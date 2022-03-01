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Торонто Мэйпл Лифс - Аризона Койотс 11 Марта прямая трансляция

Стадион: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада), вместимость: 20270
11 марта 2022, пятница. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Торонто Мэйпл Лифс Аризона Койотс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торонто Мэйпл Лифс - Аризона Койотс, которое состоится 11 Марта 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скотиабанк-Арена (Торонто, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Аризона Койотс
Глендейл
35 Чехия вр Петр Мразек
50 Швеция вр Эрик Челльгрен
3 США зщ Джастин Холл
23 Канада зщ Трэвис Дермотт
37 Швеция зщ Тимоти Лильегрен
44 Канада зщ Морган Райлли
46 Россия зщ Илья Любушкин
78 Канада зщ Ти Джей Броди
15 Канада нп Александр Керфут
16 Канада нп Митчелл Марнер
24 Канада нп Уэйн Симмондс
25 Чехия нп Ондржей Каше
34 США нп Остон Мэттьюс
47 Швеция нп Пьер Энгвалль
58 Канада нп Майкл Бантинг
64 Чехия нп Давид Кемпф
65 Россия нп Илья Михеев
88 Швеция нп Вильям Нюландер
89 США нп Николас Робертсон
91 Канада нп Джон Таварес
31 Канада вр Скотт Уэджвуд
70 Чехия вр Карел Веймелка
6 Канада зщ Джейкоб Чикран
14 США зщ Шейн Гостисбер
61 Канада зщ Дайсин Мэйо
62 Швейцария зщ Янис Мозер
86 Швеция зщ Антон Строльман
92 Беларусь зщ Владислав Колячонок
8 США нп Ник Шмальц
9 США нп Клейтон Келлер
12 Канада нп Ник Ритчи
17 США нп Алекс Гальченюк
20 Канада нп Райли Нэш
21 Швеция нп Луи Эрикссон
29 Канада нп Барретт Хэйтон
36 США нп Кристиан Фишер
63 Финляндия нп Матиас Маччелли
67 Канада нп Лоусон Круз
72 США нп Трэвис Бойд
81 США нп Фил Кессел
Главные тренеры
Канада Шелдон Киф
Канада Андре Туриньи
История личных встреч
13.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 1Торонто Мэйпл Лифс
12.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс3 : 2 ОТАризона Койотс
22.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс1 : 3Торонто Мэйпл Лифс
17.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс2 : 0Торонто Мэйпл Лифс
21.01.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс2 : 4Аризона Койотс
29.12.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс4 : 7Торонто Мэйпл Лифс
21.11.2017 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс1 : 4Аризона Койотс
24.12.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс1 : 4Торонто Мэйпл Лифс
16.12.2016 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс2 : 3 БАризона Койотс
23.12.2015 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс3 : 2Торонто Мэйпл Лифс
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5934431413230-1708773,7
2 Каролина Харрикейнз5734510512193-1348574,6
3 Флорида Пантерз5730723213237-1678372,8
4 Тампа-Бэй Лайтнинг5628724213196-1628071,4
5 Торонто Мэйпл Лифс5831421416217-1767968,1
6 Нью-Йорк Рейнджерс5731142316171-1447767,5
7 Питтсбург Пингвинз5828425415188-1567766,4
8 Калгари Флэймз5629320715197-1397567,0
9 Бостон Брюинз5829422318177-1587564,7
10 Вашингтон Кэпиталз5926322818193-1667261,0
11 Сент-Луис Блюз5629122517195-1557163,4
12 Лос-Анджелес Кингз5825522519172-1627161,2
13 Миннесота Уайлд5525443019208-1796962,7
14 Нэшвилл Предаторз5625522220176-1566860,7
15 Вегас Голден Найтс5926241323186-1726857,6
16 Даллас Старз5621832121166-1626759,8
17 Эдмонтон Ойлерз5825330423189-1866656,9
18 Ванкувер Кэнакс5823333323169-1686455,2
19 Анахайм Дакс5918544523175-1876353,4
20 Виннипег Джетс5823214622176-1796253,4
