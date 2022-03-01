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Каролина Харрикейнз - Колорадо Эвеланш 11 Марта прямая трансляция

Стадион: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США), вместимость: 19041
11 марта 2022, пятница. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Каролина Харрикейнз Колорадо Эвеланш

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Каролина Харрикейнз - Колорадо Эвеланш, которое состоится 11 Марта 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Эн-Си-Арена (Роли, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Каролина Харрикейнз
Роли
Колорадо Эвеланш
Денвер
32 Финляндия вр Антти Раанта
34 США вр Алекс Лайон
22 США зщ Бретт Песке
25 Канада зщ Итан Бир
28 США зщ Иэн Коул
64 США зщ Джейлен Чатфилд
74 США зщ Джейккоб Славин
76 США зщ Брэди Шей
11 Канада нп Джордан Стаал
16 США нп Винсент Трочек
20 Финляндия нп Себастьян Ахо
21 Швейцария нп Нино Нидеррайтер
24 Канада нп Сет Джарвис
37 Россия нп Андрей Свечников
48 Канада нп Джордан Мартинук
71 Швеция нп Йеспер Фаст
78 Канада нп Стивен Лоренц
82 Финляндия нп Еспери Котканиеми
86 Финляндия нп Теуво Терявяйнен
88 Чехия нп Мартин Нечас
35 Канада вр Дарси Кемпер
39 Чехия вр Павел Францоуз
3 США зщ Джек Джонсон
6 США зщ Эрик Джонсон
7 Канада зщ Девон Тэйвз
8 Канада зщ Кейл Макар
28 Канада зщ Райан Мюррей
56 Канада зщ Кёртис Макдермид
13 Россия нп Валерий Ничушкин
16 Канада нп Николя Обе-Кюбель
17 Канада нп Тайсон Джост
18 Канада нп Алекс Ньюхук
25 Канада нп Логан О'Коннор
29 Канада нп Натан Маккиннон
37 США нп Джей Ти Комфер
43 Канада нп Даррен Хельм
91 Канада нп Назем Кадри
92 Швеция нп Габриэль Ландеског
95 Швеция нп Андре Бураковски
96 Финляндия нп Микко Рантанен
Главные тренеры
Канада Род Бриндамор
Канада Джаред Беднар
История личных встреч
29.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз2 : 3Колорадо Эвеланш
20.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш1 : 3Каролина Харрикейнз
12.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш0 : 3Каролина Харрикейнз
20.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз1 : 3Колорадо Эвеланш
11.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз3 : 1Колорадо Эвеланш
03.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш5 : 3Каролина Харрикейнз
08.03.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш3 : 1Каролина Харрикейнз
18.02.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз1 : 2 ОТКолорадо Эвеланш
31.10.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Каролина Харрикейнз3 : 2Колорадо Эвеланш
22.10.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш0 : 1 ОТКаролина Харрикейнз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5934431413230-1708773,7
2 Каролина Харрикейнз5734510512193-1348574,6
3 Флорида Пантерз5831723213243-1708573,3
4 Тампа-Бэй Лайтнинг5628724213196-1628071,4
5 Торонто Мэйпл Лифс5831421416217-1767968,1
6 Нью-Йорк Рейнджерс5731142316171-1447767,5
7 Питтсбург Пингвинз5828425415188-1567766,4
8 Калгари Флэймз5629320715197-1397567,0
9 Бостон Брюинз5829422318177-1587564,7
10 Вашингтон Кэпиталз5926322818193-1667261,0
11 Сент-Луис Блюз5629122517195-1557163,4
12 Лос-Анджелес Кингз5825522519172-1627161,2
13 Миннесота Уайлд5525443019208-1796962,7
14 Нэшвилл Предаторз5625522220176-1566860,7
15 Вегас Голден Найтс5926241323186-1726857,6
16 Даллас Старз5621832121166-1626759,8
17 Эдмонтон Ойлерз5825330423189-1866656,9
18 Ванкувер Кэнакс5823333323169-1686455,2
19 Анахайм Дакс5918544523175-1876353,4
