
|5
|4
|4
|5
|23
|175-187
|63
|53,4
|20
|Виннипег Джетс
|58
|23
|2
|1
|4
|6
|22
|176-179
|62
|53,4
|21
|Коламбус Блю Джекетс
|57
|19
|6
|3
|2
|1
|26
|190-210
|59
|51,8
|22
|Сан-Хосе Шаркс
|56
|16
|6
|2
|2
|5
|25
|145-179
|55
|49,1
|23
|Детройт Ред Уингз
|57
|13
|8
|3
|1
|5
|27
|165-212
|54
|47,4
|24
|Нью-Йорк Айлендерс
|53
|19
|1
|1
|5
|3
|24
|137-152
|50
|47,2
|25
|Чикаго Блэкхоукс
|58
|13
|5
|3
|2
|6
|29
|152-201
|50
|43,1
|26
|Нью-Джерси Дэвилз
|58
|15
|5
|1
|4
|1
|32
|177-207
|47
|40,5
|27
|Филадельфия Флайерз
|56
|14
|4
|0
|4
|6
|28
|141-193
|46
|41,1
|28
|Оттава Сенаторз
|56
|17
|2
|1
|1
|4
|31
|147-180
|45
|40,2
|29
|Баффало Сэйбрз
|58
|15
|1
|2
|1
|7
|32
|154-209
|44
|37,9
|30
|Аризона Койотс
|57
|13
|4
|1
|4
|0
|35
|146-207
|40
|35,1
|31
|Сиэтл Кракен
|59
|15
|1
|1
|1
|4
|37
|152-213
|39
|33,1
|32
|Монреаль Канадиенс
|57
|11
|2
|2
|0
|7
|35
|140-217
|37
|32,5
Восточная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|57
|34
|5
|1
|0
|5
|12
|193-134
|85
|74,6
|2
|Флорида Пантерз
|57
|30
|7
|2
|3
|2
|13
|237-167
|83
|72,8
|3
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|56
|28
|7
|2
|4
|2
|13
|196-162
|80
|71,4
|4
|Торонто Мэйпл Лифс
|58
|31
|4
|2
|1
|4
|16
|217-176
|79
|68,1
|5
|Нью-Йорк Рейнджерс
|57
|31
|1
|4
|2
|3
|16
|171-144
|77
|67,5
|6
|Питтсбург Пингвинз
|58
|28
|4
|2
|5
|4
|15
|188-156
|77
|66,4
|7
|Бостон Брюинз
|57
|28
|4
|2
|2
|3
|18
|173-155
|73
|64,0
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|59
|26
|3
|2
|2
|8
|18
|193-166
|72
|61,0
|9
|Коламбус Блю Джекетс
|57
|19
|6
|3
|2
|1
|26
|190-210
|59
|51,8
|10
|Детройт Ред Уингз
|57
|13
|8
|3
|1
|5
|27
|165-212
|54
|47,4
|11
|Нью-Йорк Айлендерс
|53
|19
|1
|1
|5
|3
|24
|137-152
|50
|47,2
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|58
|15
|5
|1
|4
|1
|32
|177-207
|47
|40,5
|13
|Филадельфия Флайерз
|56
|14
|4
|0
|4
|6
|28
|141-193
|46
|41,1
|14
|Оттава Сенаторз
|56
|17
|2
|1
|1
|4
|31
|147-180
|45
|40,2
|15
|Баффало Сэйбрз
|58
|15
|1
|2
|1
|7
|32
|154-209
|44
|37,9
|16
|Монреаль Канадиенс
|57
|11
|2
|2
|0
|7
|35
|140-217
|37
|32,5
Западная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|59
|34
|4
|3
|1
|4
|13
|230-170
|87
|73,7
|2
|Калгари Флэймз
|56
|29
|3
|2
|0
|7
|15
|197-139
|75
|67,0
|3
|Сент-Луис Блюз
|56
|29
|1
|2
|2
|5
|17
|195-155
|71
|63,4
|4
|Лос-Анджелес Кингз
|58
|25
|5
|2
|2
|5
|19
|172-162
|71
|61,2
|5
|Миннесота Уайлд
|55
|25
|4
|4
|3
|0
|19
|208-179
|69
|62,7
|6
|Нэшвилл Предаторз
|56
|25
|5
|2
|2
|2
|20
|176-156
|68
|60,7
|7
|Вегас Голден Найтс
|58
|26
|2
|4
|1
|3
|22
|185-169
|68
|58,6
|8
|Даллас Старз
|56
|21
|8
|3
|2
|1
|21
|166-162
|67
|59,8
|9
|Эдмонтон Ойлерз
|58
|25
|3
|3
|0
|4
|23
|189-186
|66
|56,9
|10
|Ванкувер Кэнакс
|58
|23