21 Коламбус Блю Джекетс5719632126190-2105951,8
22 Сан-Хосе Шаркс5616622525145-1795549,1
23 Детройт Ред Уингз5713831527165-2125447,4
24 Нью-Йорк Айлендерс5319115324137-1525047,2
25 Чикаго Блэкхоукс5913532630155-2055042,4
26 Оттава Сенаторз5717311431151-1834741,2
27 Нью-Джерси Дэвилз5815514132177-2074740,5
28 Филадельфия Флайерз5614404628141-1934641,1
29 Баффало Сэйбрз5916121732157-2104639,0
30 Аризона Койотс5713414035146-2074035,1
31 Сиэтл Кракен6015111537155-2174033,3
32 Монреаль Канадиенс5711220735140-2173732,5
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5734510512193-1348574,6
2 Флорида Пантерз5730723213237-1678372,8
3 Тампа-Бэй Лайтнинг5628724213196-1628071,4
4 Торонто Мэйпл Лифс5831421416217-1767968,1
5 Нью-Йорк Рейнджерс5731142316171-1447767,5
6 Питтсбург Пингвинз5828425415188-1567766,4
7 Бостон Брюинз5829422318177-1587564,7
8 Вашингтон Кэпиталз5926322818193-1667261,0
9 Коламбус Блю Джекетс5719632126190-2105951,8
10 Детройт Ред Уингз5713831527165-2125447,4
11 Нью-Йорк Айлендерс5319115324137-1525047,2
12 Оттава Сенаторз5717311431151-1834741,2
13 Нью-Джерси Дэвилз5815514132177-2074740,5
14 Филадельфия Флайерз5614404628141-1934641,1
15 Баффало Сэйбрз5916121732157-2104639,0
16 Монреаль Канадиенс5711220735140-2173732,5
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5934431413230-1708773,7
2 Калгари Флэймз5629320715197-1397567,0
3 Сент-Луис Блюз5629122517195-1557163,4
4 Лос-Анджелес Кингз5825522519172-1627161,2
5 Миннесота Уайлд5525443019208-1796962,7
6 Нэшвилл Предаторз5625522220176-1566860,7
7 Вегас Голден Найтс5926241323186-1726857,6
8 Даллас Старз5621832121166-1626759,8
9 Эдмонтон Ойлерз5825330423189-1866656,9
10 Ванкувер Кэнакс5823333323169-1686455,2
11 Анахайм Дакс5918544523175-1876353,4
12 Виннипег Джетс5823214622176-1796253,4
13 Сан-Хосе Шаркс5616622525145-1795549,1
14 Чикаго Блэкхоукс5913532630155-2055042,4
15 Аризона Койотс5713414035146-2074035,1
16 Сиэтл Кракен6015111537155-2174033,3
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз5734510512193-1348574,6
2 Нью-Йорк Рейнджерс5731142316171-1447767,5
3 Питтсбург Пингвинз5828425415188-1567766,4
4 Вашингтон Кэпиталз5926322818193-1667261,0
5 Коламбус Блю Джекетс5719632126190-2105951,8
6 Нью-Йорк Айлендерс5319115324137-1525047,2
7 Нью-Джерси Дэвилз5815514132177-2074740,5
8 Филадельфия Флайерз5614404628141-1934641,1
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз5730723213237-1678372,8
2 Тампа-Бэй Лайтнинг5628724213196-1628071,4
3 Торонто Мэйпл Лифс5831421416217-1767968,1
4 Бостон Брюинз5829422318177-1587564,7
5 Детройт Ред Уингз5713831527165-2125447,4
6 Оттава Сенаторз5717311431151-1834741,2
7 Баффало Сэйбрз5916121732157-2104639,0
8 Монреаль Канадиенс5711220735140-2173732,5
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш5934431413230-1708773,7
2 Сент-Луис Блюз5629122517195-1557163,4
3 Миннесота Уайлд5525443019208-1796962,7
4 Нэшвилл Предаторз5625522220176-1566860,7
5 Даллас Старз5621832121166-1626759,8
6 Виннипег Джетс5823214622176-1796253,4
7 Чикаго Блэкхоукс5913532630155-2055042,4
8 Аризона Койотс5713414035146-2074035,1
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Калгари Флэймз5629320715197-1397567,0
2 Лос-Анджелес Кингз5825522519172-1627161,2
3 Вегас Голден Найтс5926241323186-1726857,6
4 Эдмонтон Ойлерз5825330423189-1866656,9
5 Ванкувер Кэнакс5823333323169-1686455,2
6 Анахайм Дакс5918544523175-1876353,4
7 Сан-Хосе Шаркс5616622525145-1795549,1
8 Сиэтл Кракен6015111537155-2174033,3

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