20 Виннипег Джетс5823214622176-1796253,4
21 Коламбус Блю Джекетс5719632126190-2105951,8
22 Сан-Хосе Шаркс5616622525145-1795549,1
23 Детройт Ред Уингз5713831527165-2125447,4
24 Нью-Йорк Айлендерс5319115324137-1525047,2
25 Чикаго Блэкхоукс5913532630155-2055042,4
26 Оттава Сенаторз5717311431151-1834741,2
27 Нью-Джерси Дэвилз5815514132177-2074740,5
28 Филадельфия Флайерз5714404629144-1994640,4
29 Баффало Сэйбрз5916121732157-2104639,0
30 Аризона Койотс5713414035146-2074035,1
31 Сиэтл Кракен6015111537155-2174033,3
32 Монреаль Канадиенс5711220735140-2173732,5
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5734510512193-1348574,6
2 Флорида Пантерз5831723213243-1708573,3
3 Тампа-Бэй Лайтнинг5628724213196-1628071,4
4 Торонто Мэйпл Лифс5831421416217-1767968,1
5 Нью-Йорк Рейнджерс5731142316171-1447767,5
6 Питтсбург Пингвинз5828425415188-1567766,4
7 Бостон Брюинз5829422318177-1587564,7
8 Вашингтон Кэпиталз5926322818193-1667261,0
9 Коламбус Блю Джекетс5719632126190-2105951,8
10 Детройт Ред Уингз5713831527165-2125447,4
11 Нью-Йорк Айлендерс5319115324137-1525047,2
12 Оттава Сенаторз5717311431151-1834741,2
13 Нью-Джерси Дэвилз5815514132177-2074740,5
14 Филадельфия Флайерз5714404629144-1994640,4
15 Баффало Сэйбрз5916121732157-2104639,0
16 Монреаль Канадиенс5711220735140-2173732,5
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5934431413230-1708773,7
2 Калгари Флэймз5629320715197-1397567,0
3 Сент-Луис Блюз5629122517195-1557163,4
4 Лос-Анджелес Кингз5825522519172-1627161,2
5 Миннесота Уайлд5525443019208-1796962,7
6 Нэшвилл Предаторз5625522220176-1566860,7
7 Вегас Голден Найтс5926241323186-1726857,6
8 Даллас Старз5621832121166-1626759,8
9 Эдмонтон Ойлерз5825330423189-1866656,9
10 Ванкувер Кэнакс5823333323169-1686455,2
11 Анахайм Дакс5918544523175-1876353,4
12 Виннипег Джетс5823214622176-1796253,4
13 Сан-Хосе Шаркс5616622525145-1795549,1
14 Чикаго Блэкхоукс5913532630155-2055042,4
15 Аризона Койотс5713414035146-2074035,1
16 Сиэтл Кракен6015111537155-2174033,3
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5734510512193-1348574,6
2 Нью-Йорк Рейнджерс5731142316171-1447767,5
3 Питтсбург Пингвинз5828425415188-1567766,4
4 Вашингтон Кэпиталз5926322818193-1667261,0
5 Коламбус Блю Джекетс5719632126190-2105951,8
6 Нью-Йорк Айлендерс5319115324137-1525047,2
7 Нью-Джерси Дэвилз5815514132177-2074740,5
8 Филадельфия Флайерз5714404629144-1994640,4
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз5831723213243-1708573,3
2 Тампа-Бэй Лайтнинг5628724213196-1628071,4
3 Торонто Мэйпл Лифс5831421416217-1767968,1
4 Бостон Брюинз5829422318177-1587564,7
5 Детройт Ред Уингз5713831527165-2125447,4
6 Оттава Сенаторз5717311431151-1834741,2
7 Баффало Сэйбрз5916121732157-2104639,0
8 Монреаль Канадиенс5711220735140-2173732,5
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5934431413230-1708773,7
2 Сент-Луис Блюз5629122517195-1557163,4
3 Миннесота Уайлд5525443019208-1796962,7
4 Нэшвилл Предаторз5625522220176-1566860,7
5 Даллас Старз5621832121166-1626759,8
6 Виннипег Джетс5823214622176-1796253,4
7 Чикаго Блэкхоукс5913532630155-2055042,4
8 Аризона Койотс5713414035146-2074035,1
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз5629320715197-1397567,0
2 Лос-Анджелес Кингз5825522519172-1627161,2
3 Вегас Голден Найтс5926241323186-1726857,6
4 Эдмонтон Ойлерз5825330423189-1866656,9
5 Ванкувер Кэнакс5823333323169-1686455,2
6 Анахайм Дакс5918544523175-1876353,4
7 Сан-Хосе Шаркс5616622525145-1795549,1
8 Сиэтл Кракен6015111537155-2174033,3

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