|3
|3
|3
|3
|23
|169-168
|64
|55,2
|11
|Анахайм Дакс
|59
|18
|5
|4
|4
|5
|23
|175-187
|63
|53,4
|12
|Виннипег Джетс
|58
|23
|2
|1
|4
|6
|22
|176-179
|62
|53,4
|13
|Сан-Хосе Шаркс
|56
|16
|6
|2
|2
|5
|25
|145-179
|55
|49,1
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|58
|13
|5
|3
|2
|6
|29
|152-201
|50
|43,1
|15
|Аризона Койотс
|57
|13
|4
|1
|4
|0
|35
|146-207
|40
|35,1
|16
|Сиэтл Кракен
|59
|15
|1
|1
|1
|4
|37
|152-213
|39
|33,1
Столичный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|57
|34
|5
|1
|0
|5
|12
|193-134
|85
|74,6
|2
|Нью-Йорк Рейнджерс
|57
|31
|1
|4
|2
|3
|16
|171-144
|77
|67,5
|3
|Питтсбург Пингвинз
|58
|28
|4
|2
|5
|4
|15
|188-156
|77
|66,4
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|59
|26
|3
|2
|2
|8
|18
|193-166
|72
|61,0
|5
|Коламбус Блю Джекетс
|57
|19
|6
|3
|2
|1
|26
|190-210
|59
|51,8
|6
|Нью-Йорк Айлендерс
|53
|19
|1
|1
|5
|3
|24
|137-152
|50
|47,2
|7
|Нью-Джерси Дэвилз
|58
|15
|5
|1
|4
|1
|32
|177-207
|47
|40,5
|8
|Филадельфия Флайерз
|56
|14
|4
|0
|4
|6
|28
|141-193
|46
|41,1
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|57
|30
|7
|2
|3
|2
|13
|237-167
|83
|72,8
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|56
|28
|7
|2
|4
|2
|13
|196-162
|80
|71,4
|3
|Торонто Мэйпл Лифс
|58
|31
|4
|2
|1
|4
|16
|217-176
|79
|68,1
|4
|Бостон Брюинз
|57
|28
|4
|2
|2
|3
|18
|173-155
|73
|64,0
|5
|Детройт Ред Уингз
|57
|13
|8
|3
|1
|5
|27
|165-212
|54
|47,4
|6
|Оттава Сенаторз
|56
|17
|2
|1
|1
|4
|31
|147-180
|45
|40,2
|7
|Баффало Сэйбрз
|58
|15
|1
|2
|1
|7
|32
|154-209
|44
|37,9
|8
|Монреаль Канадиенс
|57
|11
|2
|2
|0
|7
|35
|140-217
|37
|32,5
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|59
|34
|4
|3
|1
|4
|13
|230-170
|87
|73,7
|2
|Сент-Луис Блюз
|56
|29
|1
|2
|2
|5
|17
|195-155
|71
|63,4
|3
|Миннесота Уайлд
|55
|25
|4
|4
|3
|0
|19
|208-179
|69
|62,7
|4
|Нэшвилл Предаторз
|56
|25
|5
|2
|2
|2
|20
|176-156
|68
|60,7
|5
|Даллас Старз
|56
|21
|8
|3
|2
|1
|21
|166-162
|67
|59,8
|6
|Виннипег Джетс
|58
|23
|2
|1
|4
|6
|22
|176-179
|62
|53,4
|7
|Чикаго Блэкхоукс
|58
|13
|5
|3
|2
|6
|29
|152-201
|50
|43,1
|8
|Аризона Койотс
|57
|13
|4
|1
|4
|0
|35
|146-207
|40
|35,1
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Калгари Флэймз
|56
|29
|3
|2
|0
|7
|15
|197-139
|75
|67,0
|2
|Лос-Анджелес Кингз
|58
|25
|5
|2
|2
|5
|19
|172-162
|71
|61,2
|3
|Вегас Голден Найтс
|58
|26
|2
|4
|1
|3
|22
|185-169
|68
|58,6
|4
|Эдмонтон Ойлерз
|58
|25
|3
|3
|0
|4
|23
|189-186
|66
|56,9
|5
|Ванкувер Кэнакс
|58
|23
|3
|3
|3
|3
|23
|169-168
|64
|55,2
|6
|Анахайм Дакс
|59
|18
|5
|4
|4
|5
|23
|175-187
|63
|53,4
|7
|Сан-Хосе Шаркс
|56
|16
|6
|2
|2
|5
|25
|145-179
|55
|49,1
|8
|Сиэтл Кракен
|59
|15
|1
|1
|1
|4
|37
|152-213
|39
|33,1